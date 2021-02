Susipartion toiminta sapettaa Ilomantsissa: asukkaat kantelivat oikeusasiamiehelle – poliisi hankkii haalarikamerat kiistojen ratkaisuksi

Susipartion tehtävä on ehkäistä susien salametsästystä ja auttaa paikallisia asukkaita petokonflikteissa.

Susipartion toiminnasta Ilomantsissa on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tarkastustilanteet aiotaan jatkossa kuvata.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on 3. helmikuuta tehty kantelu susipartion toiminnasta Ilomantsissa.

Joulukuusta 2019 Pohjois-Karjalassa toimineen susipartion tehtävä on ehkäistä susien salametsästystä sekä auttaa paikallisia asukkaita susien aiheuttamissa ongelmissa.

Ilomantsilaisen keskustan kansanedustajan Hannu Hoskosen tuoreessa kantelussa paikalliset ihmiset kertovat susipartiomiesten kohdelleen heitä epäasiallisesti. Tapaukset koskevat autojen, hirvenmetsästyksen ja luonnossa liikkujien tarkastuksia.

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi muun muassa kääntyä kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan.

Hoskonen kertoo tehneensä kantelun, koska häneen ovat olleet asiasta yhteydessä niin monet ilomantsilaiset. Kaikki eivät Hoskosen mukaan ole valmiita kohtelunsa julkiseen käsittelyyn, mutta kantelussa mainitut ovat.

– Arvostan poliisin työtä ja tarkastuksia, se on ihan normaalia eikä moitittavaa. Mutta että tavallisia ihmisiä pelotellaan ja autoja tarkistetaan, tehdään paikkaetsintää, johon ei ole mitään perustetta, se on väärin, Hoskonen soimii.

Hän epäilee, että jos vastaavaa tarkastustoimintaa tehtäisiin kansalaisille vaikkapa Helsingin keskustassa, seurauksena olisi "valtava meteli".

Ilomantsilaisedustaja vaatii viranomaisiakin noudattamaan Suomen lakia ja lopettamaan maaseudun ihmisten yleisen syyllistämisen.

– Siellä on metsästäjiä, marjastajia, kalastajia ja sienestäjiä. Rehellisten ihmisten syyttäminen ja epäileminen rikoksista, vaikka he eivät olleet tehneet mitään, on kunnianloukkausta - eihän tämä näin voi mennä, Hoskonen tuohtuu.

Hän odottaa, että asian käsittely kestää oikeusasiamiehellä noin vuoden.

Kantelun tapauksia selvitelty jo aiemmin

Susipartion toiminnasta vastaa Itä-Suomen poliisilaitoksella ylikomisario, eräyhdyshenkilö Harri-Pekka Pohjolainen. Hänen mielestään kantelu voi vaihtua poliisin esitutkintaan.

– Jos joku epäilee, että virkamies on toiminut rikollisesti kuulostaa siltä, että tässä on rikosprosessi käynnistymässä, Pohjolainen tuumaa.

Kantelussa esitetyt asiat ovat jo olleet Pohjolaisen tiedossa jo loppuvuonna 2020. Hän kertoo, että tapauksia on selvitelty sekä ilmoittajien että susipartion kanssa.

Susipartioon kuuluvan poliisin toimivaltuudet ovat ylikomisarion mukaan aivan samat kuin muiden poliisien. Partiokaksikon erätarkastajaa puolestaan koskee oma lainsäädäntö.

– Se on normaalia poliisitoimintaa, mitä tehdään tässä kahden eri viranomaisen yhteistoiminnassa, Pohjolainen korostaa.

Haalarikamerat käyttöön vielä näille lumille

Ikävät kiistat ja toistuvat kantelut voivat pian olla historiaa - tai ainakin niiden setviminen helpottuu - kun susipartio saa haalarikamerat.

Pohjolainen arvioi partiomiesten saavan kaikkien osapuolten oikeusturvaa parantavat haalarikamerat käyttöön vielä kuluvan talven aikana.

– Jatkossa nämä tilanteet tullaan dokumentoimaan näillä kameroilla. Sen jälkeen pystytään katsomaan, kuka käyttäytyi epäasiallisesti ja käyttikö joku laittomia valtuuksia. Nyt on sana vastaan sana, kansalainen väittää tätä, partiomies tätä, ylikomisario toteaa.

Pohjolainen ei usko kantelussa ilmenevään väitteeseen, että erätarkastajat toimivat asiallisesti, mutta susipartio hyökkäävästi.

– Tunnen nämä miehet enkä usko millään tavalla tuohon väittämään. Partio ei varmuudella käyttäydy sillä tavalla valvontatilanteessa kuin sen väitetään käyttäytyneen, partiosta vastaava ylikomisario kieltää.

Pohjolaisen mielestä kantelun avulla pyritään vaikuttamaan partion päätöksentekoon, valvonta-alueiden valintaan ja mustamaalaamaan partion yhteistyökumppaneita.

– Tässä on vahvoja viitteitä poliisin maalittamisesta, ylikomisario arvioi.

Pohjolaisen mukaan muut viranomaiset päättävät nyt eteneekö asia kanteluna vai rikosasiana. Jos asia päätyy esitutkintaan, sen suorittaa jokin muu kuin Itä-Suomen poliisilaitos.

EU-rahoitteisen SusiLife-hankkeen on määrä kestää vielä viisi vuotta.

