Viitostien jättiremontin mutkainen, liukas ja kapea kiertotie Juvalla suistaa autoja ojaan – eivätkä rekat oikein mahdu ohittamaan toisiaan

Yli 900 kilometriä pitkä Valtatie 5 eli Viitostie on Suomen pääväyliä. Päivittäinen ajoneuvomäärä vaihtelee osuuden mukaan, mutta korkeimmillaan se lähentelee kolmeakymmentä tuhatta.

Tietä remontoidaan parhaillaan Mikkelin ja Juvan välillä. Käytössä on kymmenkilometrinen kiemurainen kiertotie.

Se on etenkin talvikelillä pullonkaula.

– Onhan se mutkikas, liukas ja kapea, sanoo ajoneuvoyhdistelmää kuljettava Pekka Kiuru.

Isojen autojen kiillottama tienpinta on liukas, sanoo Pekka Kiuru. Petri Vironen / Yle

Kiertotieltä näkyy, että useita ajoneuvoja on viime päivinä suistunut kiertotieltä ulos.

– Tuolla missä viimeksi puoliperävaunuyhdistelmä oli suistunut ulos on sattunut useampikin juttu peräkkäin. Siinä on jyrkkä mutka, ehkä siinä voisi olla varoitusmerkki ja tolpitusta kaarteessa, sanoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n Itä-Suomen toiminnanjohtaja Heikki Lappalainen.

Lappalainen on juuri ajanut kiertotien osuuden edestakaisin.

– Onhan tämä kapea. Kun kaksi pitkää yhdistelmää kohtaa, tulee välttämättä ahdasta. Henkilöautollakin tulee paikoin tiukkaa, jos vastassa on raskaan liikenteen ajoneuvo.

– Tarkasti saa mennä, kun kaksi isoa tulee vastakkain, vahvistaa Kiuru.

Lappalainen on kuitenkin sitä mieltä, että kiertotietä on hoidettu hyvin.

– Lumet ovat pois, penkat matalia ja näkyvyydet hyviä. Ei moittimista tämän kohteen hoidossa.

Osa valitsee toisen reitin

Erikoispitkät yhdistelmät tarvitsevat poikkeusluvan, ja niille on määritelty, missä ne saavat ajaa. Viitostie on yksi poikkeusreiteistä.

Lappalaisen mukaan osa ammattiliikenteestä kiertää Juvan Pieksämäen - Suonenjoen kautta.

– Varkauteen tai siitä pohjoiseen menevät pystyvät Juvan sieltä kiertämään suht hyvää tietä ja maltillisilla kilometreillä.

Raskaan liikenteen kannalta ongelmana molemmilla reiteillä on se, että tasaisen matkanopeuden pitäminen on hankalaa. Juvalla tietyö hidastaa, Pieksämäen ja Suonenjoen välillä taas on runsaasti risteyksiä.

Pysäytykset, hidastukset ja kiihdytykset syövät sekä polttoainetta että aikataulua. Esimerkiksi elintarvikekuljetuksilla ja maidon keräilyllä aikataulut voivat olla kireitä.

– Jos kuorma viivästyy, pitää vain ilmoittaa asiasta vastaanottavaan päähän ja edetä maltilla. Parempi viedä kuorma myöhässä kuin ei ollenkaan, Lappalainen sanoo.