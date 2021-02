Vapaaehtoiset hoitavat jo puolet hälytyksistä – kentällä huolettaa, miten sopimuspalokuntien käy sote-myllerryksessä

Nurmon VPK:n harjoituksissa purettiin autoa. Vapaapalokuntalaiset tähtäävät 80 harjoitustuntiin viikossa, mutta jotta toimintaan voi osallistua, minimi on 30 tuntia. (Kuvaus ja editointi: Pasi Takkunen / Yle)

13 000 vapaaehtoisen rooli on soteuudistuksessa vielä epäselvä.

Suomessa on 700 vapaaehtoisista koostuvaa sopimuspalokuntaa. Luku on suuri, sillä ammattipalokuntia on vain reilu sata.

Noin 50-70 prosenttia koko maan pelastustoimen hälytystehtävistä on sellaisia, jotka sopimuspalokunnat hoitavat täysin itse tai ammattihenkilöstön kanssa.

Sopimuspalokuntalaisille pelastaminen on kuntoa ja aikaa vievä harrastus, sillä he tekevät sitä siviilityönsä ohessa.

Tehtävien kirjo on laaja. Sopimuspalokuntia tarvitaan tulipaloissa, ihmisten pelastamisissa, liikenneonnettomuuksissa ja vahingontorjunnassa.

Minimi 30 harjoitustuntia

Valtaosassa maata ensilähdöstä huolehtivat sopimuspalokunnat. Osaamista pidetään yllä harjoituksissa.

– Vuodessa pitää olla minimissään 30 harjoitustuntia käytynä, että voi osallistua pelastustoimiin, mutta pyritään 80 tuntiin, sanoo Nurmon VPK:n puheenjohtaja Petri Yli-Mannila.

Kokoontumisrajoitukset ovat muuttaneet harjoittelua, mutta pienryhmissä on pystytty harjoituksia tekemään.

– Esimerkiksi meillä tiistaina tehtyyn pelastusharjoitukseen osallistui neljä palokuntalaista, kertoo Yli-Mannila.

Nurmon VPK:n harjoituksissa olivat mukana Miika Mäki-Teppo, Sami Pihlaja, Jaakko Niemelä ja Marko Herrala. Pasi Takkunen / Yle

Etelä-Pohjanmaalla toimiva Nurmon sopimuspalokunta on alueensa aktiivisin eli sillä on eniten hälytyksiä.

Hälytysosastossa on parikymmentä jäsentä, kaikkiaan pelastustehtäviin löytyy nelisenkymmentä lähtijää. Jäseniä VPK:ssa on sata.

Soteuudistus huolettaa

Soteuudistus tuo muutoksia myös pelastustoimeen. Vuoden 2023 alussa nykymuotoiset pelastuslaitokset Helsinkiä lukuun ottamatta lakkaavat ja pelastustoimi järjestetään uudelleen.

Uudistuksessa pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja yhdenvertaistaa pelastuspalveluiden tuottaminen koko maassa.

Suomen Sopimuspalokuntien Liittoa huolestuttaa vapaaehtoisten rooli tulevaisuudessa.

Ylen Aamu vieraili Nurmon paloasemalla perjantaina 5.2.2021

Nurmon VPK:ssa pitkään mukana ollut Mauno Peltokoski istuu liiton hallituksessa ja murehtii, miten vähenevä rahoitus vaikuttaa toimintaan. Liiton tavoite on, että jokaisen nykyisen sopimuspalokunnan olemassaolo turvataan myös jatkossa.

– Vaarallisinta on, jos joudutaan suuriin säästöihin. Onko silloin jokainen palokunta miehitetty ja hälytysvalmiudessa?

Peltokoski uskoo kuitenkin, että Etelä-Pohjanmaalla tilanne ei ole hankalin.

– Etelä-Pohjanmaalla kuntapäättäjät ja pelastuslaitoksen johto ovat valveutuneita enkä usko tilanteen johtavan ikävimpään mahdollisuuteen. Mutta valtakunta on iso, ja joka paikassa tilanne ei ole välttämättä samanlainen.

Peltokoski näkee, että sopimuspalokunnilla on kunnissa iso merkitys. Hän pitää ehdottoman tärkeänä, että sitä arvostetaan myös soteuudistuksessa.

– Kuntalaisten turvallisuuden kannalta on tärkeää, että olemme näyttävässä roolissa esillä.

