Median moniosaaja Sampo Marjomaan tärkein neuvo heittäytymiseen: "What other people think of you, is none of your business"

Sampo Marjomaa on koulutukseltaan ohjaaja, mutta hänet tunnetaan paremmin erilaisista mediaprojekteista. Hän on ollut niin tv-kanava Nelosen kanavaäänenä kuin Hauskat kotivideot -ohjelman omintakeisena juontajana.

Viime vuosina tekemisen kirjo on kuitenkin laajentunut median ja taiteen joka suuntaan. Marjomaa on ohjannut lyhytelokuvia, näytellyt, tehnyt musiikkivideoita, levyttänyt rockia sekä kuvittanut ja maalannut Kalevala-aiheisia teoksia.

Mies on ilmiselvästi heittäytyjä.

Puoli seitsemän -ohjelmassa Marjomaalta kysyttiin, miten ihminen oppii heittäytymään?

– Se on psykologinen kysymys, mikä meitä pidättelee tekemästä jotakin. Kenen ääni sanoo päässäsi, että sinä et pysty johonkin. Onko se sinun äänesi, vai jonkun toisen. On kiinnostavaa paikantaa se, mikä on meidän esteenä. Jos se Sinikka-täti ei tykkää tekemästäsi valinnasta, niin miksi haluat olla tekemisessä Sinikka-tädin kanssa.

– Muiden ajatukset ei kuulu minulle, eli: What other people think of you, is none of your business.

Marjomaa myöntää, että oli vielä lapsena epäsosiaalinen sarjakuvanpiirtäjätyyppi. Mutta halusi aina haastaa itsensä.

– Halusin esiintyä ja näytellä, koska se pelotti minua valtavasti. Ehkä meidän kulttuuri ei varsinaisesti työnnä ihmisiä siihen, että ollaan sosiaalisia ja interaktiivisia.

Outous on hienoa

Marjomaa kuuluttaa suomalaisia hyväksymään kansallisen outoutensa. Oikein käytettynä siitä voi hänen mukaansa tulla supervoima.

– Meillä suomalaisilla on paljon aika eeppisiä, kummallisia tapoja, mutta tykkäämme ajatella itseämme hyvin arkisina ja normaaleina ihmisinä. Outous on hienointa, mitä voi olla, koska normaaliutta ei ole. Mitä on normaali? Sehän on täysin puhujasta riippuva termi. Minä en käytä mielelläni edes sitä n-sanaa. Se on tylsää ja aiheuttaa paljon vahinkoa.

Katso Sampo Marjomaan koko haastattelu: