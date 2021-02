Siipikarja on pidettävä nyt sisällä, jotta lintuinfluenssa pysyy aisoissa: "Eivät ne ole kauhean innoissaan edes menossa ulos"

Kouvolalaisella Hillevi Joutjärvellä on kukko ja kolme kanaa. Ne eivät viihdy ulkona kovalla pakkasella.

Kouvolalaisella Hillevi Joutjärvellä on kukko ja kolme kanaa. Ne eivät viihdy ulkona kovalla pakkasella. Kiira Ikävalko / Yle

Kuuntele, millaista on kolmen kanan ja yhden kukon yhteiselo. Hillevi Joutjärveä haastattelee Kiira Ikävalko.

Siipikarjan ulkonapitokielto on alkanut maanantaina.

Kiellon aikana siipikarja ja muut vankeudessa elävät linnut on pidettävä sisätiloissa. Kielto on voimassa vuosittain maaliskuun alusta toukokuun loppuun asti. Tänä vuonna kielto tulee voimaan kolme viikkoa aiemmin.

Vaihtoehtoisesti lintujen ulkoilualue tulee kauttaaltaan aidata ja kattaa esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla, jonka silmäkoko on enintään 25 millimetriä.

Tarkoituksena on pitää vankeudessa elävät linnut erillään luonnonvaraisista linnuista ja estää lintuinfluenssan leviäminen.

Ulkonapitokielto kestää toukokuun loppuun saakka. Kielto koskee kaupallista toimintaa sekä harrastesiipikarjan ja muiden lintujen pitoa, kuten kotieläinpihoja.

Kanat eivät piittaa pakkasesta

Kouvolalaisella Hillevi Joutjärvellä on lemmikkeinään kolme kanaa ja kukko. Joutjärvi kertoo, ettei ulkonapitokielto juuri vaikuta niihin tähän aikaan vuodesta.

– Nyt kun on paljon lunta ja pakkasta, kanat eivät ole kauhean innoissaan edes menossa ulos, Hillevi Joutjärvi kertoo.

Joutjärvellä on pihallaan ulkoaitaus, johon kanat pääsevät oleskelemaan sitten, kun säät sen sallivat.

– Jos ei olisi katettua ulkotarhaa, kanojen pitäisi olla sisällä toukokuun loppuun saakka, ja vapaus koittaisi vasta kesäkuussa.

Kielto ei koske sileälastaisia, lentokyvyttömiä lintuja kuten strutseja ja emuja, eläintarhoja tai kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja. Siipikarjan juomavesi ja rehu on suojattava luonnonvaraisilta linnuilta.

Hillevi Joutjärven pihalla on ulkoaitaus kanoille. Kiira Ikävalko / Yle

Kirjallinen ilmoitus

Eläinten vieminen eläinnäyttelyihin tai vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty kiellon aikana lukuunottamatta pelkästään sisätiloissa oleskelevia häkkilintuja, jotka ovat olleet Suomessa vähintään kuusi kuukautta.

Ulkona pidettävistä linnuista on tehtävä kirjallinen ilmoitus paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Sen voi tehdä vapaamuotoisesti tai Ruokaviraston sivuilta löytyvällä lomakkeella. Ilmoituksessa on mainittava lintujen laji sekä niiden lukumäärä ja se, miten suojaus ulkotarhassa on toteutettu.

Jos ilmoitus on tehty jo aikaisemmin ja lintujen pidossa ei ole tapahtunut muutoksia, sitä ei tarvitse uusia vuosittain.