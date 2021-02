Joni Virtanen ei enää halua olla Suomen Ihmis-Ken – silti hän voi olla loppuelämänsä kauneustoimenpiteiden kierteessä

Pyydän Joni Virtasta menemään vaahtokylpyyn. Suomen Ihmis-Keninä tunnettua Jonia idea naurattaa, mutta hän alkaa kuitenkin riisuutua alushoususilleen.

Kuvaaja pystyttää kamerajalustan hengenvaarallisen näköisesti kylpyammeen reunoille ja kiipeää kameran taakse seisomaan. Joni pulahtaa vaahtokylpyyn. Pyydän Jonia painamaan päänsä pinnan alle, laskemaan siellä viiteen ja tulemaan sitten vaahdon seasta pintaan ja katsomaan suoraan kameraan.

Perjantai-dokkarin päähenkilö Joni Virtanen ja kuvaaja Turkka Korkiamäki valmiina kuvauksiin. Juha Portaankorva / Yle

Ensimmäinen otto epäonnistuu, kun Joni on vähällä tukehtua. Toisella otolla vaahto peittää kasvot. Kolmannessa otossa vaahtoa on liian vähän. Lopulta neljäs otto onnistuu, ja Perjantai-dokkarin Haluan olla kaunis alkukohtaus on purkissa.

Joni Virtanen lähti kuusi vuotta sitten julkisuudessa markkinoimaan itseään Suomen Ihmis-Keninä. Idea hahmoon ei tullut lapsuuden Barbie-leikeistä, vaan Joni hyödynsi maailmantähtien ihmisnukkebuumia.

Mainoskikka veti hyvin, ja Jonin julkisuus lisääntyi.

Jonin mielestä on todella ikävää, jos ihmiset luovat mielipiteen toisistaan pelkästään ulkonäön perusteella. Juha Portaankorva / Yle

– Todellisuudessa halusin vain piiloutua jonkun hahmon taakse. Nyt jätän hyvästit Ihmis-Kenin tittelille, ja olen jatkossa pelkästään Joni Virtanen, tavallinen ihminen, joka tykkää kauneudesta, Joni sanoo ja pyyhkii kylpyvaahtoa kasvoiltaan.

“Haluan olla oman ulkonäköni luoja”

Joni Virtanen haluaa olla oman ulkonäkönsä luoja. Hän ei halua näyttää mieheltä eikä naiselta.

Jonille on tehty lähes sata kauneustoimenpidettä, jotka ovat maksaneet yhteensä yli 20 000 euroa.

Olen miettinyt todella paljon, että onko tämä jatkuva kierre ja olenko ikinä valmis. Joni Virtanen

Hänellä on muun muassa leukaimplantti, nenää on leikelty, huulia ja poskipäitä täytetty hyaluronihapolla ja otsaan on täytetty botuliinipistoksilla. Lisäksi Jonille on tehty rasvaimu.

Joni ei ole katunut yhtäkään kauneustoimenpidettä. Päinvastoin: Joka operaation jälkeen hän on liekeissä ja alkaa suunnitella seuraavaa.

Luitaan Joni ei kuitenkaan lähde murtamaan, vaan hänelle riittää ulkonäön hienosäätäminen. Juha Portaankorva / Yle

– Olen miettinyt todella paljon, että onko tämä jatkuva kierre ja olenko ikinä valmis. Mutta jos en ole, en tee siitä itselleni ongelmaa, vaan sitten mennään leikkauksesta toiseen.

“ Olen hakenut hyväksyntää koko elämäni”

Joni Virtasta kiusattiin ja syrjittiin koko peruskoulun ajan. Romanikulttuurista tulleena häntä pidettiin väärän värisenä.

Jonia ei otettu mukaan leikkeihin eikä kaveriporukoihin. Hän sai viettää välitunnit yksin koulun nurkassa etäällä kaikesta.

– Koin olevani ylimääräinen, ja se tietenkin vaikutti itsetuntooni. Ajattelin, että okei, olen ehkä sitten ruma.

Joni haaveili jo 16-vuotiaana plastiikkakirurgiasta. Hän halusi saada uuden nenän. Juha Portaankorva / Yle

– Tunsin vahvasti sisälläni, että haluan muuttaa ulkonäköäni ja hakea sitä kautta hyväksyntää. Olen 30-vuotias, ja oikeastaan olen hakenut hyväksyntää koko elämäni.

Joni Virtaselle nuoruusvuodet rikkinäisessä romaniperheessä olivat todella ahdistavaa aikaa. Hän kertoo, että romaniyhteisössä mieheltä vaaditaan supermaskuliinisuutta. Miehellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.

– Kyllä se musersi. Minulla oli lapsena oma päänsisäinen haavemaani, jossa elin koko ajan. Onneksi iän myötä sain rohkeutta lähteä romaniyhteisöstä pois.

“Näytät epäsikiöltä”

– Vaude, tämä on tosi makee! Anna harja, niin suoristan sitä vähän.

Joni kaivaa muovikassista esiin erilaisia peruukkeja. Kuvaaja Aki Lahtinen säätää valoja, Jonin meikki viimeistellään ja hänelle laitetaan ensimmäinen peruukki päähän. Itse olen valmiina pahvilevyn kanssa antamaan tuulta Jonin hiuksiin.

Joni rakastaa laittautumista, ja haluan sen näkyvän myös Perjantai-dokkarissa.

Ohjaaja halusi fantasiakohtauksen dokkariin. Normaalisti Joni ei käytä peruukkeja. Juha Portaankorva / Yle

Jonin oma tyyli on paljon hillitympi, mutta silti hän saa sosiaalisessa mediassa paljon törkyviestejä. Häntä kutsutaan epäsikiöksi, Jokeriksi tai Michael Jacksoniksi, joka on pilannut kasvonsa.

– Olen saanut muun muassa viestin, jossa kirjoittaja uhkaa tulla oveni taakse ja leikata pääni irti. Tietenkin tällaiset viestit pelottavat.

Joni on myös kahdesti pahoinpidelty. Ensimmäisellä kerralla tuntematon miesporukka iski hänet katuun ja potki tajuttomaksi. Toisella kerralla linja-autossa kolme miestä kävi käsiksi Joniin, ja taas hänet vietiin sairaalaan.

– Toisaalta saan paljon kiitosta siitä, että rohkaisen ihmisiä olemaan oma itsensä ja elämään haluamallaan tavalla.

“Luonne tekee ihmisestä hyvännäköisen”

Joni miettii todella paljon omaa ulkonäköään. Se on usein ensimmäinen ajatus, kun hän herää. Yöllä Jonia saattaa ahdistaa, kun ajatukset pyörivät vain kauneusasioissa.

Joni vakuuttaa, että hän ei muokkaa ulkonäköään sen takia, että ihmisten päät kääntyisivät kadulla häntä kohden. Kauneustoimenpiteiden juuret ovat nuoruuden haavekuvissa, ajassa jolloin Joni seurasi maailmantähtien leikkausoperaatioita.

Joni oli 25-vuotias, kun hän tuli rytinällä kaapista ulos ja meni nenäleikkaukseen. Juha Portaankorva / Yle

– Kaikesta huolimatta olen sitä mieltä, että luonne tekee ihmisestä hyvännäköisen ja seksikkään. Kauniilla ihmisellä on hyvät käytöstavat, hän on huomioonottava ja luotettava, Joni huomauttaa.

– Kyllä minä pidän itseäni kauniina, sisäisesti.

Täyteläisemmät huulet

Perjantai-dokkarin viimeinen kuvaus tehdään Tiina Jylhän kauneusklinikalla. Kuvaaja pystyttää kameransa operaatiohuoneeseen, ja Joni käy makaamaan hoitopedille.

Jonille tehdään huulioperaatio. Häntä jännittää. Oloaan helpottaakseen Joni pyytää operaation tekevältä Milla Haahkalta stressipalloa.

– Meillä on näitä implantteja. Käykö tällainen?

– Joo, tätä on mukava puristella.

Kuvaus alkaa. Normaalisti 15 minuutin operaatioon menee nyt yli tunti aikaa, koska jokaisesta työvaiheesta pitää saada erilaisia kuvakokoja ja niiden välissä on vaihdettava objektiivia.

Milla Haahka täyttää ruiskun, desinfioi Jonin huulet ja alkaa pistää huuliin täyteainetta. Juha Portaankorva / Yle

– Sinulla on ylähuulessa pieni epäsymmetria, laitetaan toiselle puolelle vähän enemmän täyteainetta. Alahuuli on jäänyt pikkasen pieneksi, laitan myös sinne täytettä, Millakertoo Jonille.

– Kuulostaa hyvältä, tehdään sellainen perushuolto, Joni sanailee.

Ennen kuin pistokset ovat edes valmiit, Jonilla on mielessään jo seuraavat kauneustoimenpiteet. Hän haluaa toisen nenäleikkauksen, hiusrajan siirron sekä korvalehtien pienennyksen, joka on kuulemma suosittua Hollywoodissa.

Jos ryppyjä tulee, ne lähtevät siltä istumalta kasvojen kiristyksillä ja kohotuksilla. Joni Virtanen

– Minua on varmaan pienenä revitty liikaa korvasta, koska korvalehteni ovat kauhean isot ja löysät. Siksi haluan pienentää niitä. Se kuulemma nuorentaa ilmettä.

Joni vihaa vanhenemista, ryppyjä ja kaikkea sitä, mitä vanhuuteen liittyy. Tai ei vihaa, vaan pelkää vanhenemista todella paljon.

– Niin kauan kuin henki kulkee, jatkan kauneusoperaatioita. Jos ryppyjä tulee, ne lähtevät siltä istumalta kasvojen kiristyksillä ja kohotuksilla.

