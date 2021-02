Moskovan sellit on tungettu täyteen Navalnyin kannattajia, vangitun äiti: Puolustautumiseen ei annettu mahdollisuutta

Poliisi on käyttänyt väkivaltaa oppositiopoliitikko Navalnyin tukijoita kohtaan paitsi kaduilla myös poliisiasemilla.

MoskovaKymmeniä ihmisiä tungeksii isojen kassien kanssa Moskovan reunalla sijaitsevan Saharovon pidätyskeskuksen luona tänään torstaina.

– Sisältä on tullut viestejä, että siellä on kuuma ja ihmiset haluavat vettä, kertoo Olga Bogolovskaja omaisten pakettien luovuttamiseen tarkoitetun sisäänkäynnin edessä.

Pidätettyjen läheiset ovat järjestäytyneet toimittaakseen vangituille ruokaa, vaatteita ja muita henkilökohtaisia tavaroita.

Olga Bogolovskaja pitää kädessään listaa, johon on merkitty vangituille tuodut paketit. Erkka Mikkonen / Yle

Bogolovskaja pitää kädessään nimilistaa. Siihen on merkitty, kenelle ja missä järjestyksessä läheiset ovat tuoneet paketteja. Kello 14 mennessä listalle on kertynyt 139 vangitun nimi. Viidelletoista ensimmäiselle on jo onnistuttu päivän aikana toimittamaan lähetys.

Jotkut pidätetyistä pystyvät ajoittain kommunikoimaan matkapuhelimillaan ulkopuolelle. Ulkona olevat omaiset yrittävät saada toisiltaan selville, mihin selliin heidän läheisensä on pistetty. Ilman pidätyshuoneen numeroa ei pakettia saa perille.

Poliisi on ottanut kiinni yli 12 000 Navalnyin tukijaa

Poliisi on ottanut viimeisen parin viikon aikana Venäjällä kiinni ennätyksellisen määrän ihmisiä, jotka ovat ottaneet osaa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyia tukeviin protesteihin.

Kansalaisjärjestö OVD-infon mukaan yhteensä kiinniotettuja on jo yli 12 000. Suurin osa kiinniotoista on tapahtunut Moskovassa. Kiinniotettujen joukossa on ollut myös toimittajia sekä täysin satunnaisia ohikulkijoita.

Tavallisesti protesteissa kiinniotetut viedään ensin poliisilaitokselle.

Kun siellä on laadittu pöytäkirja, oikeus voi jatkaa asian käsittelyä. Se voi määrätä ilman ennakkolupaa järjestettyyn mielenosoitukseen osallistumisesta sakkorangaistuksen tai lyhyen niin kutsutun hallinnollisen vankeustuomion. Niitä on kansalaisjärjestön mukaan saanut jo lähes 750 ihmistä.

60 kilometriä Moskovan keskustasta sijaitseva Saharovon pidätyskeskus on tarkoitettu Venäjällä laittomasti oleskelevien ulkomaalaisten säilöntään. Nyt tänne kuitenkin tuodaan tilan puutteen vuoksi Navalnyia tukevia mielenosoittajia.

Kiinniotettuja kohtaan voidaan aloittaa myös rikostutkinta, kuten on tehty jo yli 50 mielenosoittajan kohdalla. He voivat saada vuosien vankeusrangaistuksen esimerkiksi liikenteen estämisestä tai virkavallan vastustamisesta.

Kirjeenvaihtajalta: Navalnyin vankeustuomio repii yhä suurempaa railoa venäläisten välille – oppositiopoliitikko kuvailee Putinia ”Vladimir Kalsareidenmyrkyttäjäksi”

Kiinniottojen ennätysmäärä kuormittaa järjestelmää

Kiinniotettujen poikkeuksellisen suuri määrä on halvaannuttanut järjestelmän. Näin on käynyt etenkin Moskovassa.

– Järjestelmä on romahduksen partaalla, kertoo Ylelle puhelimitse Yhteiskunnallinen tuomio -ihmisoikeusjärjestölle työskentelevä juristi Dmitri Jegošin.

Ongelmat koskevat niin poliisin kuin oikeuslaitoksen toimintaa.

Kiinniotettuja on pidetty kymmenien tuntien ajan poliisien kuljetusautoissa. Heitä ei ole aina päästetty poistumaan edes vessaan. Poliisiasemilla on puolestaan jouduttu ahtaissa oloissa odottamaan pahimmillaan useiden vuorokausien ajan oikeuskäsittelyä.

Kiinniotettujen kuljettamiseen tarkoitettu poliisiajoneuvo on pysäköity moskovalaisen Saharovon pidätyskeskuksen läheisyyteen. Erkka Mikkonen / Yle

Jegošin kiinnittää huomiota myös siihen, ettei oikeudella ole aikaa tutustua tapauksiin ja käsitellä niitä objektiivisesti.

– Tuomarit tekevät päätöksiä liukuhihnalla parissa minuutissa, Jegošin Yhteiskunnallisesta tuomiosta sanoo.

Järjestö vaatii Venäjän tutkintakomiteaa aloittamaan jutun epidemiaan liittyvien terveysnormien rikkomisesta, sillä kiinniotettuja on pidetty ahtaissa tiloissa.

Navalnyin liittolaisia, kuten juristi Ljubov Sobol ja lehdistösihteeri Kira Jarmyš, istuu tällä hetkellä kotiarestissa. Sinne heidät on määrätty epidemiaan liittyvien sääntöjen rikkomisesta mielenosoituksissa.

Äiti: Tyttäreni ei annettu puolustautua oikeudessa

Saharovon pidätyskeskuksen edessä seisova Tatjana Zimina pidättelee kyyneleitään. Hän yrittää toimittaa paketteja sisällä istuvalle parikymppiselle tyttärelleen ja tämän miehelle sekä miehen siskolle.

Nuoret aikuiset otettiin kiinni keskiviikon vastaisena yönä, kun ihmisiä kokoontui Moskovan ydinkeskustaan Navalnyille julistetun vankeustuomion jälkeen.

Pidätyskeskuksen eteen on tuotu paketteja. Seinällä jätetyssä viestissä pyydetään jotakuta toimittamaan kassit vangitulle ja palkaksi luvataan olut. Erkka Mikkonen / Yle

Zimina kertoo olevansa huojentunut siitä, etteivät nuoret joutuneet odottamaan kauaa Krasnoselskin kaupunginosassa käytyä oikeusistuntoa. Mutta muuten hänen mielestään kohtelu ei ole ollut oikeudenmukaista.

– Tämä on kamalaa. Heille ei selitetty mitään tai annettu mahdollisuutta puolustautua. Tuomari vain kysyi, missä teidän puolustuksenne on, Zimina kertoo.

Oikeus määräsi nuoret 14 vuorokauden vankeusrangaistukseen, joka heidät tuotiin suorittamaan Saharovon pidätyskeskukseen.

Zimina kertoo, että on saanut yhteyden nuoriin. Hän näyttää vävynsä 19-vuotiaan siskon lähettämää kuvaa. Hänen mukaansa olosuhteet pidätyskeskuksessa ovat karut, mutta nuoret yrittävät pitää yhdessä tunnelmaa yllä.

Tatjana Zimina näyttää kuvaa, jonka hän on saanut pidätyskeskuksen sisältä. Erkka Mikkonen / Yle

Venäläismediassa on tänään torstaina näytetty (siirryt toiseen palveluun) kuvia tupaten täynnä olevista selleistä. Yhdessä näkyy esimerkiksi, että Saharovassa sijaitsevassa kahdeksalle hengelle tarkoitetussa huonessa on ollut 28 ihmistä.

Myöhemmin pidätyskeskuksen johtaja Aleksei Lagoda puolustautui mediassa (siirryt toiseen palveluun) sanomalla, että kyse oli väliaikaisratkaisusta. Hänen mukaansa 966 vangitulle tarkoitetussa keskuksessa istuu tällä hetkellä 812 luvattomiin mielenosoituksiin osallistujaa.

Poliisi on käyttänyt väkivaltaa myös asemilla

Poliisi on käyttänyt kovia otteita tukahduttaessaan oppositiojohtaja Navalnyia kannattavia protesteja. Moskovassa ja Pietarissa mielenosoittajia vastaan on käytetty pamppujen lisäksi etälamauttimia.

Mielenosoittajien lisäksi poliisi on hyökännyt myös keltaisia pressiliivejä käyttäneitä toimittajia kohtaan.

Mediassa on raportoitu, että kiinniotettuja kohtaan on käytetty väkivaltaa myös poliisiasemilla.

Useampia tapauksia on tullut esille esimerkiksi Moskovan Donskoin alueen poliisilaitoksella. Siellä kaltoinkohdelluksi joutui tiistaina muun muassa 21-vuotias Aljona Kitajeva.

– Päähäni laitettiin muovipussi ja minua alettiin riuhtoa. Lopuksi minua tönäistiin niin, että putosin tuolilta, Kitajeva kertoo Kremlistä riippumattoman Novaja Gazeta -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi ottaa kiinni Moskovan ydinkeskustassa nuorta myöhään tiistai-iltana. Grigori Vorobjov / Yle

Kreml: Mielenosoittajia rangaistaan lain mukaan

Myös Kremlistä on kommentoitu tänään ennätyksellisen suurta kiinniotettujen määrä.

Presidentin lehdistösihteeri Dmitri Peskov myönsi, että kiinniotettujen sijoittamisessa on hankaluuksia, sillä heidän lukumääränsä on suurempi kuin heille tarkoitettujen paikkojen määrä.

Peskovin mukaan ääriään myöten täynnä olevien sellien tai kuljetusautojen sijaan huomio tulisi kohdistaa luvattomiin protesteihin osallistmiseen.

– Ei ole mitään sortotoimia. On toimia, joita poliisi käyttää lainrikkojia ja laittomiin mielenilmauksiin osallistuvia kohtaan, presidentin lehdistösihteeri Peskov sanoi uutistoimisto Tassin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

