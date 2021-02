Taistelu Tikkurilasta nosti maaliyhtiön arvon pilviin – Kansainväliset maaliyhtiöt tahtovat Tikkurilan lähes hinnalla millä hyvänsä

Kotoilu on lisännyt kuluttajamaalien menekkiä korona-aikana.

Ulkomaalaisten maaliyhtiöiden kilpailu Tikkurilan omistuksesta on nostanut yhtiön osakkeen arvon yli kaksinkertaiseksi joulukuusta lähtien.

Yhdysvaltalainen maalijätti PPG teki ensimmäisen tarjouksen Tikkurilan koko osakekannan ostosta joulukuussa, minkä jälkeen yhtiön arvo ampaisi heti jyrkkään nousuun.

Sittemmin kilpakosijoita on ilmaantunut kaksi lisää: tanskalainen Hempel ja hollantilainen Akzo Nobel. Hinta nousi ostotarjousten mukana, joita Tikkurilasta tehtiin yhteensä ainakin neljä.

Nyt näyttää, että ensimmäinen ostajaehdokas eli PPG vie voiton. Se läväytti torstaina pöytään 34 euron tarjouksen osakkeelta.

Tikkurilan suurin omistaja Oras Invest ilmoitti heti tarjouksen jälkeen myyneensä omistamansa viidesosan osakkeista PPG:lle. Niin tekivät monet muutkin suuromistajat kuten eläkeyhtiö Varma, henkivakuutusyhtiö Mandatum ja vakuutusyhtiö Kaleva.

Myös Tikkurilan hallitus suositteli PPG:n tarjouksen hyväksymistä.

Miksi Tikkurila villitsee?

Kilpailevat maaliyhtiöt ovat kiinnostuneita ensinnäkin Tikkurilan vakiintuneesta asemasta Pohjois- ja Itä-Euroopan maissa kuten Venäjällä.

Toiseksi kuluttajamaalien kysyntä on lisääntynyt korona-aikana, kun ihmiset viettävät paljon aikaa neljän seinän sisällä ja ehostavat kotejaan ja mökkejään.

PPG:n maksama preemio eli lisähinta Tikkurilan osakkeesta on kuitenkin poikkeuksellisen suuri. Tarjouksen tekevä ostaja maksaa osakkeista yleensä lisähintaa edeltävän päivän pörssikurssin päälle. Nyt preemioksi tuli jopa 126 prosenttia.

Isot kansainväliset maalijätit ovat jo pitkään kasvaneet yrityskaupoilla, kertoo Tikkurilaa analyysiyhtiö Inderesissä seuraava analyytikko Petri Kajaani.

– Tikkurila on yksi viimeisiä hyviä palikoita, jotka maalialalla voivat liikkua. Isot yhtiöt ovat vahvoja teollisuusmaaleissa, mutta koronakriisissä niiden myynti on vähentynyt, Kajaani selittää.

Hänen mielestään ostotarjouskisassa näkyy alan kova kilpailu – ja eräänlainen paniikki.

– PPG:n kilpailijat säikähtivät, että tuommoinen hyvä yhtiö on lähdössä ison kilpailijan hoteisiin. Tässä kävi Tikkurilan omistajilla hirveä tsägä, Kajaani sanoo.

Yrityskauppoja ja listautumisia odotettavissa lisää

Tikkurilan arvonnousun taustalla on myös se, että hyvistä sijoituskohteista on maailmalla pulaa. Pörssiarvot ovat nousseet kautta linjan viime aikoina, liikkeellä on paljon "löysää" rahaa ja sijoittajat etsivät kohteita rahoilleen.

Yritykset taas valmistautuvat koronapandemian jälkeiseen aikaan, jolloin eri puolilla maailmaa tehdyt valtavat elvytyspaketit alkavat tepsiä ja taloudessa painetaan kaasua. Kasvua haetaan myös yrityskaupoilla.

Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat Kajaanin mielestä kansainvälisesti suhteutettuna halpoja, koska täällä liikkuu vähän pääomia.

– Sitten tulee iso kansainvälinen sijoittaja ja tajuaa, että tämän suomalaisen yhtiön voisi integroida meidän bisnekseen, ja saamme täältä uusia brändejä ja parempia globaaleja jakelukanavia.

Kajaani uskoo, että yrityskauppoja ja uusia pörssilistautumisia nähdään tänä vuonna paljon, koska osakkeista on kova kysyntä ja sijoittajilla on paljon rahaa.

– Nyt on helppo ja otollinen aika kerätä rahaa kasvuun, Kajaani sanoo.