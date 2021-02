Bussinkuljettaja Rasmus Nurminen, 20, pelasti iäkkään rouvan pakkasesta – ensihoitopäällikkö: "Mennään auttamaan ihmistä, oli korona-aika tai ei"

Rasmus Nurminen ihmettelee ihmisten välinpitämättömyyttä, kun avuntarve on ilmeinen.

Jokaisella on lakisääteinen velvollisuus auttaa hädässä, muistuttaa pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö.

Linja-auto oli valmiiksi vartin myöhässä aikataulustaan, kun Rasmus Nurminen, 20, lähestyi Turun Länsikeskuksen pysäkkiä viime lauantaina.

Nurminen näki jo kauempaa, että pysäkillä odottaa kolme ihmistä.

– Yksi heistä istui penkillä, eikä reagoinut mitenkään bussin lähestymiseen. Pääsin pysäkille, kaksi ihmistä tuli sisään, leimasi korttinsa ja meni istumaan.

Rasmus Nurminen tiesi, ettei kyseisellä pysäkillä seisahda lauantaisin muiden linjojen autoja, joten hän huolestui kolmannen pysäkillä odottaneen tilanteesta.

– Vanhempi rouva istui yhä penkillä ja näytti nukahtaneen. Hälytyskellot alkoivat heti soida. Menin rouvan luo ja katsoin, että hän on tajuton, ei reagoi mitenkään puheeseen.

Kalpea rouva oli pysäkillä valittanut huonoa oloa

Rasmus Nurminen soitti heti hätänumeroon 112, josta ambulanssi luvattiin toimittaa kiireellisenä.

Hän meni hakemaan autosta takkinsa rouvan suojaksi, sillä pakkasta oli kymmenkunta astetta.

– Kun olin hakemassa takkia, toinen sisääntulleista matkustajista kertoi, että rouva oli pysäkillä valittanut verenpainetta ja heikkoa oloa, ja ollut ihan kalpea.

Nurminen antoi takkinsa rouvalle, ja sai toimintaohjeita hätäkeskuksesta. Häntä pyydettiin varmistamaan, että rouva ei lopeta hengittämistä.

– Kaulasta näki, että hän hengittää. Ei se helppoa ollut varmistaa, kun oli maski kasvoilla. Ambulanssi tuli todella nopeasti, kuudessa minuutissa, kertoo Nurminen.

Ensihoitajat kiittelivät Nurmista soitosta hätänumeroon. Rouva nostettiin paareilla ambulanssiin, ostoskassit kyytiin, ja kohti sairaalaa.

Rasmus Nurmisen kuljettama bussi pääsi jatkamaan matkaansa kohti Turun Pansiota puoli tuntia myöhässä. Häntä ihmetytti, että muut pysäkillä olleet eivät reagoineet mitenkään tilanteeseen.

– Mielestäni se on tosi ihmeellistä välinpitämättömyyttä. Kyllähän se pitäisi olla ihan selvä juttu, että käydään kysymässä, onko kaikki ok. Jos ei vastaa tai reagoi mitenkään puheeseen, niin heti soitto 112.

Rasmus Nurminen ajoi viime lauantaina linjan 99 bussia Uittamolta Pansioon Turussa. Ella Lindqvist

Apu tarvitaan aikailematta

Välinpitämättömyys on valitettava ilmiö, toteaa ensihoitopäällikkö Vesa Jyrkkänen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Näin kännykkäaikakaudella lähes jokaisella olisi helposti mahdollisuus soittaa hätänumeroon. Usein kuitenkin ajetaan ohi, tilanne jää ehkä vaivaamaan, ja soitetaan kymmenen minuutin kuluttua.

– Toivoisin, että jos tällainen tilanne nähdään, pysähdytään ja mennään kysymään, onko kaikki hyvin. Jokaisella meillä on kuitenkin laissa oleva auttamisvelvollisuus, muistuttaa Jyrkkänen.

Kun pakkasta on vaikkapa 10–15 astetta, hypotermia eli ruumiinlämmön lasku vaarallisen alas uhkaa hyvin nopeasti. Esimerkiksi hankeen tuupertuneen ihmisen auttamisessa ei ole aikaa hukattavaksi.

– Jos tajunnan on menettänyt, jää liikkumattomaksi hankeen, puhutaan minuuteista. Jos ihmisellä on vielä elintoiminnot jäljellä, on tajuissaan ja sydän sykkii yhä normaalisti, puhutaan useammasta minuutista.

Hypotermiassa minuutit voivat ratkaista selviytymisen, muistuttaa ensihoitopäällikkö Vesa Jyrkkänen. Lassi Lähteenmäki / Yle

Vesa Jyrkkänen kehottaa ravistelemaan uhria hereille, ja katsomaan saako vastausta, onko hän yhä tajuissaan. Jos kaikki on kunnossa, voi jatkaa matkaansa.

Muussa tapauksessa on syytä soittaa nopeasti hätänumeroon 112.

– Jos on kyse tajuttomasta tai elottomasta ihmisestä, hänet käännetään kylkiasentoon ja katsotaan, lähteekö hengitys käyntiin. Jos henkilö ei hengitä, aloitetaan peruselvytys, siihenkin saa ohjeet hätäkeskuksesta, sanoo Jyrkkänen.

Koronapelko ei ole syy laistaa auttamisesta

Ensihoitopäällikkö Vesa Jyrkkänen ei osaa arvioida, ovatko korona-epidemia ja sen tuomat turvavälisuositukset vaikuttaneet ihmisten auttamishalukkuuteen.

– Lähtisin siitä, että mennään auttamaan ihmistä, oli korona-aika tai ei. Toki täytyy pitää huoli, ettei mene ihan kasvojen eteen. Nykyaikaiset peruselvytysohjeetkin sanovat, että suusta suuhun -hengitystä ei anneta enää ollenkaan. Siinä mielessä ollaan kyllä turvallisilla vesillä, toteaa Jyrkkänen.

Talvella sentään ihmiset yleensä tunnistavat hypotermiavaaran, mutta kesällä tilanne voi olla toinen. Jyrkkänen muistuttaa, että myös kesällä tajuttomana maassa makaavan ruumiinlämpö voi laskea nopeasti vaarallisen alas.

Muut kiireet syytä unohtaa

Lauantaiset tapahtumat ovat pyörineet viikon mittaan linja-autonkuljettaja Rasmus Nurmisen mielessä. Hän toivoo, että rouva sai avun kyllin nopeasti ja tällä on kaikki hyvin.

Usein ihmiset kokevat olevansa niin kiireisiä, ettei ehdi pysähtyä varmistamaan, onko toisella kaikki kunnossa.

Kiireessä oli Nurminenkin, bussi oli jo valmiiksi myöhässä huonon kelin takia.

Aikataulupaineista ja mahdollisesti pysäkeillä odottavista vihaisista asiakkaista huolimatta pari vuotta linja-autoa ajaneelle Nurmiselle tärkeysjärjestys oli selvä.

– Ei tuollaisessa tilanteessa voi oikeastaan enää pitää kiirettä. Täytyy vaan unohtaa aikataulut ja muut kiireet.

Rasmus Nurminen pohtii, arkaillaanko soittoa hätänumeroon tai ei tiedetä, kuinka toimia. Mitään järkevää selitystä hän ei ole keksinyt.

– Mennään sillä ajatuksella, että ei ole minun ongelmani. Ei se numero 112 ole mitenkään vaikea näppäillä, eikä tarvitse muuta sanoa kuin oma nimi, mikä ja missä on tilanne. Sen jälkeen hätäkeskuksessa tehdään päätös avuntarpeesta ja annetaan toimintaohjeita.

