Sähkön siirtohintojen nousun taustalla on valvontamalli, jossa verkkoyhtiöiden kirjanpidon tunnuslukuja oikaistaan monin tavoin. Lopputulos on yhtiöille suotuisa. Ja kuluttajalle vähemmän suotuisa.

Ylen MOT-toimitus selvitti, mitä tällainen valvonta on.

Lopputulos on, että kuluttaja maksaa sähkön siirrosta entistä enemmän.

Näin sanoo alaa Suomessa valvova Energiavirasto. Koska kilpailua ei ole, viraston tehtävänä on valvoa, ettei monopoliyhtiö saa kääriä voittoja rajattomasti.

"Sähkönsiirto on luonnollinen monopoli. Se tarkoittaa, ettei kilpailevien sähköverkkojen rakentaminen ole taloudellisesti kannattavaa. Lisäksi sähköverkkojen toimintavarmuus on yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää."

Esteenä on jo sekin, että toisen yhtiön olisi vaikeaa rakentaa rinnakkaista verkkoa ja kannattavaa liiketoimintaa. Tilannetta, jossa kilpailu nähdään kalliimmaksi kuin yksinoikeus, kutsutaan luonnolliseksi monopoliksi.

Maksat käyttämäsi sähkön lisäksi sähkön siirtämisestä. Sen hoitaa alueesi jakeluverkonhaltija. Et voi vaihtaa toiseen jakeluverkkoyhtiöön, koska alueesi yhtiöllä on lakiin perustuva yksinoikeus.

Koska kilpailua ei ole, Energiaviraston tehtävänä on valvoa, ettei monopoliyhtiö saa kääriä voittoja rajattomasti.

Mutta tämä on vasta alkua siinä, miten lukuja käytetään valvonnassa.

Kaikki tässä jutussa käytetyt tilastot ovat peräisin Energiavirastolta. Osa tilastoista on saatavilla suoraan viraston verkkosivuilta, osan MOT on saanut tietopyynnöillä.

Jo tässä vaiheessa on syytä mainita kaksi asiaa.

Mutta siis kun hallituksemme kertoo työ- ja elinkeinoministeriön arvioineen, että "yksikköhintojen päivityksen jälkeen sääntelypääoma laskee 15 prosenttia", kyse on juuri tästä laskelmasta.

Jos et tunne verkkokomponenttien hintoja, älä huoli. Ei moni muukaan tunne.

Energiaviraston perustelut

"Rahoitusteorian mukaan pääoman painotetun keskikustannuksen laskennassa on käytettävä yhtiön optimaalista pääomarakennetta. EY:llä teetetyssä selvityksessä 6 on johdettu verkonhaltijan pääomarakenne liiketoiminnaltaan mahdollisimman paljon vastaavien pörssilistattujen verrokkiyhtiöiden perusteella. Oletuksena on, että nämä yhtiöt ovat optimoineet pääomarakenteensa maksimoidakseen yhtiön arvon."

Näin Energiavirasto kertoo valvontaa koskevassa asiakirjassaan. Alkuperäinen teksti sisältää virheellisen viittauksen, mutta samassa asiakirjassa on muita viittauksia Ernst & Youngin selvitykseen vuodelta 2014.