Norjassa on otettu kiinni 16-vuotias, jota epäillään terroriteon valmistelusta

Norjassa poliisi on ottanut kiinni 16-vuotiaan nuoren miehen Oslossa. Hänen epäillään valmistelleen ”terroristista tekoa”. Turvallisuusviranomaisten mukaan pidätys tehtiin eilen. Epäilty tekijä ei ole Norjan kansalainen.

– Epäilty on nuori. Hän on 16-vuotias, ja tulee Syyriasta. Hän on tehnyt toimia, joiden uskomme olevan rangaistavia, sanoo Norjan turvallisuuspoliisi PST:n johtaja Hans Sverre Sjøvold Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Norjalaislehti VG:n tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 16-vuotiaan uskotaan olevan äärijärjestö Isisin kannattaja. Hän on VG:n mukaan tullut Norjaan Syyriasta perheenyhdistämisen kautta. Tätä tietoa ei ole vahvistettu muissa medialähteissä.

Epäilty tekijä on kiistänyt syyllisyytensä ja haluaa päästä vapaaksi, VG kertoo.

Poliisi ei kertonut enempää epäillyn mahdollisista suunnitelmista.

Tapaus etenee seuraavaksi Oslon piirioikeuteen, jossa asiaa käsitellään kello 13 alkaen paikallista aikaa.

VG:n mukaan kuuleminen järjestetään suljettujen ovien takana.

Lähteet: Reuters