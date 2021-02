Sonkajärven lukio Pohjois-Savossa antoi vuosia liian vähän lähiopetusta koulukyytien takia – aluehallintovirasto antoi kaksi huomautusta

Sonkajärven kunta on järjestänyt lukiokoulutusta niin, että se on voinut vaarantaa opiskelijoiden yhdenvertaisia edellytyksiä suorittaa ylioppilastutkinto. Kuvituskuva.

Sonkajärven kunta on järjestänyt lukiokoulutusta niin, että se on voinut vaarantaa opiskelijoiden yhdenvertaisia edellytyksiä suorittaa ylioppilastutkinto. Kuvituskuva. Anniina Nirhamo/Yle

Pienessä Sonkajärven lukiossa Pohjois-Savossa on vähennetty lähiopetusta valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä lukiokursseista vuodesta 2014 lähtien. Itä-Suomen aluehallintovirasto lähti tutkimaan asiaa, kun opetusjärjestelyistä tehtiin kantelu.

Lähiopetuksen määrä on ollut liian vähäinen jopa yli kolmanneksessa vuosittain järjestetyistä lukion kursseista.

– Lukiossa yksi kurssi on 38 oppituntia ja oppitunti on 45 minuuttia. Lukiossahan usein pidetään kaksi tuntia yhteen, eli 90 minuuttia kerralla. Sonkajärvellä vajaus on ollut 6–8 oppituntia per kurssi, näiden vajaiden kurssien kohdalla, kertoo opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Avi antoi kaksi huomautusta

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Sonkajärven lukion koulutuksenjärjestäjille kaksi huomautusta aiheesta.

Huomautukset liittyvät valtioneuvoston tuntijakoasetuksen vastaisiin opetusjärjestelyihin sekä julkisuus- ja hallintolain vastaiseen viranomaistoimintaan.

Käytännössä siis lähiopetusta on annettu liian vähän ja avin mukaan asiaa on peitelty epäselvällä viestinnällä. Sonkajärven lukion osalta ei ole selkeästi kerrottu, miten määrätty tuntijako ja opetussuunnitelmassa mainittu itsenäinen opiskelu toteutetaan.

– Esimerkiksi työjärjestys eli päiväaikataulu on ilmoitettu yläkoulun työaikojen mukaisesti, ei lukion omien aikataulujen mukaan. Kun tarkistettiin, miten opetusta on tosiasiallisesti annettu, niin selviää että se jää alle vähimmäismäärän.

Opiskelijoilta on edellytetty tai on oletettu, että he kompensoivat itsenäisesti opiskellen ne sisältöalueet, joita vajaaksi jääneen opetuksen vuoksi ei ole ehditty käymään lähiopetuksessa läpi.

Avin mukaan menettely on voinut vaarantaa lukiokoulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä opiskelijoiden yhdenvertaisia edellytyksiä suorittaa menestyksellisesti lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto.

Lehtola uskoo, että lukiolla asiat korjaantuvat nyt, kun huomautukset on annettu. Avi valvoo tilannetta jatkossakin.

"Taustalla ei ole ollut paha tarkoitus"

Sonkajärven yhtenäiskoulun ja lukion nykyinen rehtori Merja Väisänen-Räty astui puikkoihin vuonna 2019. Siitä lähtien tuntijako-ongelma on tiedostettu ja siihen on lähdetty aktiivisesti miettimään ratkaisuja.

Tuntijako-ongelman juurisyy on vuoden 2014 rakenteellisessa muutoksessa, kun koulun ja lukion oppilasmäärä väheni. Tuolloin koulun ja lukion aikatauluja yhtenäistettiin.

– Alun perin taustalla on ollut hyvä tarkoitus. Koulun oppilasmäärä on pieni ja koulukuljetukset kulkevat välillä 9–15. Opetus on yritetty tiivistää tuolle välille, jotta lukiolaisetkin saavat kulkea koulukyydeillä. Se on ollut iso etu, että he saavat kyydit, sillä matkat ovat pitkiä, Väisänen-Räty taustoittaa päätöksiä.

Tilannetta on lähdetty ratkomaan hallitusti. Jo lukuvuodelle 2020–2021 on otettu käyttöön uudenlainen työjärjestys. Lisää muutoksia on tulossa elokuussa, kun lukioiden uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön.

– Silloin iltapäivään lisätään vielä opetusaikaa.

Väisänen-Räty kertoo, että myös opiskelijoiden kanssa on käyty keskustelua avin huomautusten jälkeen ja opiskelijoiden mielipiteitä on kuunneltu jatkoakin ajatellen.

Lue myös:

Suomea uhkaa hidas nuorisokato – Angry Birds -pelin kehittäjä alkaa tuoda nuoria pieniin kuntiin ulkomailta: ''Vaihtoehto on, että lukiotoiminta loppuu''