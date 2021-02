Veronmaksajain keskusliitto selvitti: Mikkeli verottaa tiukimmin, Helsinki kevyimmin

Veronmaksajain keskusliiton laskelmien mukaan Mikkeli on tänä vuonna maakuntakeskuksien tiukin verottaja. Mikkelin tuloveroprosentti on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin Helsingin, jossa verotus on vertailun mukaan keveintä.

Keskituloiset palkansaajapuolisot maksavat Mikkelissä vuodessa 2 900 euroa enemmän veroja verrattuna helsinkiläiseen pariskuntaan, kun huomioon otetaan kunnallis-, kirkollis- ja kiinteistöverot.

Helsingin jälkeen seuraavaksi kevyimmät verot maksetaan Turussa ja Jyväskylässä. Kokkola ja Rovaniemi ovat ankarimmin verottavat maakuntakeskukset Mikkelin jälkeen.

Suomen kunnista 39 nosti veroprosenttiaan tänä vuonna. Määrä jäi ennakoitua pienemmäksi. Korkeinta kuntaveroa peritään Halsualla, jossa prosentti on 23,50. Kauniainen on kevein verottaja 17 prosentilla.