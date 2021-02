Laivasta pudonnut mies selvisi hengissä jäisessä meressä lähes tunnin – Lääkäri pitää onnekkaana: "Kyllä siinä ihan takarajoilla mentiin"

Kymsoten ensihoitoon viety mies voi hyvin. Ihmisten kyvyssä säilyä hengissä kylmässä vedessä on suuria eroja.

Yle kertoi tänään, että Merivartiosto pelasti lähes tunnin meressä olleen miehen Loviisan edustalta avomereltä.

Hän oli pudonnut veteen aamuyöllä Orrengrundin saaren eteläpuolella ankkurissa olleelta rahtialukselta. Mies saatiin nostettua onnettomuusaluksen pelastusveneeseen noin 50 minuuttia putoamisensa jälkeen.

Mies kuljetettiin helikopterilla Kotkan merivartioasemalle, mistä ensihoidon yksikkö toimitti hänet jatkohoitoon.

Kymsoten ensihoidon ylilääkäri Petri Loikas kertoo, että mies on tuotu hänen sairaalaansa ja voi hyvin.

Veden tarkasta lämpötilasta ei ole tietoa, mutta alueella oli pakkasta 14 astetta ja kohtalaista pohjoistuulta, 7 metriä sekunnissa.

– En tiedä tarkkaan olosuhteita, mutta hyvin kylmässä vedessä hän oli, jossa lämpötila on korkeintaan muutaman asteen plussan puolella. Rannikkoalueilla on jo jäätä, Loikas sanoo.

Lihasvärinä pitää kehon lämpöä yllä

Ylilääkärin mukaan mies on onnekas, kun selviytyi näissä olosuhteissa hengissä. Ihmisten välillä on suuria eroja siinä, miten he sietävät kylmyyttä.

– Selviytymiseen vaikuttaa eniten se, millä nopeudella hypotermia kehittyy ja sitä myötä toimintakyky heikkenee. Se lamaannuttaa ihmisen ja johtaa hukkumiseen.

Loikkaan mukaan näin kylmässä vedessä on tyypillistä, että ihmisen keho jäähtyy puolessa tunnissa niin paljon, että toimintakyky romahtaa tyystin. Vaihtelua voi kuitenkin yksilöiden välillä olla jopa 15–60 minuuttia.

– Siinä vaiheessa jäsenet eivät enää toimi, eikä myöskään ajatus, että pystyisi pitämään itsensä pinnalla.

Lihasvärinä ylläpitää kehon lämpötilaa. Kun se lakkaa, jäähtyminen tapahtuu nopeammin. Yksilötasolla on paljon vaihtelua myös sen suhteen, miten kylmässä ja pitkään lihasvärinä säilyy.

Loikkaan mukaan Loviisan edustalta pelastetun miehen selviytymistä voidaan pitää poikkeuksellisena.

– Kyllä siinä ihan takarajoilla mentiin. Ei se täysin tavatonta ole, mutta usein miten toimintankyky loppuu jo aikaisemmin.

Pelastusliivit antavat lisäaikaa

Yleisesti ottaen myös vaatetus vaikuttaa siihen, kuinka pian ihmisen keho jäähtyy. Runsas vaatetus voi hidastaa jäähtymistä. Toisaalta se myös vaikeuttaa vedestä ylös pääsemistä, koska vaatteet voivat sitoa kymmeniä kiloja vettä.

Lisäksi Loikas muistuttaa pelastusliivien käytön tärkeydestä. Se antaa lisäaikaa pelastajille.

– Liivi ei välttämättä suoraan hidasta jäähtymistä, mutta pitää pinnalla, jos ihminen muuttuu apaattiseksi. Lämpöä myös säästyy, kun vartaloa voi pitää supussa, eikä tarvitse yrittää uida.

