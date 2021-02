Ei työterveyttä tai nimeä nettisivuilla – Itä-Suomen yliopisto tarjoaa tutkijoille työsuhteita, jotta yliopistolla ei olisi "kakkoskastin väkeä"

Samu Kainulainen saa työsuhteisena tutkijana nauttia monista eduista. Välillä työsuhde on myös katkennut ja samalla esimerkiksi pääsy työterveyteen.

Osa apurahatutkijoista jää työsuhteen tarjoamien etujen ulkopuolelle, vaikka he tekevät tutkimusta siinä missä muutkin.

Osa yliopistojen tutkijoista on "kakkosluokan kansalaisia", joilla ei ole työsuhdetta eikä samoja oikeuksia kuin muilla. Itä-Suomen yliopisto ottaa käyttöön uuden mallin, jolla ongelmaa pyritään ratkaisemaan.

Mallissa yli vuoden mittaisen, täysipäiväiseen työskentelyyn tarkoitetun apurahan saaneille tutkijoille tarjotaan mahdollisuus osa-aikaiseen työsuhteeseen.

Suomen yliopistoissa apurahatutkijoista osa on työsuhteessa yliopistoon, osa ei. Käytännössä he kaikki saavat toimeentulonsa apurahasta ja tekevät töitä sen turvin, mutta heidän juridinen asemansa yliopistolla vaihtelee.

Itä-Suomen yliopiston apurahatutkija Samu Kainulainen työskentelee sovelletun fysiikan laitoksella, tällä hetkellä työsuhteessa. Siinä häntä on onnistanut, sillä hän on tehnyt tutkimusta myös ilman työsuhdetta.

– Varmaan yksi merkittävimpiä asioita on työterveys. Sitä ei apurahatutkijalla ole, jos ei ole työsuhdetta, Kainulainen kertoo.

Esimerkiksi pääsy työterveyteen on välillä katkennut Kainulaiselta kesken kaiken, kun työsuhde yliopistoon on katkennut, vaikka tutkimustyö on jatkunutkin.

Työhuone puuttuu, nimeä ei löydy nettisivuilta

Kainulaisen mukaan työsuhteen puute saattaa aiheuttaa monenlaisia käytännön pulmia. Tutkijoiden yhteystietoja ei aina löydy yliopiston nettisivuilta, heitä ei kutsuta kaikkiin tilaisuuksiin eikä heille välttämättä tarjota työtiloja tai -välineitä, jos työsuhde puuttuu.

– Meillä Itä-Suomen yliopistossa tilanne on ihan hyvä, mutta tiedän, että nuo eivät ole itsestäänselvyyksiä kaikissa yliopistoissa, Kainulainen sanoo.

Jos tutkijalla ei ole työsopimusta, hänen täytyy myös maksaa itse esimerkiksi eläkevakuutukset ja muita kuluja, jotka työsuhteessa hoitaisi työnantaja.

– Apurahatutkijan pitää hoitaa ne samalla lailla kuin vaikka yrittäjän, jos hän ei ole työsuhteessa.

Kainulaisen mukaan tutkijat joskus vitsailevatkin, että apurahatutkija saa kokea kaikki yrittäjyyden huonot puolet, mutta rikastumaan ei pääse.

Itä-Suomen yliopiston työsuhdemalli on ensimmäinen laatuaan Suomen yliopistoissa. Raija Törrönen / UEF

Sata tutkijaa saa työsopimuksen

Osa tutkijoista kokee, että yliopistolla on ikään kuin "kahden kastin väkeä". Ongelma koskee kaikkia Suomen yliopistoja, ei pelkästään Itä-Suomea.

– Ilman työsuhdetta olevat apurahatutkijat ovat kokeneet ulkopuolisuutta yliopistossa. Haluamme, että he kokevat olevansa täysivaltaisia työyhteisön jäseniä, sanoo Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä.

Määtän mukaan Itä-Suomen yliopistossa on reilu sata apurahatutkijaa, joilla ei ole työsuhdetta yliopistoon. Tavoitteena on, että heistä suurin osa olisi jatkossa työsuhteessa.

Kaikille apurahatutkijoille tarjotaan osa-aikaista työsuhdetta, jossa työaika on 10 prosenttia kokonaistyöajasta. Se tarkoittaa noin 160 työtuntia vuodessa, jonka tutkijat käyttävät esimerkiksi opetustyöhön.

Loput ajasta he työskentelevät tutkimuksensa parissa. Tutkijan kannalta muutos liittyy siis työsuhteen laatuun, ei esimerkiksi rahaan. Oletus on, että tutkija saa toimeentulonsa jatkossakin pääasiassa apurahana.

– Lähtökohtana on, että pohjalla on päätoiminen apuraha. Sen päälle ei voi tarjota kovin isoa työsopimusta, vaan se vähän täydentää sitä apurahaa, Määttä sanoo.

Apurahoista murehditaan jatkossakin

Uudistus ei ratkaise kaikkia apurahatutkijoiden ongelmia. Sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi tutkijat, joiden apurahan kesto on alle vuoden.

Jatkuva apurahoista murehtiminen heikentää monen turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia. Apurahatutkija Samu Kainulaisen mielestä olisi hyvä, jos yliopisto pystyisi tarjoamaan entistä useammalle tutkijalle kokoaikaisen työsuhteen.

– Tiedän, että kaikkea ei voi saada. Mutta kokoaikainen työsopimus on varmasti se, mitä tutkijat oikeasti haluaisivat.

Aiheesta voi keskustella 6.2. klo 23 saakka.

