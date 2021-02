"Lasketteleminen on taidetta", sanoo 92-vuotias Pate Pollari – katso videolta konkarilaskijan taidonnäyte sekä vinkit aloittavalle laskettelijalle

Laskettelu on ihana taidelaji, ja tärkeintä on nauttia siitä, kuvailee harrastuksen jo 1950-luvulla löytänyt Pate Pollari.

Pollari tietää mistä puhuu, sillä häntä kutsutaan myös suomalaisen alppihiihdon isäksi. Hänet palkittiin Elämäntyö-palkinnolla Keski-Suomen Urheilugaalassa vuonna 2019. Hän on opettanut vuosikymmeniä paitsi laskettelijoita, myös alppihiihdonopettajia.

Lajin pioneerina Pollari on nähnyt, kuinka laskettelubuumi toi perheet rinteeseen Jyväskylän Laajavuoressa 1960-luvulla. Hän on ollut perustamassa hiihtokoulua Laajavuoreen. Hän on myös ensimmäinen laskettelija, joka on tullut rinteen alas vuonna 1963.

Alppihiihdonopettaja Pollari on myös peruskoulun opettaja. Molempia tehtäviä yhdistää oppilaan tunteiden kunnioittaminen.

– Oppilaalla on oltava hyvä olo ja jokaisessa oppilaassa on nähtävä jotain hyvää. Hänen täytyy tuntea edistyvänsä ja osaavansa.

Laskettelu on edelleen oleellinen osa Pollarin elämää. Tänäkin talvena hän aikoo lasketella Lapissa vappuun saakka, jos koronatilanne sen sallii. Tunturirinteet tarjoavat lajille nautinnolliset puitteet.

– Siellä on näkyvyyttä ja väljyyttä. Välillä voi mennä mennä vauhdikkaammin ja välillä taas taiteilla: kun kilometrin taiteilee, siinä tuntee itsensä vähintään Leonardo da Vinciksi.

Laskemisen ilo syntyy oman taitotason tunnistamisesta. Laskijan on tiedettävä, mitä tekee.

– Ei ole kivaa, jos menee yli omien taitojen ja joutuu pelkäämään tai riskeeraamaan. Toisaalta, jos laskee alle omien taitojen, ei saa osaamisen vastapotkua. Osaaminen ruokkii itsetuntoa.

Pollari muistuttaa, että tietyt perusasiat laskettelussa pätevät vuodesta toiseen. Katso oheiselta videolta Pollarin taidonnäyte Ylläkseltä sekä kolme vinkkiä aloittelevalle laskijalle.

Kuuntele Pate Pollarin haastattelu Yle Areenassa:

"Pääasia, että tekee mistä nauttii" - 92-vuotias Pate Pollari on tuttu näky rinteessä edelleen