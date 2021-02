Kirjailija Marisha Rasi-Koskisen poikkeuksellinen teos voitti Runeberg-palkinnon

Tamperelainen kirjailija Marisha Rasi-Koskinen sai Runeberg-palkinnon teoksellaan Rec (S&S). Hän sai palkintonsa perinteiseen tapaan Porvoossa, mutta tällä kertaa ilman yleisöä.

Palkintoraati kuvailee voittajateosta näin hulppein sanoin:

"Marisha Rasi-Koskisen taidonnäyte on hurja, vakava leikki, mysteeri ja elämys, joka avautuu uusilla lukukerroilla erilaisena."

Kolmen hengen palkintoraatiin kuuluivat tänä vuonna kirjailija Sinikka Vuola, kriitikko, kirjailija Marissa Mehr ja kirjallisuudentutkija Julia Tidigs. He valitsivat voittajan kahdeksan ehdokkaan joukosta.

Rec on poikkeuksellinen lukukokemus: Ajaton, paikaton, mutta täynnä merkityksiä. Marisha Rasi-Koskisen voittajateosta on vaikea kuvailla ja määritellä, sillä se on kokonaistaideteos. Se täytyy lukea itse. Myös kirjailijan itsensä mielestä kirja on täydellisen valmis vasta, kun joku lukee sen.

– Lukija muodostaa oman näkemyksensä ja kokemuksensa kirjasta ja se voi olla jokaiselle erilainen. Tulkinnan osuus on todella tärkeä, Marisha Rasi-Koskinen kertoo puhelimitse.

Rakenne, tarina ja kieli ovat Recin ydintä. Juoni on sivuseikka, vaikka toki se on olemassa. Kirja ei päästä lukijaa helpolla, mutta silti se ei ole vaikea.

Valokuvaaminen on tärkeä harrastus

Recin kirjoitusprosessi oli pitkä. Se kesti viisi vuotta. Yli 600-sivuinen romaani rakentui pikku hiljaa. Välissä Rasi-Koskinen kirjoitti nuortenromaanin Auringon pimeä puoli, jolla hän voitti vuoden 2019 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon.

Rasi-Koskinen kertoo saaneensa ensimmäisen idean kirjaansa Rec ollessaan matkalla. Häntä rupesi kiehtomaan katoamisen tematiikka. Hän ei halua paljastaa, missä maassa tai kaupungissa ajatus syntyi, ettei se yhdisty kirjassa esiintyvään kaupunkiin. Recissä liikutaan selvästi jossain Itä-Euroopassa.

Valokuvilla on kirjassa merkittävä rooli. Päähenkilöt valokuvaavat, tekevät elokuvaa ja näiden tuotosten avulla lukijaa kuljetetaan paikasta ja ajasta toiseen.

– Minua kiehtoo ajatus, miten useissa valokuvissa olemmekaan. Usein tietämättämme ja vain taustalla. Niistä saisi rakennettua aivan toisenlaisen tarinan kuin sen, mitä me virallisesti haluamme esittää.

Valokuvaaminen on tärkeä harrastus Rasi-Koskiselle. Hän on kuvannut lapsesta pitäen. Kuvaamalla hän on päässyt käsiksi mielensisäiseen maailmaan.

– Nyt osaan sanoa sen noin, mutta nuorempana vain kuvasin ajattelematta se kummemmin, miten esimerkiksi joku autiotalon rötiskö liittyy elämääni.

Toki Rasi-Koskisenkin albumista löytyy ihan konkreettisia kuvia perhejouluista ja lasten kasvamisesta, mutta kuvaamalla hän on päässyt käsiksi siihenkin, mihin sanat ja tarinat eivät riitä.

Autofiktioon liittyy ongelmia

Kuvien ohella myös tarinat ovat tärkeitä Recissä. Se mitä me kerromme itsestämme, millaista identiteettiä valitsemamme tarinat rakentavat.

– Olen pohtinut tätä paljon etenkin nyt autofiktion aika. Tarinoita ikään kuin esitetään totuutena. Tähän liittyy minun mielestäni paljon vaaran paikkoja.

Psykologina ennen kirjailijauraansa työskennellyt Rasi-Koskinen vierastaa todellisista henkilöistä kertomista. Siihen liittyy hänen mielestään paljon eettisiä ongelmia.

– En halua sanoa, ettei niin voi kirjoittaa tarinoita, mutta nämä asiat kannattaa ottaa huomioon. Totuus on hyvin lipuva käsite.

Rasi-Koskinen muistuttaa, että tarinoinnissa on usein kyse myös vallasta. Kaikkien äänet eivät pääse esiin tasapuolisesti. Myös Recissä käsitellään valtasuhteita. Kahden päähenkilön ystävyyssuhde on kaikkea muuta kuin tasapainoinen.

Psykologin silmällä Rasi-Koskinen osaa kuvata poikien mielenliikkeitä uskottavasti ja tarkasti.

– Totta kai psykologin koulutuksesta on hyötyä kirjoittamisessa. Sanoisin kuitenkin, että olen myös luonteeltani tarkkailija.

Rec on Marisha Rasi-Koskisen kuudes kaunokirjallinen teos. S&S

Valtava romaani sai alkunsa muistivihkossa. Hän teki muistiinpanoja ja piirteli erilaisia aikajanoja. Myöhemmin kerrosten kasvaessa Rasi-Koskisen vihkonen ei enää riittänyt.

– Onneksi mökiltä löytyi lasten lapsuusajoilta piirustuspaperirulla, johon ryhdyin sommittelemaan kirjan rakennetta.

Sommittelu kannatti, sillä monista kerroksista ja teemoista huolimatta kokonaisuus pysyy kasassa.

Rec edustaa juuri sitä kirjallisuutta, joka ei ole parhaimmillaan äänikirjana kuunneltuna. Kiinnostava rakenne saattaa tuntua liian hankalalta kuunneltuna. Rasi-Koskinen ei ole kuitenkaan huolissaan painetun kirjan tulevaisuudesta.

– Reciä tehdessä paneuduin valokuvauksen historiaan. Silloin taidemaalarit pelkäsivät, ettei kuvataidetta enää tarvita, kun on valokuvia. Pelko oli turha, sillä taidemaalaus lähti kehittymään aivan uusille urille tuolloin.

Rasi-Koskinen uskoo, että kirjallisuuden kanssa käy samoin. Syntyy kaksi erillistä tyylisuuntaa: äänikirjallisuus ja luettava kirjallisuus.

– Mielestäni äänikirjat ovat vähän kuin käännöksiä. Ei voi olettaa, että ne ovat samanlaisia kuin alkuperäinen luettavaksi tarkoitettu teksti. Ehkä äänikirjoista tulee tulevaisuudessa enemmän kuunnelman kaltaisia.

Runeberg-palkinto jaetaan kansallisrunoilijamme nimikkopäivänä 5. helmikuuta. Palkintosumma nostettiin viime vuonna 20 000 euroon. Vuosittain jaettava Runeberg-palkinto kuuluu maamme merkittävimpiin kaunokirjallisuuspalkintoihin.

Runeberg-palkinnosta kilpailevat rinta rinnan eri kirjallisuudenlajit. Mukana voi olla runoja, esseitä ja novelleja proosan lisäksi. Esimerkiksi Finlandia-palkintokisaan voivat osallistua vain romaanit.

