Näin Suomi selviää tulevista kriiseistä: huippututkijat ehdottavat tehokkaita ilmastotekoja, medialukutaidon vahvistamista ja panostusta henkiseen hyvinvointiin

Koronapandemian aikana tiede on osoittanut tarpeellisuutensa ja toimivuutensa etenkin nopean rokotekehityksen tuloksina.

Suomalainen Tiedeakatemia nimitti viime vuonna COVID-19-asiantuntijaryhmän (siirryt toiseen palveluun) tukemaan Suomen selviytymistä koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä. Ryhmän jäsenet ovat tieteen eri alojen akateemikkoja sekä Suomalaisen Tiedeakatemian entisiä esimiehiä.

Anna Mauranen on Suomalaisen Tiedeakatemian esimies j

a asiantuntijaryhmän puheenjohtaja. Maurasen mukaan tiede on osoittanut ylivoimaisuutensa pandemian yhteydessä.

Erityisesti esiin ovat nousseet rokotekehittäjät, epidemiologit, virologit ja hoitohenkilöstö, mutta tarvitaan myös muiden alojen tutkimusta, koska pandemian vaikutukset ulottuvat laajasti yhteiskunnan eri alueille.

Asiantuntijaryhmä julkaisi tänään seitsemän tavoitetta Suomen kriisinkestävyyden vahvistamiseksi. TAIPUU VAAN EI TAITU -kannanotto on kutsu keskusteluun siitä, miten voidaan vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.

Anna Mauranen kommentoi ohessa tavoitteiden taustaa ja merkitystä.

Suomen on otettava päättäväisempi ote kansainvälisessä yhteistyössä ja sitouduttava siihen aloitteellisesti politiikassa, taloudessa, tieteessä ja ympäristökriisin ratkaisemisessa. Tieteellisessä tutkimuksessa kansainvälinen yhteistyö osoittautui ratkaisevaksi onnistumisen kulmakiveksi. Yhteistyön parhaat käytännöt on sovellettavissa myös poliittiseen toimintaan.

Suomen on ryhdyttävä tehokkaampiin toimiin ilmaston ja ympäristön tilan parantamiseksi. On toimittava kunnianhimoisemmin kokonaisvaltaisen ilmasto- ja ympäristötavoitteen puolesta ja viipymättä panostettava tähän taloudellisesti.

Koulutus on uudistettava kaikilla tasoilla monimuotoisuutta ja laaja-alaisuutta suosivaksi. Koulutuksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Taiteen kokeminen ja tekeminen vahvistavat hyvinvointia ja luovuutta.

Henkisen hyvinvoinnin ja henkisen huoltovarmuuden käsite on erittäin oivaltava ja omintakeinen nosto näissä tavoitteissa. Toivon perspektiiviä voidaan nostaa ja tukea erilaisin kulttuurin ja taiteen keinoin. Ihmiset rakastavat viihdettä sekä taidetta ja sillä on perusteet myös kriisinkestävyydessä. Tämä pitää tuoda esiin myös koulutuksen eri tasoilla.

Viestinnän valmiuksia on kehitettävä ja alan opetusta lisättävä. Disinformaation kitkemiseksi tulee laatia selkeä toimenpideohjelma. Koulutukseen on lisättävä kriittistä viestintä- ja medialukutaitoa edistävää opetusta ensimmäiseltä asteelta lähtien.

Voivottelu asian korjaamiseksi on hyödytöntä ellei ole selkeää ohjelmaa siitä, mitä pitää tehdä. Toimia on tehtävä systemaattisesti, pontevasti ja tutkimukseen nojaten. On satsattava enemmän sen tutkimiseen, miten disinformaatiota voidaan kitkeä. Vaikka etäopetukseen siirryttiin todella sujuvasti, niin sen eriarvoistavaa vaikutusta pitää tutkia.

Anna Mauranen, Suomalaisen Tiedeakatemian esimies