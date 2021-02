Veronumeroiden käyttö laajenee telakoille – Meyer Turun viestintäpäällikkö: "Vähentää harmaan talouden riskiä"

Veronumero on käytössä jo rakennus- ja asennustyömailla. Laajennus tulee voimaan heinäkuussa 2022.

Valtiovarainministeriö on laajentanut veronumeroiden käyttöä telakoille. Telakoilla työskentelevillä pitää heinäkuusta 2022 alkaen olla näkyvissä kuvallinen henkilötunniste, jossa on veronumero. Veronumero on jo ollut käytössä asennus- ja rakennustyömailla.

Hallitus antoi esityksen lainmuutoksista torstaina 4. helmikuuta.

Esityksen tavoitteena on parantaa verohallinnon ja työsuojeluviranomaisten valvontamahdollisuuksia ja siten vähentää harmaata taloutta laivanrakennusalalla. Veronumero parantaa rehellisesti toimivien yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä markkinoilla, sanotaan valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Turun telakalla suhtaudutaan veronumeroon myönteisesti

Meyerin Turun telakan viestintäpäällikkö Tapani Mylly kommentoi tuoreeltaan päätöstä Ylelle näkemättä vielä itse tiedotetta.

– Olemme olleet mukana valmistelemassa tätä päätöstä ja suhtaudumme siihen positiivisesti. Veronumeron näkyvyys vähentää mahdollista harmaan talouden riskiä.

Myllyn mukaan ensisijaisesti pitää saada käytännöt yhtenäiseksi telakan verkostoyritysten ja viranomaisten kanssa.

– Tavoitteena on saada myös mahdolliset hallinnolliset ja työaikakulut minimoitua.

Veronumeron käytön laajennuksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2022.

