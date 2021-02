Hyytävä pakkanen koettelee putkia ja kattoja – Vakuutusyhtiö: "Putkia yritetään sulattaa avotulella ja syntyy tulipaloja"

Haljennut liitos vesipostissa aiheutti vesivahingon Esa Hussan kotiin. Vakuutusyhtiö ilmoitti jo myönteisestä korvauspäätöksestä, joten edessä on vielä turmeltuneiden materiaalien vaihtaminen uusiin.

Kiinteistövahinkoilmoituksia on tullut kuluvana talvena enemmän suurien lumimäärien kuin jäätymisten vuoksi.

Kylmä ja runsasluminen talvi kuormittaa kiinteistöjen talo- sekä rakennustekniikkaa, kuten putkia ja kattorakenteita.

Pakkaslukemat pysyvät koko maassa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan vähintään kymmenen pakkasasteen tuntumassa sunnuntaihin saakka. Silloin pakkanen lauhtuu hetkellisesti Uudeltamaalta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella kymmenen pakkasasteen alapuolelle.

Lempääläläisen Esa Hussa sai kokea pakkasvahingot omassa kodissaan pari viikkoa sitten. Onneksi Hussa sattui olemaan kotona, kun eteinen alkoi tulvia. Vesiposti oli vaurioutunut ja vesi valui sisälle.

Parin viime viikon ajan hän on viestitellyt tiiviisti vakuutusyhtiönsä kanssa.

– He tekivät myönteisen päätöksen: korvataan. Talossa on onneksi rossipohja, joka tarkoittaa sitä, että vesi meni lattiasta läpi. Toivon mukaan kuivaustyötä ei siksi tarvitse tehdä.

Vahingontarkastuksessa kävi ilmi, että vesivahinko kasteli Esa Hussan taloa pohjarakenteisiin asti. Koti on nyt toistaiseksi siksi osittain remonttityömaan muodossa. Marko Melto / Yle

JK-Tekniikka Oy:n vahinkokartoittaja Tomi Mantovaara toteaa, että vesipostin jäätyminen on tyypillinen vahinko kovilla pakkasilla.

– Kylmä ilma johtaa sisätilaan, jos eristeet ovat puutteelliset tai pakkasjaksoa seuraa nopea lauhtuminen ja vesipostiin on kytketty jotain.

Vesipostin jäätyminen johtui tällä kertaa haljenneesta kulmaliitoksesta. Mahdollisia syitä jäätymiseen on Mantovaaran mukaan lukuisia, joten tyypillistä syytä sille on vaikea osoittaa. Hän on kuitenkin selkeästi sitä mieltä, että rakennusvirhettä voidaan harvoin syyttää jäätymisestä.

– Jos esimerkiksi on sähkölämmitys ja tulee sähkökatkoksia, huonelämpötila voi lähteä laskemaan ja aiheuttaa putkien jäätymisiä.

Kiinteistön iästä ei JK-Tekniikan vahinkokartoittaja Tomi Mantovaaran mukaan voi luotettavasti päätellä talotekniikan kuntoa. Ulkoseinien eristysratkaisut ovat siinä suuremmassa roolissa. Marko Melto / Yle

Vahinkoilmoituksia on saapunut tavanomaisella tahdilla

Vakuutusyhtiö Ifin korvausjohtaja Juha Virtanen kertoo, että vahingonilmoituksia jäätyneistä putkista on tullut Pirkanmaalta samoissa määrin kuin muualta Suomesta.

– Nyt näitä vahinkoja tulee päivittäin, eli kymmeniä viikossa. Suomen tasolla määrä on varmasti satoja viikossa.

Asuintilojen lisäksi jäätymisiä tapahtuu varastoissa, tuulikaapeissa ja autotalleissa, koska tilan peruslämpö ei ole niissä monesti riittävä.

Myöskään Pohjola Vakuutus ei ole saanut ilmoituksia jäätymisvahingoista pakkasjakson aikana toistaiseksi erityisen paljoa. Sen sijaan runsaan lumimäärän aiheuttamista vahingoista on ilmoitettu alkuvuonna normaalia enemmän.

Pohjola Vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen täydentää, että kireiden pakkasten hellittäessä lumeen liittyvä vahinkoriski kasvaa vielä suuremmaksi.

– Ilmojen lämmetessä lumi alkaa painaa enemmän. Lisäksi sulava lumi voi kulkeutua sisälle kellariin tai kattorakenteisiin, jolloin se aiheuttaa vesivahingon.

Pakkasjaksojen lauhtumisen aikaan JK-Tekniikassa valmistaudutaankin työmäärän kasvamiseen.

– Jäätymisten lisäksi silloin tulee muun muassa kattovuotoja, Mantovaara vahvistaa.

Kattorakenne- ja vesivahinkojen lisäksi Uimonen nimeää metsän turmeltumisen yhdeksi yleisimmistä raskaan lumen aiheuttamista vahingoista. Metsävahingot havaitaan tyypillisesti vasta keväällä.

Paljosta lumesta myös hyötyä

Suuri lumimäärä on hyväksi siinä, että se suojaa maanpinnan alapuolella olevia putkia jäätymiseltä. Paksun lumikerroksen alla jään liikkeet eivät ole äkillisiä.

– Putkien lämpötilavaihtelut eivät ole sitten niin rajuja. Jos putken tilavuus ei riitä vastaanottamaan jäätymistä tai lämpölaajenemista, putki vuotaa sulaessaan.

Kuvassa syyllinen omakotitalon vesivahinkoon. Vesipostista puuttui erillinen sulku, josta vedentulon saisi talveksi katkaistua ja johdettua vesilinjan ulos saakka tyhjentämistä varten. Marko Melto / Yle

Usein putken jäätymisvahinko sattuu Uimosen mukaan kodissa tai mökissä, jossa ei ole käyty pitkään aikaan. Tonttivesijohdon sulkuventtiilin sulkeminen ja käyttövesipumpun ottaminen pois päältä lähdettäessä rajaavat hyvin vahinkoriskiä.

Jäätyneet putket saattavat toimia alkusysäyksenä myös muunlaiselle vahingolle.

– Tapaukset, joissa putkia yritetään sulattaa avotulella ja syntyy tulipalo, eivät ole harvinaisia. Sulattamisessa kannattaa ottaa yhteyttä LVI-liikkeeseen, Uimonen painottaa.

Pohjola korvaa vain yllättäviä luonnontuhoja

Pohjola Vakuutuksen Omakoti-vakuutus ei korvaa lumen ja jään painosta tai liikkumisesta aiheutuvia vahinkoja. Uimonen perustelee linjausta sillä, että vakuutus korvaa ennalta arvaamattomia tapahtumia.

– Lumen tai jään aiheuttamat vahingot eivät ole Suomessa ennalta arvaamattomia. Vakuutuksen suojeluohjeissa on merkintä siitä, että rakennuksissa on oltava riittävä lämmitys tai putket tyhjennettynä vedestä.

Tarkkoja korvattavuusehtoja on Uimosen mukaan vaikea kiteyttää, koska jokainen vahinko on yksilöllinen. Vahingon sattuessa selvitetään muun muassa asiakkaan toiminta tilanteessa.

– Vahingon syy vaikuttaa vahvasti siihen, että onko se korvattava vai ei. Esimerkiksi putken katkeaminen, joka ei johdu rakennus- tai asennusvirheestä tai luonnonvoimista, on korvattava vahinko.

Rajussa tuulessa katon päälle kaatuva puu on kuitenkin luonnonvoimien aiheuttama vahinko, joka on Omakoti-Vakuutuksessa tyypillisesti korvattava. Perusteluna on kaatumisen yllätyksellisyys ja katon kärsiminen ulkopuolisen kappaleen toimesta.

