USA:n edustajainhuone äänesti: Salaliittoteorioita levittävä kongressiedustaja ulos kahdesta komiteasta

Salaliittoteorioita ja QAnon-liikkeen ajattelua jakanut republikaanipuolueen kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene on erotettu kahdesta erillisestä komiteasta Yhdysvaltain edustajainhuoneessa.

Demokraattienemmistöinen edustajainhuone äänesti Greenen erottamisesta opetus- ja budjettikomiteoista äänin 230– 199. Yksitoista republikaaniedustajaa äänesti demokraattien rinnalla Greenen komiteoista erottamisen puolesta.

Tuore kongressiedustaja on noussut kiistakapulaksi republikaanipuolueessa. Hän kertoi torstaina katuvansa tukeaan Qanon-liikkeelle sekä aikaisempia kommenttejaan. Greene ei kuitenkaan esittänyt varsinaista anteeksipyyntöä.

Sen sijaan hän vieritti vastuuta medialle.

– Media on yhtä syyllinen valheiden levittämiseen kuin Qanon, sanoi Greene

Greene on muun muassa aiemmin väittänyt Yhdysvaltain viime vuosien vakavimpia kouluammuskeluja sepitetyiksi.Hän on tukenut myös entisen presidentin Donald Trumpin perättömiä väitteitä vaalivilpistä ja on antanut tukensa sosiaalisen median postauksille, joissa vaadittiin edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosin ja muiden demokraattipoliitikkojen teloittamista.

Greene on saanut kipakan tuomion senaatin republikaanien ryhmänjohtajalta Mitch McConnellilta.

Lisäksi edustajainhuoneen republikaanien johtaja Kevin McCarthy on tuominnut Greenen kommentit, mutta ei ole vaatinut, että häntä vastaan ryhdyttäisiin toimenpiteisiin.

Lähteet: AP, AFP, STT