HUSin hoitajat raivostuivat lääkärien priorisoimisesta rokotusjonossa – luottamusmies: "Se ottaa todella paljon ihmisiä päähän"

Töölön sairaalan luottamusmies Katri Ahola on pettynyt HUSin toimintaan työntekijöiden rokottamisen osalta.

Lääkäreitä on rokotettu ennen hoitohenkilökuntaa. HUS selittää järjestystä lääkärien päivystysvastuulla.

Luottamusmies Katri Aholan mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin Töölön sairaala on kiehumispisteessä. Hoitohenkilökunta on raivostunut, kun on käynyt ilmi, että lääkäreille on annettu koronarokotteita ennen muuta henkilökuntaa.

Ahola toimii itse sairaanhoitajana neurokirurgisella tehovalvontaosastolla.

– On täysin yhdenvertaisuuden vastaista, että on henkilöitä ja ammattiryhmiä, jotka ovat päässeet ohituskaistalle rokotusjärjestyksessä. Se on ollut systemaattista ja laajaa. Se ottaa todella paljon ihmisiä päähän, Ahola sanoo.

Aholan mukaan Töölössä koronarokotteen ovat saaneet muun muassa erityisalojen, kuten plastiikkakirurgian, ortopedian ja neurokirurgian lääkärit. He eivät lähtökohtaisesti hoida koronapotilaita.

Kaikki henkilöstöryhmät on rokotettu ainoastaan tapaturma-asemalla ja tapaturmapotilaiden teho-osastolla, jonka henkilökuntaa voidaan tarvittaessa siirtää Meilahden koronaosastolle.

Monilla osastoilla altistutaan koronalle – vain lääkäreillä rokotteet

Luottamusmies Katri Aholan mukaan henkilökunta on huolissaan työturvallisuudestaan. Siksi lääkärien etuoikeus rokotusjonossa ärsyttää.

Esimerkiksi Aholan omalle osastolle eli neurokirurgian teholle saapuvilla tapaturmapotilailla voi olla tartunta. Osaston työntekijöistä kuitenkin vain neurokirurgit on rokotettu.

– Hoitohenkilökunta on potilaan vierellä 24/7, jos verrataan lääkäreihin. Tämä tuntuu todella eriarvoistavalta. Jos HUS:n arvo on yhdenvertaisuus, koskeeko se vain potilaita ja unohdetaan henkilökunta kokonaan, Ahola ihmettelee.

Katri Ahola kertoo luottamusmiehen ominaisuudessa ottaneensa yhteyttä “kaikkiin mahdollisiin tahoihin”, HUSin toimialajohtajia myöten. Rokotusjärjestystä on perusteltu sillä, että kyseisiä toimijoita ei ole, jos joku sairastuu.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo Ylelle, että erityisalojen lääkäreitä on rokotettu, koska he käyvät päivystäessään tutkimassa potilaita myös päivystyksen puolella.

Luottamusmies pitää tilannetta epäreiluna, sillä lääkäreiden konsultaatiot potilaiden kanssa kestävät vain lyhyen hetken hoitajien työhön verrattuna. Ahola muistuttaa, ettei potilaan hoito onnistu ilman moniammatillista yhteistyötä.

– Fakta on se, että jos muu hoitohenkilökunta sairastuu, ei kirurgin läsnäololla ole merkitystä. Hän tekee päätökset ja leikkaushoidon, mutta käytännön toimijoina on hoitohenkilökunta. On todella lyhytnäköistä ajatella, että hoito tapahtuisi vain kirurgien tai muiden lääkärien toimesta. Potilaan hoito päättyy samantien, jos ei ole osaavaa hoitohenkilökuntaa, Katri Ahola sanoo.

– Se raja oli vaan vedettävä tässä ensimmäisessä aallossa johonkin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.

Markku Mäkijärven mukaan HUS on noudattanut THL:n ohjeistusta tehdessään linjauksia henkilökunnan rokottamisesta.

– Jos meillä olisi ollut kriteerinä, että mahdollisesti kohtaa koronapotilaan tai sen epäilyn, melkeinpä koko HUSin henkilöstö olisi pitänyt rokottaa samantien. Se ei olisi ollut mahdollista, eikä THL:n ohjeistuksen mukaista. Se raja oli vaan vedettävä tässä ensimmäisessä aallossa johonkin.

Katri Ahola epäilee lisäksi, että rokotuksia olisi annettu myös lääkäreille, joilla ei ole päivystysvelvollisuutta. Ylen kysyessä asiasta HUSin johtajaylilääkäri Mäkijärvi vastaa, että “päälinjaus on ollut”, ettei rokoteta lääkäreitä, joilla ei ole päivystysvastuuta.

Työntekijät pelkäävät sairastuvansa

Luottamusmies Ahola kertoo, että Töölön sairaalassa on myös kaksi vuodeosastoa, jotka on varattu covid-19-potilaita varten. Näiden osastojen potilailla on ensisijaisesti neuro-, plastiikkakirurginen tai ortopedinen vamma.

– He ovat silti covid-positiivisia. Näiden osastojen työntekijät ovat todella huolissaan, että missä heidän rokotteensa on, Ahola toteaa.

HUSin Markku Mäkijärven mukaan keskeistä on tarkastella tilannetta potilaan kannalta.

– Yksittäisellä trauma- tai murtumapotilaalla saattaa korona olla tai se saattaa tulla esiin hoitojakson aikana. Silloin hänet täytyy ohjeiden mukaan eristää, mutta potilaalle paras paikka on se, missä sitä murtumaa tai traumaa osataan hoitaa. Silloin se tapahtuu siellä.

Mäkijärvi ei näe tilanteessa suurta riskiä henkilökunnan kannalta.

– Tällä tavalla on menty jo vuosi. Nyt kun suojavarusteita on riittävästi ja suojautuminen osataan, arvioisin, että riskit ovat hyvin pienet. Meillä on vain yksittäisiä tapauksia, joissa epäillään, että potilaista olisi levinnyt henkilökuntaan koronaa, johtajaylilääkäri summaa.

Luottamusmies: HUSin linja työntekijöitä kohtaan epäreilu jo aiemmin

Ahola pettyi HUS:n toimintaan jo hoitajien koronakorvausten osalta.

– On todella ikävää huomata, että samanlainen epätasa-arvoinen käytäntö jatkuu rokotteiden kanssa. Ei ketään pitäisi asettaa ylempään asemaan vain sen vuoksi, että on lääkäri ja ehkä puhunut asiasta kovaäänisimmin, jotta saisi rokotteen.

