Ravintola-alan etujärjestö tyytyy uusiin rajoituksiin – "Sulkupäätökset olisivat olleet alalle katastrofaalisia"

Ravintolarajoitusten jatkuminen on Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry:n (MaRan) toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan alalle hankalaa, mutta hän on silti torstaiseen päätökseen tyytyväinen.

– Kun ottaa huomioon tautitilanteen ja miten ravintola-alaa muualla Euroopassa säännellään, olemme tyytyväisiä.

Valtioneuvosto linjasi torstaina, että ravitsemisliikkeiden rajoituksia koskevan tartuntatautilain määräaikaisen pykälän voimassaolo jatkuu kesäkuun loppuun 2021. (siirryt toiseen palveluun)

– Totta kai toivoimme, että rajoituksia voitaisiin purkaa, mutta tässä tilanteessa hallitus varmasti katsoi tarkasti, miten vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ravintolat ja työntekijät ovat, ja toisaalta huomioi myös, miten hyvää työtä ravintoloissa on pääsääntöisesti tehty.

Kourallinen ravintoloita, joista tartuntaketjuja lähti liikkeelle, on saanut Lapin mielestä valtakunnallisesti liian suuren huomion.

Varsinkin yökerhot ja pubit ovat Lapin mukaan erityisen vaikeassa asemassa.

– Ratkaisevaa on, loppuuko anniskelu kello 22 vai kello 24. Koko ala on menettänyt liikevaihtoa. Aika iso osa on konkurssiuhan alla ensi kesänä

Ravintoloiden sulkemispäätös olisi Lapin mukaan kuitenkin ollut alalle katastrofaalinen.

– Lainsäädäntö mahdollistaa myös löysentämisen tilanteen parantuessa, Lappi muistuttaa.

Ravintolarajoituksissa eroja naapurimaakuntienkin kesken myös jatkossa – hämmentävien erojen syynä tulkinta epidemiatilanteesta