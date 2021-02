Valtava huumekauppavyyhti paljastui Helsingin poliisille kotietsinnässä: Espoolaisen miehen repusta löytyi 80 000 euroa käteistä

Ulkomaalaiset rikollisorganisaatiot pyörittävät huumausainekauppaa pääkaupunkiseudulla aiempaa vahvemmin ottein, ilmeni Helsingin poliisilaitoksen, Keskusrikospoliisin ja useiden alueellisten poliisilaitosten yhdessä tutkiman jättimäisen huumekauppavyyhdin yhteydessä.

Poliisi epäilee kansainvälistä joukkoa useista törkeistä huumausainerikoksista eri puolilla Suomea. Alankomaisen järjestäytyneen rikollisryhmän epäillään tuoneen suuria määriä erilaisia huumeita Suomeen laillisen rahdin joukossa. Eri kansalaisuuksista koostuneiden rikollisryhmien epäillään hoitaneen huumeiden myyntiä.

Esitutkinnan perusteella epäillään, että alankomaalaisen rikollisryhmän asiakkaina pääkaupunkiseudulla olivat kaksi erillistä rikollisryhmää, joista toisen jäsenet olivat peräisin pääosin Itä-Afrikasta ja toisen pääosin Lähi-idästä.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, millaista järjestäytynyt huumekauppa ja rikollisuus pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä on – hyvin kansainvälistä. Aiemmin huumekauppa oli liivijengien hallussa, mutta nyt ulkomaista alkuperää olevien ryhmien vaikutus on todella suurta, kertoo Helsingin poliisilaitoksen Ammattimainen rikollisuus -toiminnon johtaja, rikostarkastaja Markku Heinikari.

Hänen mukaansa kansainvälisiä rikollisryhmiä yhdistää sama kieli ja etninen alkuperä. Myös asiakaskunta löytyy usein samasta etnisestä taustasta.

16 epäiltyä oli vangittuna pääkaupunkiseudulla

Kyseisten rikollisryhmien epäillään hankkineen alankomaalaiselta rikollisryhmältä loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 välisenä aikana yli 200 kiloa marihuanaa, 11 000 ekstaasitablettia ja vajaan kilon kokaiinia sekä levittäneen niitä eteenpäin pääkaupunkiseudulla.

Huume-erien eteenpäin välittämisessä epäillään käytetyn vuokra-autoja ja tilapäisiä asuntoja eri puolilla pääkaupunkiseutua. Kiinniottojen yhteydessä huume-erien asiakkailta takavarikoitiin lähes 100 000 euroa käteistä rahaa.

Pääkaupunkiseudun huumekauppaan liittyen esitutkinnan aikana on ollut vangittuna yhteensä 16 henkilöä. Kolme pääkaupunkiseudun haaran epäillyistä on edelleen vangittuina. Koko Suomessa poliisin toiminnan kohteena on ollut 50 henkilöä.

Poliisi takavarikoi tutkinnan yhteydessä suuria määriä käteistä. Helsingin poliisilaitos

Käteistä takavarikkoon yli miljoona euroa

Alankomaalaiset rikolliset olivat perustaneet huumeiden salakuljetusta varten kukkien ja huonekasvien maahantuontiyrityksen. Huumeet oli piilotettu kasvirahdin sekaan, ja kukkarullakot kuljetettiin Alankomaista rahdin mukana Vuosaaren satamaan.

Kaikkiaan alankomaalaiset toivat Suomeen 17 huumausaine-erää, joista kolme kulki Suomen kautta Tukholmaan. Salakuljetusta ja kauppaa oli tehty poliisin epäilyn mukaan kesäkuusta 2018 toukokuuhun 2020. Huumausainekuljetusten pääasiallisiksi järjestäjiksi epäillään 44- ja 47-vuotiasta alankomaalaista miestä.

Käteistä rahaa saatiin kokonaisuudessa takavarikkoon yli miljoona euroa. Pelkästään pääkaupunkiseudulla rahaa takavarikoitiin yli puoli miljoonaa euroa. Koko Suomen osalta vyyhdissä huumeita takavarikoitiin jopa 20 miljoonan euron arvosta.

– Rahamäärissä konkretisoituu se hyöty, mitä näistä rikoksista saadaan. Se avasi silmiä sille, miksi pääkaupunkiseudulla huseeraa niin paljon erilaisia rikollisryhmiä huumekauppaa tekemässä, toteaa Heinikari.

Esitutkinnan mukaan maahantuontiorganisaatio levitti eri puolelle Suomea ja Tukholmaan yhteensä 310 kiloa marihuanaa, 312 kiloa amfetamiinia, 53 kiloa hasista, 15 kiloa kokaiinia, 14 kg MDMA:ta, 2 kiloa kristallia, 142 000 ekstaasitablettia, 19 000 lsd-tablettia sekä 100 000 Xanax-tablettia, 2 kg ketamiinia ja yli 50 000 kappaletta muita lääkeaineita.

Espoolainen mies Helsingin poliisin pääepäilty

Helsingin poliisi pääsi jutun jäljille kotietsinnän yhteydessä huhtikuussa 2020. Poliisi löysi huumetutkinnan kohteena olleen miehen kotona olleesta repusta yli 80 000 euroa käteistä rahaa.

Huoneistosta löytyi myös 50 grammaa marihuanaa. Suuri rahasumma herätti epäilyksen siitä, että tapaus liittyy laajempaan kokonaisuuteen.

Helsingin poliisi otti tarkempaan seurantaan Espoossa asuneen miehen, jonka henkilöllisyydestä ei tuolloin ollut varmuutta. Pian ilmeni, että Keskusrikospoliisi oli saman miehen jäljillä, ja tutkintaa varten perustettiin yhteinen tutkintaryhmä.

KRP alkoi tutkia etenkin huumeiden salakuljetusta, ja paikalliset poliisilaitokset ottivat tutkintaansa huumeiden levityksen.

– Tutkinta vaati salaisia pakkokeinoja ja tiivistä yhteistyötä Suomen poliilaitosten välillä sekä kansainvälisesti. Jutussa tehtiin yhteistyötä myös Europolin kanssa, Heinikari kertoo.

Pääkaupunkiseudulle välitettäväksi oli tuotu noin 200 kiloa marihuanaa. Helsingin poliisilaitos

Poliisi: Marihuana menee kuin kuumille kiville

Poliisi pääsi espoossa asuneen miehen tarkkailun kautta rahojen kuljetuksen jäljille. Ilmeni, että mies on 29-vuotias Alankomaiden kansalainen.

Mies tapasi Vantaalla alankomaalaisen kuorma-auton kuljettajan, jolle espoolaismies antoi paketin. Kuski pysäytettiin Saksassa poliisin rahankuljetusepäilyjen vuoksi. Paketista paljastui yli 260 000 euroa käteistä, jonka arveltiin olevan peräisin pääkaupunkiseudun huumekaupasta.

Espoolaismies tapasi kuorma-autokuskin uudestaan Sipoossa huoltoasemalla. Tällöin poliisi otti molemmat epäillyt kiinni. Autoon oltiin lastattu lähes 50 kiloa marihuanaa ja yli 5 000 ekstaasitablettia.

Espoossa asuneen miehen kotoa löydettiin uudessa kotietsinnässä noin 750 grammaa kokaiinia sekä yli 400 000 euroa käteistä rahaa. Lisäksi asunnosta takavarikoitiin noin 800 grammaa kokaiinin jatkamisessa käytettävää lääkeainetta, joka on jo itsessään luokiteltu väärinkäytettynä erittäin vaaralliseksi lääkeaineeksi.

Samalla otettiin kiinni useita muitakin huume-erään liittyneitä henkilöitä.

– Esitutkinnan perusteella erityisesti marihuana vaikuttaa menevän pääkaupunkiseudulla kuin kuumille kiville ja se on havaittu myös ulkomailla, sanoo jutun Helsingin haaran tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Toni Uusikivi Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi löysi huumeita muun muassa Sipoossa pakettiautoon pakatuista pahvilaatikoista. Helsingin poliisilaitos

29-vuotias alankomaalainen otti huumeet vastaan

Esitutkinnan perusteella epäillään, että Espoossa asunut Alankomaiden kansalaiseksi osoittautunut 29-vuotias mies ja kuorma-autonkuljettaja kuuluvat laajaan alankomaalaiseen rikollisryhmään.

Poliisi epäilee, että 29-vuotiaan miehen tehtävänä oli ottaa vastaan rikollisryhmän Suomeen salakuljettamia huume-eriä ja luovuttaa niitä eteenpäin pääkaupunkiseudulla oleville asiakkaille.

Lisäksi hänen tehtävänään epäillään olleen huumeiden myynnistä saatujen rahojen kerääminen asiakkailta ja niiden järjestäminen ulkomaille.

29-vuotiaan miehen asunnosta löydettiin setelilaskuri sekä vakuumikone, jota epäillään käytetyn käteisen rahan pakkaamiseen. Hänen epäillään saaneen huume-eriin ja rahoihin liittyvät ohjeet alankomaalaisen rikollisryhmän johtajilta ulkomailta.

– Meidän tehtävä on pitää järjestäytynyt huumausainerikollisuus aisoissa. Jos rikollisryhmät pääsevät rellestämään, saatamme olla pian uusien ongelmien edessä. Väkivalta ja huumekauppa kulkevat käsi kädessä, Heinikari sanoo.

