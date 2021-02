Paljon vanhaa ja paljon uutta: Presidentti Biden käski Saudi-Arabian lopettamaan sotimisen Jemenissä

Nyt se on virallista.

Yhdysvallat on vetänyt tukensa Saudi-Arabialle sen sodassa Jemeniä vastaan. Presidentti Joe Biden julisti ensimmäisessä ulkopoliittisessa linjapuheessaan, että vuodesta 2014 jatkuneet hyökkäykset ja sota Jemenissä on lopetettava.

Biden kertoi kannastaan jo vaalikampanjassaan. Presidenttinä hänellä on valta toteuttaa linjanmuutos, joka merkitsee Saudi-Arabian-poliitikan selvää kiristymistä edeltäjän Donald Trumpin kauteen verrattuna. Bidenin johdolla Yhdysvallat tulee tiukentamaan suhdettaan Riadiin, mutta liittolaisen hylkäämisestä ei ole kyse.

Jemeniläinen tutkii pommitetun rakennuksen jäänteitä saudiliittouman ilmaiskun jälkeen Sanaa'n kaupungissa, päivä Bidenin puheen jälkeen. Yahya Arhab / EPA

Yhdysvaltain asekaupat Saudi-Arabiaan jatkuvat, mutta sotakaluston myyminen Jemenin pommituksiin päättyy. Trumpin hallinto hyväksyi valtakautensa viimeisinä päivinä satojen miljoonien dollareiden ammuskaupat Saudi-Arabiaan. Tämän sopimuksen jäädyttämisestä ilmoitti uusi ulkoministeri Antony Blinken viime viikolla.

New York Timesin tuoreen artikkelin mukaan (siirryt toiseen palveluun) (maksumuurin takana) kaupan arvo oli 478 miljoonaa dollaria eli noin 420 miljoonaa euroa.

Tiedossa ei ole, kuinka suuri osa näistä ammushankinnoista oli suunniteltu Jemenin iskuihin. Se on myyjän ja ostajan määriteltävissä oleva kauppasalaisuus, johon varmasti kytkeytyy muitakin poliittisia hankkeita.

Yhdysvallat sanoo tukevansa Saudi-Arabian hankintoja, kun se puolustautuu Iranin ohjusiskuja tai kyberhyökkäyksiä vastaan.

Yhdysvallat myös jatkaa niemimaalla toimivan al-Qaida-terroristijärjestön jahtaamista.

Jemeniläiset hautaavat huthitaistelijaa elokuussa 2020, jonka ilmoitetaan kuolleen taisteluissa Saudi-Arabian tukemien hallituksen joukkojen kanssa. Yahya Arhab / AOP

Yhdysvalloilla on ollut merkittävä rooli Jemenin sodassa. Paitsi että lentokalusto ja aseet ovat olleet yhdysvaltalaisia, myös pommituslennot on tehty Yhdysvaltain sotilastiedustelun ja teknisen tuen avulla, kirjoittaa muun muassa New York Times (siirryt toiseen palveluun) (maksumuurin takana). Yhdysvaltain juuri pysäyttämässä ammuskaupassa saudit olivat hankkimassa etenkin kohteisiin ohjautuvia ammuksia.

Samalle Bidenin kieltolistalle joutui myös miljardien hävittäjäkauppa Arabiemiraatteihin. Upporikas pieni öljyvaltio on ollut Saudi-Arabian tärkein liittolainen ja pommikoneiden lentäjä pian kuusi vuotta jatkuneissa Jemenin pommituksissa.

Saudi-Arabia vastasi heti myönteisesti

Saudi-Arabian ulkoministeriössä oli Bidenin puheeseen vastaus valmiina. Siellä tiedettiin odottaa linjanmuutosta

– Toistamme halumme kestävään poliittiseen ja diplomaattiseen ratkaisuun Jemenin kriisissä, ilmoitti Saudi-Arabia valtiollisen uutistoimistonsa kautta.

Koko sodan ajan Riad on väittänyt olevansa valmis ratkaisuun, kunhan sodan perussyy eli Iranin osuus Jemenin huthikapinallisten tukijana saadaan hoidetuksi. Iranin suitsiminen oli sekä Saudi-Arabian nykyjohdon että Trumpin hallinnon yhteinen päämäärä.

Tämä syy ei ole poistunut mihinkään, mutta Bidenin hallinnon taktiikka on saada Iran takaisin neuvottelupöytään ja Trumpin hylkäämään ydinohjelmasopimukseen.

Mohammad bin Salman tapaamisessaan Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon kanssa Jeddassa 18. syyskuuta 2019. Mandel Ngan / AFP

Bidenin linjanveto Jemenin sodassa saattaa olla Saudi-Arabialle myös helpotus. Äärimmäisen kalliista ja myös Saudi-Arabiassa epäsuositusta sodasta irtipääseminen on nimittäin osoittautunut vaikeaksi, vaikka tahtoa saattaisi jo ollakin.

Nykyinen kruununprinssi Mohammed bin Salman toimi maansa puolustusministerinä vuonna 2015, kun hän vei Saudi-Arabian hyökkäyssotaan Jemeniä vastaan, puolustaessaan sitä huthikapinallisilta Jemenin sisällissodassa.

Bin Salman arveli nostavansa mainettaan menestyksekkäällä ja nopealla sotaoperaatiolla, mutta totuus olikin toinen. Sota jatkuu ja inhimillinen hätä on valtava.

Bidenille Jemenin huthit eivät enää ole terroristeja

Mahdollisille neuvotteluille tulee antamaan mahdollisuuden toinenkin presidentti Bidenin hallinnon muutos. Biden haluaa kumota edeltäjänsä viime hetken päätöksen, jolla Yhdysvallat luokitteli Jemenin huthikapinalliset terroristijärjestöksi.

Yhdysvallathan ei neuvottele terroristien kanssa. Terrorismimääritelmä säikäytti myös kansainvälisiä avustusjärjestöjä toimimasta Jemenissä.

Jemeniläispoika kantaa ruokasäkkejä Hajjahissa Jemenissä syyskuussa 2020. Yahya Arhab / EPA

Ensin Jemenin sisällissodan ja sitten Saudi-koalition hyökkäysten takia 30 miljoonan asukkaan rutiköyhä Jemen on katastrofaalisessa tilassa. Asukkaista neljä viidesosaa elää ulkopuolisen avun varassa.

On ironista, että yksi suurimmista avun antajista on Saudi-Arabia itse, samalla kun se pommittaa huthien hallussa olevia alueita.

Jemenissä toimii useita aseellisia ryhmiä. Terroriverkosto al-Qaida on viime aikoina joutunut vetäytymään joiltakin alueilta. Rajalinjat ovat kartassa vain viitteellisiä. Harri Vähäkangas / Yle

Saudi-Arabian humanitaarisen avun johtaja Al Rabeeah esitteli maansa tukea Jemenille Ylen haastattelussa Helsingissä marraskuun alussa 2019.

Biden muuttaa myös Obaman linjaa

Presidentti Bidenin ulkopolitiikan hallinnossa toimivat pitkälti samat poliitikot kuin hänen varapresidenttikautenaan Barack Obaman kaudella 2009–2017. Päätökset eivät kuitenkaan palaa entisiksi.

Yhdysvallat on aina ollut Saudi-Arabian merkittävin aseistaja. Obaman kaudella sotilasmateriaalin kaupat kuitenkin kasvoivat ennätyksellisiin mittoihin, sillä Obama hoiti Iran-politiikkaansa sitä kautta.

Presidentti Obama lepytteli Saudi-Arabiaa vuonna 2015 mittavilla asekaupoilla (siirryt toiseen palveluun)vastineeksi siitä, että Iran oli allekirjoittanut vuosia neuvotellun ydinohjelmasopimuksen ja luvannut sitoutua ydinlaitosten rauhanomaiseen käyttöön.

Trumpin kaudella Yhdysvallat irtaantui yhdinohjelmasopimuksesta. Samalla Venäjän asema Iranin tukijana on korostunut.

Presidentti Bidenilla on nyt tavoitteena nostaa Yhdysvallat Arabian niemimaan ja Persianlahden alueen johtavaksi ulkovallaksi.

