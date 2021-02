Kajaanilainen baari haki vakuutusyhtiöltä oikeudessa korvauksia koronarajoitusten aiheuttamista tappioista – ja sai niitä

Kyseessä on ensimmäinen tuomio vastaavasta tapauksesta oikeudessa.

Kajaanilainen baari saa ensimmäisenä ravintolana vakuutusyhtiöltä korvauksia koronarajoitusten aiheuttamista tappioista. Kainuun käräjäoikeus antoi ratkaisunsa asiasta tänään.

Peeveebar oli ottanut keskeytysvahinkovakuutuksen Pohjola-vakuutukselta.

Myönteinen päätös koskee kesäkuun jälkeistä aikaa, kun ravintoloiden aukioloa rajattin tartuntatautilain nojalla. Ravintola haki korvausta myös valmiuslain ajalta toukokuun loppuun asti, mutta siihen tuli kielteinen päätös.

Baaria edustava lakimies Paavo Enroth pitää päätöstä odotusten mukaisena.

– Valtiovallan määräämässä ravintolan sulkemisessa on kesäkuun alun jälkeen ollut kyse Peeveebar Oy:n ottaman keskeytysvahinkovakuutukseen liittyvään epidemiavakuutukseen sisältyvästä vakuutustapahtumasta, Enroth summaa.

Pohjola-vakuutuksella oli muita vakuutusyhtiöitä laveammat ehdot.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine suositti jo syksyllä, että yrittäjille korvattaisiin menetyksiä kesäkuun alusta lähtien.

Pohjola ei kuitenkaan noudattanut suositusta ja siksi Peeveebar haki korvauksia käräjiltä Enrothin mukaan ensimmäisenä ravintolana.

Pohjola-vakuutuksen korvauspalveluiden johtaja Sari Styrman kertoo, että oikeuden päätös ei vastaa vakuutusyhtiön tulkintaa.

– Tutustumme vielä käräjäoikeuden perusteluihin. On hyvin todennäköistä, että valitamme tästä päätöksestä hovioikeuteen.

MaRa toivoo, että asiat hoituisivat ilman oikeustuomiota

Matkailu-ja ravintola-alan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi pitää surullisena tilannetta, jossa ravintolat hakevat rahojaan käräjiltä. Varsinkin, kun viime vuoden kesäkuun alun jälkeen ravintoloiden toiminta rajoitettiin tartuntatautilain mukaisesti. Aittoniemen mukaan tuolloin myös vakuutusehdot täyttyisivät niin, että monet ravintolat olisivat oikeutettuja saamaan korvauksia.

– On hyvä, että asia katsotaan loppuun asti. Käräjät ovat kuitenkin viimeinen ja perusteltu keino. On tappio, jos käräjille päädytään. Aina on tavoite hoitaa asia jotenkin nopeammin.

Kajaanilaisen PeeVeebaarin tilanne ei ole Aittoniemelle tuttu, mutta keskeytysvakuutukseen liittyvät asiat ovat. Mara on selvitellyt niitä viime keväästä lähtien ja niihin liittyviin seikkoihin Mara on saanut kymmeniä yhteydenottoja.

– Ja tiedän yrityksiä, jotka ovat lähteneet käräjöimään asiasta.

Tarkkaa määrää käräjille viedyistä keskeytysvakuutuksista Aittoniemellä ei ole antaa, mutta hän arvioi luvun olemaan kymmenissä.

– Meillä on viisi lakimiestä vastaamassa täällä niihin.

Helsingin käräjäoikeuteen lähdössä nippu hakemuksia

Asianajotoimisto Magnussonin asianajaja Mika Laapotti kertoo, että heillä on vastaavia juttuja menossa oikeuteen.

– Juttuja on hieman alle 60. Haastehakemus on juuri valmistunut päämiestemme kommentoitavaksi, Laapotti summaa.

Laapotin mukaan tässä tapauksessa on ainoa mahdollisuus viedä asiat oikeuteen.

– Pohjolan ilmoittaessa joulukuun alussa, ettei se tule noudattamaan poikkeuksellisesti tätä lautakunnan suositusta, jäi päämiesteni ainoaksi mahdollisuudeksi nostaa asioissa kanteet. Ja näitä nyt siis nostetaan.

Laapotti kertoo, että heidän kanteensa nostetaan Helsingin käräjäoikeuteen muutaman viikon sisällä.