Jättifirma Amazonin Ruotsin valloitus on alkanut hitaasti, mutta lopputulos on vääjäämätön – Asiantuntija: "Yhtiön tuloon pitää suhtautua pelonsekaisella kunnioituksella"

“Mustekala tuulikaapissa”, Asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perko sanoo Amazonista.

Mustekalalla on 8–10 lonkeroa, mutta Amazonilla on Perkon mukaan satoja. Lonkeroissa on hermosoluja, joilla tursas kerää tietoa ympäristöstä.

Suomen vinkkelistä Amazon kolistelee Ruotsiin tultuaan tuulikaapissa, ei vielä olohuoneessa. Suomalaisilla kauppiailla on aikaa varautua.

Amazon avasi Ruotsissa verkkokaupan lokakuun lopussa. Alun hypen jälkeen verkkojätin ympärillä on ollut ruotsalaismedioiden mukaan hiljaista. (siirryt toiseen palveluun) Myyntilukuja ei tiedetä.

Business Consulting Groupin tuoreen analyysin mukaan Amazonista tulee 5–10 vuodessa Ruotsiin suosituin verkkokauppa (siirryt toiseen palveluun). Ratkaisevaa on selvityksen mukaan massiivinen tarjonta. Amazonilla on esimerkiksi 1000 kannettavaa tietokonetta kun vakiintuneella ruotsalaistoimittajalla on 150.

Dash Retail -konsulttiyhtiön toimitusjohtaja Markus Varsikko arveli aiemmin, että Amazon tulee Suomeen vuoden kuluttua Ruotsin avaamisesta.

Voi mennä pitempään, Varsikko arvelee nyt. Kapasiteetin pitää ensin kasvaa Ruotsissa. Hänen mukaansa Amazon saattaa mennä Tanskaan ja Norjaankin ennen Suomea.

– Pitäisi aueta kolme kertaa nykyisen kokoinen varasto, ennen kuin sen logistisen tukirangan päälle alkaa rakentaa muita Pohjoismaita.

Vallankumous tulee hitaasti

Aalto-yliopiston markkinoinnin professorin Lasse Mitrosen mukaan Ruotsin toiminta on vielä pienimuotoista Amazonin mittapuulla. Eskilstunan varasto on 15 000 neliön kokoinen, kun Amazonin varastot yleisesti ovat 80 000 neliön kokoluokkaa. Koneiston käyntiin saaminen vie aikaa.

Amazon tunnustelee markkinoita. Pohjoismaiden ostovoimaiset asiakkaat varsinkin suurempien keskusten lähellä kiinnostavat. Yhdysvaltain markkinat alkavat olla kylläiset, joten yhtiö hakee kasvua muualta.

– Vallankumous tulee hitaasti, mutta tulee sieltä kyllä, vakuuttaa Varsikko.

Monien suomalaisten olohuoneessa Amazon jo on. Postin kyselyssä Amazon oli Suomessa kolmanneksi suosituin verkkokauppa. Edellä ovat Verkkokauppa.com ja saksalainen muotikauppa Zalando. Vastaajilta on kysytty suosituinta verkkokauppaa, ei ostoja.

Kansainvälisen postialan järjestön International Post Corporationin (IPC) verkkokaupan kyselytutkimus antaa Amazonille myös kolmospaikan ulkomaisista nettikaupoista Suomessa. Edellä ovat Wish ja eBay.

Kaupan liiton vuotta 2019 koskevissa tilastoissa Amazon on 7. käytetyin verkkokauppa Suomessa. Luvuissa on vain Amazonin oma suora myynti kuluttajille, ei alustalla välitettyä muiden kauppaa.

Keskon digitalisaatiojohtaja Anni Ronkainen sanoo, että Suomi on otollinen kohde ulkomaisille verkkokaupoille.

– Meillä on aika kehittymätön verkkokauppamarkkina. Siihen yhdistyvät edistykselliset kuluttajat, jotka ovat tottuneet ostamaan verkosta. Varsinkin käyttötavarapuolella älyttömän paljon liikenteestä menee suoraan ulkomaisiin verkkokauppoihin.

Verkkokauppa on korona-ajan voittajia. Kaupan liiton mukaan verkkokauppa kasvoi viime vuonna 18 prosenttia kun aiemmin kasvua tuli 10 prosenttia vuosittain.

Yhdysvalloissa puolet verkko-ostoista tehdään Amazonissa. Euroopassa Amazon on suurin verkkokauppa.

Maailmanlaajuisesti asiakkaita miellyttävät alustan hyvä toimivuus, nopeat toimitusajat, valtava valikoima ja helppous käyttäjälle.

Amazon kerää muidenkin firmojen kuitteja

Amazonin sivuja selaillessa tulee tavaraähky. Yhdysvalloissa on myynnissä 650 miljoonaa tuotetta, Euroopassa toki vähemmän.

Jos ensimmäisellä käynnillä Amazonin nettisivulla etsi tietynmerkkistä naamarasvaa, toisella käynnillä tarjolle tulee pitkä rivi saman merkin purkkeja.

Suosittuja tuotteita, joita muut ostivat on asiakkaan koukutusta Amazonin tyyliin.

Asiakasdatan keruu on Amazonin ydinbisnes, se on siinä erityisen hyvä.

Omaa dataa on Amazonilla valtavasti, mutta se haluaa tietää lisää. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yhtiö pyytää nyt asiakkaita lataamaan muiden kauppojen kuitteja sovellukseen. Kymmenellä kuitilla saa 10 dollarin asiakasedun. Yhtiö kertoo tuhoavansa kuiteista arkaluonteiset tiedot.

Esimerkiksi kanta-asiakaskortti ei ole pitkään aikaan ollut kaupoille pelkkä tapa sitouttaa asiakkaita vaan sillä kerätään tietoja ostoskäyttäytymisestä.

Asiakas haluaa pakettinsa yhä nopeammin

Suomessa Amazonin nettikaupan pakettia joutuu odottelemaan päiviä, usein jopa viikkoja. Ruotsissakin paketin tulo kestää pari päivää tai viikon riippuen siitä, tuleeko tavara Eskilstunan varastosta vai Saksasta.

– Seitsemän päivää ei vastaa Amazonin standardeja, siinä Ruotsin toiminta tulee kehittymään, Varsikko sanoo.

Yhdysvaltain suurimmissa ja joissakin Euroopan kaupungeissa paketin saa parissa tunnissa.

Parhaat palvelut saa Prime-asiakas, jolle toimitukset ovat nopeita ja ilmaisia. Pakettiin kuuluu esimerkiksi Netflixin kanssa kilpaileva suoratoistopalvelu, musiikkikirjasto ja tallennustilaa kuville. Edut vaihtelevat maittain. Esimerkiksi Saksassa Prime-asiakkuus maksaa 99 euroa vuodessa.

– Primessa asiakas siirtyy sisäkehälle. Ostot kasvavat, Varsikko sanoo.

Amazonin paketteja lajitellaan Saksassa, Bad Hersfeldin logistiikkakeskuksessa. Uwe Zucchi / AOP

Viimeinen kilometri on kallis

Verkkokaupat kilpailevat toimitusten nopeudella. Samaan aikaan varastoinnin pitäisi kannattaa.

– Viimeinen kilometri maksaa aina eniten. Kaikki koettavat ratkoa, miten se loppumatka olisi tehokas, Mitronen sanoo.

Jotta samalla keikalla pystyy jakamaan paljon tavaraa, asiakaskuntaa pitää olla tiheässä.

Yhdysvalloissa tavaraa kuljettavat myös uber-kuskien tapaan omilla autoillaan ajavat keikkatyöntekijät, jotka vastaavat itse kuluista ja saavat korvausta ajotuntien mukaan.

– Japanissa on tiheässä pikku-hubeja, varastoja, joissa on suosituimmat tuotteet. Niiden jakelu voi viedä vain 20 minuuttia.

Suuri vähittäiskauppaketju Walmart aikoo Yhdysvalloissa perustaa automatisoituja varastoja tilausten keräilyyn eli alueelliset varastot nähdään kilpailuetuna.

Myös Amazon on lisännyt varastoja ja jakelukeskuksia.

Amazon ostaa palveluja kuljetus- ja logistiikkafirmoilta, mutta se on hankkinut myös esimerkiksi rahtikoneita.

Koronavuonna kysyntä on kivunnut niin, että Amazon on palkannut paljon lisää henkilökuntaa tilausten käsittelyyn.

Amazon ei soittele perään

Aikanaan Amazon saattaa levittäytyä jopa Suomen päivittäistavarakauppaan. Miten Kesko aikoo pärjätä kilpailussa verkkojättiä vastaan?

– Amazonia vastaan ei pärjää pelaamalla Amazonin vahvuuksilla, vaan pitää pystyä rakentamaan oma uniikki kulma, Anni Ronkainen sanoo.

Hän korostaa vahvaa paikallista asiakkaiden ja markkinoiden tuntemusta. Myös vahva kivijalkaverkosto verkkokaupan ohessa on perinteisen toimijan vahvuus. Yhdysvalloissa Amazonkin on ostellut myymäläketjuja ruokakaupassa pärjätäkseen.

Ronkainen kertoo asiakkaasta, joka oli aikonut kirjoittaa ruokakauppatilauksen lisätietokenttään "ostamme". Hän ei huomannut, että automaattinen tekstinsyöttö oli muuttanut sanan muotoon "ostsmörgås" eli juustoleipä.

– Kaupasta soitettiin ja kysyttiin, että haluatteko, että teemme teille juustovoilevän. Ei Amazon soittele.

Kotimaisille kaupoille Amazon on uhka ja mahdollisuus

Suomalaisia tuotteita näkyy myynnissä Amazonin alustalla. Vaarana on hukkuminen Amazonin tavaramassaan. Toisaalta onnistuminen tuo pääsyn lähelle massiivista määrää kuluttajia.

Amazonin ympärille on syntynyt ammattikunta auttamaan markkinoinnissa ja etenemisessä Amazonin sisällä samaan tapaan kuin on ammattilaisia, jotka optimoivat hakukonenäkyvyyttä.

Markus Varsikko auttaa yrityksiä Amazonin kyytiin. Hänen mukaansa kiinnostus on kasvanut niin, että sadasta yrityksestä kymmenen pohtii Amazon-kuvioita ja yksi toteuttaa.

– Amazoniin pitää suhtautua pelonsekaisella kunnioituksella, mutta sitä ei pidä pelätä.

Amazon voi ottaa tuotteita myyntiin omaan verkkokauppaansa. Toinen vaihtoehto on laittaa tuotteita itse myyntiin Amazonin tarjoamalle markkinapaikalle.

Amazonin varasto Yhdysvalloissa Illinois'n Waukeganissa. Tannen Maury / EPA

Bulkkituotetta ei Varsikon mukaan kannata enää Amazonin kautta yrittää myydä. Massasta pitäisi jotenkin erottua.

Varsikko korostaa, että tuotteen hyvä esittely sivustolla on tärkeää.

Käytännössä tuote-esittelyjen taso sivustolla vaihtelee. Ruotsissa hihiteltiin omituisille konekäännöksille.

Amazon ei ole vain kauppa vaan joka puolelle levittäytyvä ekosysteemi, johon kuuluu esimerkiksi viihdepalveluja, maksujärjestelmiä ja terveyspalveluita. Suurimmat tulot yhtiö saa pilvipalveluista.

Kun tavallinen kauppa saa tuottoja vain myynnin katteesta, Amazon saa tuloja paljosta muustakin. Näin se voi halutessaan pitää tuotteiden hintoja alhaalla.

Verkkokauppajätin haluavat kuriin EU ja ay-liike

Työntekijöiden kanssa Amazonilla on jatkuvasti kärhämiä. Viimeksi Yhdysvaltain kauppakomissio määräsi yhtiön maksamaan keikkatyötä tekeville autokuskeille palvelurahat, joita asiakkaat olivat maksaneet heille erityisen sovelluksen kautta. Amazon oli kerännyt rahat yhtiön kassaan.

Saksassa varastotyöntekijät ovat lakkoilleet jatkuvasti huonon palkan ja työolojen takia.

Yhtiö ei liiemmin arvosta ammattiyhdistysliikettä, vaan sanoo huolehtivansa työntekijöiden eduista hyvin itse. Pohjoismaissa Amazon törmää järjestäytyneisiin työntekijöihin.

Euroopan valloitusta suitsii myös EU. Amazon kuuluu suurimpiin teknologiayhtiöihin, joiden valtaa EU haluaa rajoittaa.

Euroopan komission mukaan Amazon käyttää laittomasti ylivoimaista asemaansa ja vääristää kilpailua.

Yhtiöllä katsotaan olevan enemmän valtaa kuin monen maan hallituksella.

Menestys ei ole suurillakaan muskeleilla itsestäänselvää.

– Walmart yritti tulla Saksan markkinoille, mutta hävisi miljardin ja lähti pois. Se ei tuonut tarjontaan mitään lisää, Lasse Mitronen sanoo.

