Analyysi: Pöyristyttävistä teoista syytetty mies voi olla samaan aikaan murhaaja ja syytön – tästä on kyse Tampereen sotarikoskäräjissä

Asuiko Tampereella vuosia mies, joka poltti elävältä lapsia ja pakotti joukkonsa keittämään ruokaa ihmissydämistä?

Vastaaja, vuonna 1969 syntynyt Gibril Massaquoi kiistää kaikki häntä vastaan nostetut syytteet. On täysin mahdollista, että hän kävelee prosessista vapaana miehenä.

Oikeudenkäynnin ensimmäinen osuus päättyi perjantaina, kun Pirkanmaan käräjäoikeus sai valmiiksi torstain ja perjantain kestäneen vastaajan kuulemisen. Seuraavaksi oikeus siirtyy Liberiaan kuulemaan todistajia.

Tähän mennessä nähdyn perusteella voi todeta, että oikeudenkäynnin lopputulosta on mahdoton ennustaa.

Harvinainen sotarikosoikeudenkäynti alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa jo maanantaina 1. helmikuuta, mutta puolustuksen strategia alkoi hahmottua kunnolla vasta 4. helmikuuta. Tuolloin olivat vuorossa syyttäjän ja puolustuksen asiaesittelyt. Niitä ei enää seurannut kuin muutama toimittaja.

Kuten usein oikeudenkäynneissä totuus prosessin takana on mustavalkoista syyllinen–syytön-asetelmaa värikkäämpi. Massaquoi voikin moraalisesti arvioituna olla sekä syyllinen että syytön.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tehtävänä on käsitellä vain "mustavalkoista" puolta asiassa eli niitä syytteitä, jotka häntä vastaan on nostettu Suomessa.

Asetelman ymmärtämiseksi on ensin syytä luoda tiivis vilkaisu Sierra Leonen ja Liberian lähihistoriaan.

Kaksi veristä sisällissotaa

Vuonna 1991 alkoi Sierra Leonen sisällissota. Samana vuonna Gibril Massaquoi liittyi (tai liitettiin) kapinallisryhmään nimeltä Revolutionary United Front (RUF). Sierra Leonessa RUF taisteli hallituksen joukkoja vastaan. Naapurimaa Liberian presidentti Charles Taylor tuki RUF:ia.

Massaquoi kohosi järjestön hierarkiassa nopeasti sotilaskomentajaksi ja kertoi oikeudessa olleensa lopulta everstiluutnantti.

Vuonna 1999 RUF sai rauhansopimuksen perusteella paikan Sierra Leonen hallituksessa. Tämän jälkeen järjestö jakautui sisäisten ja väkivaltaiseksikin muuttuneiden ristiriitojen vuoksi kahtia. Toinen puoli alkoi tukea Charles Tayloria, joka oli ajautunut omaan sisällissotaansa Liberiassa.

Tätä sotaa 21.4.1999–18.8.2003 kutsutaan Liberian toiseksi sisällisodaksi.

Taylorille uskolliset RUF:n joukot liittyivät Liberian sisällissotaan joulukuusta 1999 alkaen. Historiallinen fakta on, että Gibril Massaquoi oli mukana. Oikeudenkäynnissä riitaista on, mikä hänen roolinsa RUF:ssa tuolloin oli.

Kuulemisessaan 11.–12. helmikuuta Massaquoi kertoi, että ei osallistunut taisteluihin Liberiassa eikä edes nähnyt niitä. Hänestä oli tullut RUF:n tiedottaja vuonna 1997 ja järjestön johtajan Foday Sankohin avustaja 1999. Viimeisen kerran hän oli ilmoituksensa mukaan taistelussa Sierra Leonen puolella vuonna 1999. Massaquoin mukaan hänen entiset sotilaansa jatkoivat hänen kutsumistaan komentajaksi.

Syyttäjän mukaan hän myös todellisuudessa komensi sotilaita, määräsi joukkomurhia ja teki niitä itsekin Liberian sisällissodan aikana.

Samaan aikaan, kun Liberiassa käytiin sisällissotaa, Sierra Leonessa aloitti toimintansa sisällissotaa käsittelevä totuuskomissio (Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission) sekä YK:n alainen Sierra Leonen erityistuomioistuin. Totuuskomissio piti Massaquoita syyllisenä muun muassa sodan aikana tapahtuneisiin murhiin ja kidutuksiin.

Samaa konfliktia tutkimaan oli perustettu YK:n alainen erityistuomioistuin (Special Court for Sierra Leone – SCSL). Massaquoi suostui todistamaan erityistuomioistuimessa, eikä häntä siksi syytetty rikoksista.

Vuonna 2008 hänet sijoitettiin erityistuomioistuimen todistajana Suomeen, joka oli säätänyt tarkoitusta varten lain.

Gibril Massaquoi oikeudessa 3. helmikuuta 2021. Matias Väänänen / Yle

Liberian sisällissota päättyi elokuussa 2003, ja myös Liberiassa sodanaikaisia tekoja ryhtyi selvittämään totuuskomissio (Truth and Reconciliation Comission of Liberia).

Toisin kuin Sierra Leonen vastaava, Liberian totuuskomissio ei väitä, että Gibril Massaquoi olisi syyllistynyt raakuuksiin.

Suomalainen valtionsyyttäjä on nostanut syytteen Massaquoita vastaan nimen omaan Liberian tapahtumista. Pirkanmaan käräjäoikeuden tehtävä ei siis ole tutkia, mitä Massaquoi on tehnyt Sierra Leonessa.

Juttu kuitenkin kiinnostaa myös Sierra Leonessa ja muualla maailmassa. Kaikkien mielestä ei ole oikein, että syytesuojan saanutta erityistuomioistuimen todistajaa syytetään rikoksista, vaikka syytteet koskevatkin toisen maan tapahtumia.

Vastaajan kuulemisessa oli torstaina ja perjantaina paikalla Sierra Leonen erityistuomioistuimen syyttäjätiimiin kuulunut Mohammed Bangura. Bangura oli seuraamassa oikeudenkäyntiä yleisönä, eikä hänellä ole roolia oikeudenkäynnissä.

Bangura kieltäytyi kohteliaasti Ylen haastattelupyynnöstä.

Syyttäjällä pelkkää henkilötodistelua

Kamatahun Hassala. Poliisin esitutkintapöytäkirja

Syyttäjän näyttö jutussa perustuu pelkästään henkilötodisteluun eli ihmisiin, jotka kertovat, mitä he näkivät ja kokivat.

Esimerkiksi murhia Kamatahun Hassalassa koskevassa syytekohdassa syyttäjä on nimennyt 14 todistajaa. Heistä valtaosa kertoi esitutkinnassa tilanteesta, jossa Massaquoi väitetysti käski komennossaan olleiden sotilaiden sulkea ihmisiä taloon ja sytyttää talon palaamaan.

Kertomusten uskottavuutta ei kuitenkaan määritellä todistajien lukumäärällä. Tuomioistuimella on vapaus harkita jokaisen todistajan kohdalla, minkä näyttöarvon se tämän kertomukselle antaa.

Syytteissä merkittävin ongelma on epämääräisyys niiden tekoajassa. Kyse ei ole tunneista tai edes päivistä vaan kuukausista ja vuosista.

Kamatahun Hassalan teot ovat syyttäjän mukaan tapahtuneet 7.1.1999–9.3.2003. Haastehakemuksessa syyttäjä esittää tarkemman vaihtoehdon tekoajalle. Sen mukaan tekoaika on todennäköisesti kesäkuu–joulukuu 2001.

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen vastasi keskiviikkona 3. helmikuuta 2021 toimittajien kysymyksiin Gibril Massaquoita vastaan nostettujen syytteiden käsittelystä. Massaquoi kiistää kaikki syytteet.

Vaikka tekoaikojen epämääräisyyden voi nähdä syytteen heikkona lenkkinä, se aiheuttaa merkittäviä ongelmia myös puolustukselle.

Puolustus aikoo monessa syytekohdassa vedota siihen, että vastaaja ei ollut edes Liberiassa väitettyjen rikosten tapahtuma-aikaan. Jos tapahtuma-aikoja ei määritetä tarkasti, alibiin vetoaminen vaikeutuu merkittävästi.

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen myönsi puolustuksen ongelman asiaesittelyssään.

– Ymmärrän, että se vaikeuttaa puolustautumista, ja jos se olisi mun käsissäni, tätä tilannetta ei olisi, Laitinen sanoi.

Syyttäjä korosti myös, että suullisessa todistelussa on huomioitava muun muassa kulttuuriset ja yhteiskunnalliset erot Suomen ja Liberian välillä. Eroja voi aiheuttaa esimerkiksi se, että todistajat ovat eläneet olosuhteissa, joissa elämää eivät edes rauhan aikana määritä kalenterimerkinnät.

Laitinen huomautti, että todistajien uskottavuuden arvioinnissa on otettava huomioon myös todistajien kokemat äärimmäiset traumat, jotka vaikuttavat muistiin. Lisäksi tapahtumista on kulunut nyt jo parisenkymmentä vuotta.

Huomio todistajien valikoitumiseen

Gibril Massaquoin puolustus otti syyttäjän todisteisiin kantaa poikkeuksellisen tarkasti jo asiaesittelyvaiheessa. Tarkoituksena oli epäilemättä saada oikeuden huomio heti ensimetreillä, jotta myöhempi todistelu asettuisi puolustuksen haluamiin raameihin.

Puolustus huomautti, että oikeudenkäynnissä on pitkälti kyse todistajien uskottavuuden arvioinnista. Yksi siihen vaikuttava seikka on tapa, jolla koko rikostutkinta käynnistyi.

Rikosepäilyn toi suomalaisviranomaisten tietoon elokuussa 2018 Pohjoismainen asianajotoimisto Hannes Snellman. Toimisto välitti tuolloin keskusrikospoliisille aineistoa Gibril Massaquoin väitetyistä rikoksista Liberian sisällissodassa. Hannes Snellman toimi asiassa sveitsiläisen kansalaisjärjestö Civitas Maximan toimeksiannosta.

Myös Hannes Snellmanin edustaja seuraa oikeudenkäyntiä ja raportoi siitä Civitas Maximalle.

Aineiston oli kerännyt Civitas Maximalle liberialainen kansalaisjärjestö Global Justice and Research Project (GJRP). Se on Civitas Maximan rahoittama kansalaisjärjestö, jonka on perustanut liberialainen Hassan Bility.

Bility on kertonut joutuneensa Gibril Massaquoin kiduttamaksi Liberian sisällissodan aikana. Oikeudenkäynnissä hän on syyttäjän nimeämänä todistajana.

Hannes Snellmanin eli käytännössä Civitas Maximan yhteydenotto ja GJRP:n keräämä materiaali panivat alulle prosessin, jonka perusteella esitutkinta käynnistyi ja syytteet nostettiin.

Asiaesittelyssään puolustus otti esiin mahdollisuuden, että todistajille on kerrottu etukäteen, mistä ja kenestä kuulusteluissa on kysymys.

KRP kertoo esitutkintapöytäkirjassa, että todistajia etsiessään sen tutkijat eivät koskaan kertoneet epäillyn nimeä, lempinimeä, kansallisuutta tai edes sitä, minkä ryhmittymän teoista he olivat kiinnostuneina. Silti tieto.

– Kymmenen todistajaa kertoi kuulustelujen alussa, että he tietävät, kenestä poliisi haluaa kuulla. Syytä tähän pyritään selvittämään tässä oikeudenkäynnissä, asianajaja Kaarle Gummerus sanoi puolustuksen asiaesittelyssä.

Lisäksi puolustus huomautti, että suurella osalla muistakin todistajista vaikuttaa olevan joko suora tai välillinen kytkös Civitas Maximaan tai GJRP:hen. Ennen ensimmäistä virkamatkaansa Liberiaan KRP nimittäin pyysi GJRP:tä etsimään todistajia. Myöhemmin uusia todistajia löytyi näiden todistajien kautta.

Esitutkintapöytäkirja vahvistaa puolustuksen väitteen. Todistajia hankki KRP:lle kaksi liberialaista GJRP:n työntekijää, jotka erosivat tehtävästään järjestössä KRP:n toimeksiannon ajaksi.

KRP on laatinut pöytäkirjaan liitetaulukon, josta voi jäljittää jokaisen todistajan polun esitutkintaan. Kymmeniä todistajia tuli tutkintaan kyseisten työntekijöiden kautta tai avustuksella.

Tahattomista saati tahallisista virheistä ei ole esitetty todisteita, ja sellaisesta vihjaaminen voi tuntua kohtuuttomalta.

Asialla on kuitenkin merkitystä oikeudenkäynnissä. Se liittyy aiemmin mainittuun vapaaseen todistusharkintaan. Oikeuden tehtävänä on arvioida puolustuksen väitteet ja harkita, mikä painoarvo niille tulee antaa.

Vaikka kansalaisjärjestön työntekijät olisi koulutettu keräämään todistusaineistoa sotarikoksista, heiltä ei voi odottaa samanlaista asiantuntemusta ja harkintaa kuin KRP:n tutkijoilta.

Puolustus vihjaakin, että on olemassa vaara, että nämä työntekijät ovat esittäneet johdattelevia kysymyksiä tai muutoin paljastaneet liikaa etsiessään todistajia KRP:lle.

Kamatahun Hassalan alueen viidakkoa, jossa osan rikoksista väitetään tapahtuneen. Poliisin esitutkintapöytäkirja

Voi sanoa, että puolustus kiistää syytteen juuriaan myöten. Puolustuksen mukaan todistajat esimerkiksi kuvaavat kertomuksissaan jotakin muuta henkilö kuin vastaajaa.

Puolustus myös väittää, että sen todisteet osoittavat, että Massaquoi ei ole edes voinut olla paikalla väitetyissä rikoksissa.

Lopuksi puolustus vetoaa siihen, että Massaquoilla ei ollut edes motiivia osallistua väitettyihin rikoksiin.

Näytön riittävyyden ratkaisee ensikädessä Pirkanmaan käräjäoikeus prosessissa, jota käydään suuri osa kuluvaa vuotta kolmessa eri maassa. Varmaa on ainoastaan se, että lopputulosta ei kukaan voi tässä vaiheessa ennustaa.

Lue lisää:

Syyttäjä: Tampereella asuva mies murhasi Liberian sisällissodassa kymmeniä, raiskasi useita, teetti ruokaa vangeista ja söi ihmisiä

Sotarikoksista syytetty ennakoi Suomen valtiolle katastrofaalista lopputulosta oikeudenkäynnistä – "Tulemme murskaamaan heidät"

Raaoista sotarikoksista syytetty kertoi oikeudessa tuohtuneena suomalaisesta tutkinnanjohtajasta: ”Tuntui, että hän itse on tuomioistuin”