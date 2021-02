Oulun ammattikorkeakoulun opetuksen laadusta tehtiin poikkeuksellinen kannanotto – nyt 3 opiskelijaa kertoo, mitä sen taustalla on

Opiskelijakunta OSAKOn hallituksen puheenjohtaja Sami Luukela ja kansainvälistä liiketaloutta opiskeleva Sara Luttinen kertovat, että etäopetuksessa on paljon ongelmia, vaikka se on ollut koulujen arkea jo pitkään.

Rehtorin mukaan iso osa opiskelijoista on tyytyväisiä, mutta hän toivoo kannanoton herättävän päättäjiä rahoituksen puutteeseen.

Koulutusta on korvattu nauhoitteilla, laajoilla ryhmätöillä ja itsenäisellä opiskelulla. Opetusmateriaalit ovat vanhentuneita.

Opiskelijoita pelottaa, onko heillä työelämässä tarvittavia taitoja ja moni miettii toiseen korkeakouluun vaihtamista tai työelämään siirtymistä.

Tilanne ei ole pelkästään opettajien vika. Henkilökuntaa vain on liian vähän.

Tällainen on Oulun ammattikorkeakoulujen opiskelijajärjestöjen viesti oppilaitoksensa johdolle ja päättäjille. Opiskelijakunta OSAKO ja useat opiskelijajärjestöt julkaisivat yhteisen kannanoton tällä viikolla.

Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) mukaan monissa muissakin Suomen ammattikorkeakouluissa huoli opetuksen laadusta on läsnä, koska koulutuksen budjettia on leikattu kaikkialla. Oulussa tehty kannanotto on kuitenkin laajuudeltaan poikkeuksellinen.

Yksi opetukseen pettyneistä ja töihin menoa harkinneista on Heli Lounila, joka opiskelee tanssinopettajaksi kolmatta vuotta.

"En ole oppinut selkeästi uutta"

Heli Lounilan mukaan tanssinopettajien koulutuksessa sekä opettajilla että oppilailla on nyt liian kiire ja kaikki ovat turhautuneita tilanteeseen. Janne Körkkö / Yle

Korkeakoulututkinnolla voi erottua edukseen tanssialalla, jossa monella ei ole tutkintoa ja lisäksi koulutus takaisi paremman palkan. Näiden syiden takia Heli Lounila halusi opiskella tanssinopettajaksi, vaikka hän oli tanssinut kymmenen vuotta ja hänelllä oli luokanopettajan koulutus.

Kolmen vuoden opiskelujen jälkeen Lounila ei kuitenkaan koe saaneensa esimerkiksi kaipaamiaan pedagogisia taitoja, joilla erottua kouluttamattomista tanssiopettajista.

– Koulusta olen saanut vähän ylimääräistä kivaa, mutta en ole oppinut selkeästi uutta.

Yritykset ovat kertoneet SAMOKille, että Suomen ammattikorkeakouluista tulevien harjoittelijoiden taso on yleisesti huonontunut.

Myös Lounila huomasi puutteet osaamisessaan juuri harjoitteluissa. Hän sanoo, että koulussa ei ollut esimerkiksi opetettu, miten tanssituntien sisältöjä suunnitellaan. Aihetta käsittelevä kurssi oli peruttu opettajan sairausloman vuoksi. Lounila oli sen tiedon varassa, mitä oli harrastuksessa ja luokanopettajan koulutuksessa oppinut.

Lisäksi opetuksen yksipuolisuus on ollut pettymys. Lounilan mukaan koulutusta markkinoidaan sillä, että oman tanssilajin lisäksi voi opiskella muita lajeja.

Tänä lukuvuonna opettajia ei kuitenkaan ole ollut tarpeeksi. Lounila kertoo, että vielä viime vuonna koululle palkattiin esimerkiksi toinen baletin opettaja kurssien kovan kysynnän vuoksi.

Lounila pitää koulun opettajia ammattitaitoisina, mutta hänen kokemuksena on, että opettajilla on liikaa kursseja opetettavana. Se näkyy suunnittelemattomana sisältönä, kun tunnit voivat muuttua lennosta. Yleensä opettajilla on aikaa vain ryhmäpalautteeseen, eikä henkilökohtaista huomiota saa.

Jo viime vuonna Lounila mietti työelämään lähtemistä. Silloin lopun tutkintoa voisi saada suoritettua, kun työelämän kokemusta hyväksi luettaisiin.

– On harmittanut paljon, kun oli kovat odotukset, että koulussa pääsen syventymään päälajiini ja minusta tulisi oman alani ammattilainen.

Rehtorin mukaan korona kärjistää tilannetta

Kannanotossa luetellut ongelmat eivät ole ilmestyneet tyhjästä. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOn hallituksen puheenjohtaja Sami Luukela kertoo, että jo vuonna 2018 on painittu samojen ongelmien kanssa, mutta oppilaitoksen johto ei ole reagoitu niihin tarvittavalla tavalla. Koronan myötä ongelmat ovat entisestään korostuneet.

Kannanoton mukaan ongelmien taustalla ovat ammattikorkeakoulujen resurssien leikkaaminen, useat yhteistoimintaneuvottelut ja opetusryhmien koon kasvattaminen. Opettajien työmäärä on kasvanut ja opettajat ovat kuormittuneita.

Luukela sanoo suurimman huolen olevan opetuksen toteutus. Opettajien kasvaneen työmäärän ja suurentuneiden ryhmäkokojen takia luennot ovat menneet siihen, etteivät opiskelijat saa lainkaan yksilöllistä opetusta. Koska ei ole aikaa tarkistaa kaikkien yksittäisiä tehtäviä, käytetään ryhmätehtäviä, jolloin tarkistettavaa on vähemmän.

Sami Luukelan mielestä opetuksen ongelmia pitäisi tutkia paremmin. Opiskelijoiden ja johdon välille on kaivattu aktiivisempaa keskustelua, ja sellaista on jo luvattu. Janne Körkkö / Yle

OAMKin rehtori Heidi Fagerholm kertoo opiskelijoiden tavoin olevansa huolissaan vähenevästä ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Hän toivoo laajan kannanoton herättävän päättäjiä tilanteeseen.

Fagerholm kuitenkin laittaa suuren painoarvon koronaepidemialle, joka on aiheuttanut paljon muutoksia lyhyessä ajassa.

Opetuksen laatuun pettyneet opiskelijat ovat hänen mukaansa vähemmistöä. Fagerholm perustaa näkemyksensä meneillään olevaan opiskelijakyselyyn. Tämänhetkisten tulosten mukaan 85 prosenttia opiskelijoista on tyytyväisiä saamaansa opetukseen.

– Ymmärrän, että niillä opiskelijoilla, joilla oli jo ennestään haasteita, on nyt vielä vaikeampaa.

Kansainvälisen liiketalouden opiskelija ei voi laajentaa kielitaitoaan

Sara Luttinen ei laittaisi opetuksen ongelmia vain koronan piikkiin. Hänestä isot budjettileikkaukset pitäisi kohdistaa muualle kuin opetukseen. Janne Körkkö / Yle

– Kurssi saattaa alkaa sanoilla, että valitettavasti tämä ei ole minun osaamisalaani, mutta kun muuta ei voi, niin tällä mennään.

Näin kertoo OAMKissa kansainvälistä liiketaloutta opiskeleva Sara Luttinen. Luttisen mukaan liiketalouden koulutuksessa taloushallinnon opettajat esimerkiksi opettavat markkinointia. Hän ei ole tyytyväinen opetukseen, mitä tällä hetkellä saa.

Luennoilla opiskeltavien asioiden määrää on vähennetty, ja opiskelijat joutuvat itse etsimään tietoa, jotta osaavat annetut tehtävät.

Luttinen toivoisi voivansa lukea enemmän kieliä, koska opiskelee kansainvälistä liiketaloutta. Budjettileikkausten vuoksi tarjolla on enää vain saksaa.

– Ei minulla ole valmistuessani olo, että olisin ammattilainen. Onhan se huolestuttavaa.

Luttinen uskoo saavansa parempaa osaamista yliopistosta, mihin hän aikoo hakea valmistumisensa jälkeen maisteriopintoihin.

OAJ: Liian paljon töitä, liian pienellä porukalla

Opiskelijakunta OSAKOn ja opiskelijajärjestöjen kannanotossa kerrotaan, että opiskelijat pelkäävät antaa palautetta opettajille, koska näkevät kuinka kuormittuneita he ovat.

Sekä Heli Lounila että Sara Luttinen ovat kertoneet ajatuksistaan opettajilleen. He kokevat, että palautteeseen suhtaudutaan vakavasti, mutta konkreettisia tekoja tilanteen parantamiseksi ei tehdä. Toisaalta he ymmärtävät, että henkilöstön keinot ovat resurssipulan vuoksi rajalliset.

Viesti Oulun ammattikorkeakoulun opettajien kuormituksesta on kantautunut myös opetusalan ammattijärjestöön.

– Opettajilla on nyt paljon stressiä ja monilla on jaksamisongelmia. Resurssipulan lisäksi kuormitusta ovat aiheuttaneet korona,yhteistoimintaneuvottelut, opetussuunnitelman muutokset ja ammattikorkean muutto, kertoo OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö.

Sirviö on myös Oulun ammattikorkeakoulun viestinnän tutkinto-ohjelman tiimipäällikkö. Hänen mukaansa opettajat ovat kertoneet paineistaan johdolle.

– Opettajia kuunnellaan, mutta on eri asia, tehdäänkö asioille mitään. Johdollakaan ei ole hirveän isoa keinovalikoimaa käytössä, kun resurssit ovat,mitä ovat.

Sirviö ei siis näe opetuksen huonoa laatua opettajien vikana. OAJ:n kanta on, että opiskelijoiden ohjaus sekä erilaisten sisältöjen luominen etä- ja lähiopetukseen vaativat erillisiä resursseja. Niitä ei ole.

– Tämä on vähän sama tilanne, kun sanotaan, että sairaalassa ei saa hyvää hoitoa, mutta samaan hengenvetoon kuitenkin todetaan, että sairaanhoitajat selvästi yrittävät parhaansa. Opettajatkin tekevät kaikkensa, mutta paukkuja ei ole enempää, Sirviö sanoo.

