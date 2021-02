Katso suorana klo 17: Ruotsi rajoittaa maahantuloa ensi yönä – historiallinen päätös herättää epätietoisuutta ja huolta rajaseudun suomalaisissa

Ruotsin ensi yönä voimaan tulevat tiukennetut maahantulorajoitukset vaikuttavat raja-alueen asukkaiden elämään monin tavoin.

Maahantulijoilta vaaditaan puolesta yöstä lähtien negatiivinen koronatesti, kun tähän asti suomalaiset ovat EU-kansalaisina saaneet ylittää Ruotsin rajan vapaasti.

Esimerkiksi torniolaisen Katariina Bomströmin rakas harrastus, ratsastaminen vaikeutuu tai jopa väliaikaisesti estyy tiukennetetujen rajamääräysten seurauksena. Maaliskuun loppuun asti voimassa oleva vaatimus negatiivisestä korkonatuloksesta käy kukkaron päälle.

– Jos testi pitää tehdä yksityisellä, niin onhan se aika kallista.

Bomströmin tiedossa ei vielä ole, miten käy Haaparannalle ennakkoon maksettujen ratsastustuntien.

– Vielä ei ole selvää saako rahat takaisin tai korvataanko tunnit myöhemmin vai jääkö ne omaksi tappioksi.

Yle seuraa tilannetta länsirajalla Tornion ja Haaparannan rajalla suorassa lähetyksessä kello 17 alkaen. Voit katsoa lähetystä klikkaamalla jutun pääkuvaa tai Yle Areenassa.

Lue lisää: Pääministeri Löfven: Ruotsi vaatii muiden maiden kansalaisilta negatiivisen koronatestituloksen

Torniolaisen Katariina Bomströmin ratsastusharrastus uhkaa rajantiukennusten johdosta jäädä pakolliselle tauolle. Antti Ullakko / Yle

Haaparannalla Snusläppen-tupakkakauppaa pitävää Kari Mehtälää Ruotsin päätös kiristää maahantulorajoituksia harmittaa todella, sillä kaupan asiakkaista noin 80 prosenttia on suomalaisia tupakan ja nuuskan ostajia.

– Tämähän tulee tekemään totaalisen stopin myyntiin melkein kahdeksi kuukaudeksi. Kovempi päätös tämä on sekä Haaparannan että Tornion kaupoille kuin Suomen viimeaikaiset rajoitukset.

Työmatkalainen kaipaa tietoa

Haaparannalla asuva Vuokko Hiltunen kertoo olevansa valmis käymään testeissä, jotta pystyy jatkossakin käymään Suomen puolella kaupassa. Toistaiseksi Suomen kansalaisena rajan ylittäminen ei ole hänelle ollut ongelma.

Hiltunen pitää 48 tunnin testiväliä turhan tiukkana.

– Eihän siinä ehdi juuri testien välillä käydä kotona kuin nukkumassa, hän naurahtaa.

Torniolainen Anja Grekula asuu Torniossa ja käy töissä Kalixin sairaalassa 50 kilometrin päässä Ruotsin rajalta. Hän on tilanteessa ihmeissään.

– Vaatimuksista on ollut vaikea löytää tietoa. Itse olen ollut lähinnä mediatietojen varassa.

Työn vuoksi Ruotsiin tulevilta riittää negatiivinen koronatesti kerran viikossa. Useimmilla muilla todistuksen tulee olla enintään 48 tuntia vanha. Käytäntö kestää maaliskuun loppuun.

Päätös teki jonot rajalle

Työ- ja ostosmatkalaisten lisäksi iso osa Haaparannan ja Tornion välisestä vilkkaasta liikenteestä on paikallisten asiointia, sillä osa palveluista on saatavilla vain toiselta puolen rajaa. Myös moni perhe ja suku asuu kahta puolta rajan.

Tiukennukset näkyivät länsirajalla nopeasti: jo torstaina rajalle muodostui pitkiä autojonoja, kun moni suomalainen lähti vielä käymään Ruotsin puolella.

Tänään aamupäivällä liikenne oli hiljaista, mutta puolen päivän jälkeen syntyi yllättävän iso ruuhka. Yliluutnantti Jari Rantala Länsi-Suomen merivartiostosta kertoo, että ruuhka purettiin ohjaamalla koronatestiin vain vapaaehtoiset testiin menijät.

– Huomenna on varmaan enemmän ruuhkaa, kun Ruotsiin päin suuntautuva liikenne aletaan pysäyttää.

Ruotsin rajamääräykset Ruotsi vaatii negatiivisen koronatestin myös EU-maista maahan tulevilta lauantaista lähtien

Testitulos saa olla korkeintaan 48 tuntia vanha

Helpotuksia määräyksistä annetaan muun muassa työmatkaliikenteelle ja perhesyistä tuleville

Työmatkalaisille riittää testaaminen kerran viikossa, alaikäiset eivät tarvitse testitodistusta lainkaan

Ruotsin kansalaiset pääsevät edelleen maahan esteettä

Ruotsi ei tarjoa maahantulijoille testauspistettä tai -mahdollisuutta, vaan todistus on hankittava lähtömaassa

Uudet määräykset tulevat voimaan 6. helmikuuta alkaen

Ruotsin sisäministeriöstä kerrotaan, että Ruotsiin tulevien henkilöiden pitää itse hankkia todistus negatiivisesta testituloksesta.

– Se ei ole Ruotsin valtion asia, sanoo Ruotsin sisäministeriön lehdistösihteeri Mirjam Kontio.

Samoilla linjoilla Haaparannan kunta. Kunnanneuvos Sven Tornberg kertoo, että Haaparanta ei laita testauspistettä naapurinsa Tornion tapaan rajan läheisyyteen.

– Miksi meidän pitäisi ryhtyä testaamaan. Se on maahan pyrkivien ongelma.

Tieto maahantulon tiukennuksista sai suomalaiset liikkeelle ja rajanylityspaikalle Tornion ja Haaparannan välillä muodostui perjantaina jonoa. Juuso Stoor / Yle

Kuormitus kasvaa Tornion testauspisteessä?

Raja-alueella Tornion puolella on koronatestauspiste, joka on tarkoitettu Ruotsista Suomeen palaaville henkilöille, joilla on edellytykset yrittää raja.

Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen pelkää, että Ruotsiin menossa olevat henkilöt tulevat Tornion testauspisteelle saadakseen tuoreen koronatestituloksen.

– Ilman muuta siitä tulee painetta meille. Me otamme vain pikatestejä Ruotsista tulevilta henkilöiltä, joilla on oikeus ylittää tämä raja.

Hän muistuttaa, että työmatkalaisten testien oikea maksaja olisi heidän työnantajansa.

Ruotsin ilmoitettua torstaina tiukennuksista massatestauspisteeseen tulevien määrä on kasvanut noin sadalla aiempiin päiviin verrattuna.

Tornion vt. johtava lääkäri Jukka Ronkainen kertoo, että myös perjantai on käynnistynyt vilkkaasti.

– Arvelen, että Haaparannalla käydään täydentämässä varastoja, Ronkainen pohtii.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun lauantaihin kello 23 saakka.