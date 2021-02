Puhemies Anu Vehviläinen: "Onko eduskunnan suuri sali oikea paikka pohtia kansanedustajan syytesuojaa tai ministerin syytettä?"

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen on pohtinut paljon eduskunnan suuren salin ja perustuslakivaliokunnan roolia. Yksi pohdinnan aihe ovat yksittäistä kansanedustajaa tai ministeriä koskevat oikeudelliset asiat.

– On poikkeuksellista, että puolen vuoden aikana vuonna 2020 suuressa salissa oli kaksi kertaa esillä yksittäistä henkilöä koskeva syyteasia. Itse olisin valmis pohtimaan sitä, onko eduskunnan suuri sali oikea paikka käsittellä ministerin syytteen nostamista tai kansanedustajan syytesuojaa, sanoo puhemies Vehviläinen.

Mainitut tapaukset koskivat perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpäätä (ps) ja ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr).

Tukea pohdinnoille oikeusoppineilta

Entinen valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki sekä entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka ovat puhemiehen mukaan tuoneet esille, että on luonnotonta äänestää suuressa salissa puhtaasti oikeudellisesta kysymyksestä henkilöön liittyen.

– Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti on pitänyt mahdollisena, että niin ministereitä kuin kansanedustajiakin koskien vastuu voisi olla perustuslakivaliokunnalla, ei suurella salilla, huomauttaa Vehviläinen.

Puhemies piti eduskunnan kermalle aamukoulua

Vehviläinen piti perjantaina eduskunnan puhemiehistölle, valiokuntien puheenjohtajille, eduskuntaryhmien puheenjohtajille ja keskeisille virkamiehille erityisen puhemiehen aamukoulun. Kyse oli noin puolentoista tunnin keskustelutilaisuudesta.

– Tavoitteena oli käydä avoin ja kirkastava keskustelu eduskunnan keskeisten toimijoiden kanssa perustuslakivaliokunnan roolista ja merkityksestä eduskunnan toiminnassa, kertoi puhemies Vehviläinen Ylelle.

Puhemies luonnehtii perustuslakivaliokuntaa eduskunnan kruununjalokiveksi. Sen asema on määritetty perustuslaissa ja sillä on erityinen ei-poliittinen tehtävä eduskunnassa, koska se arvioi lakiesitysten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuutta.

– Ajatus tilaisuudesta syntyi viime joulukuussa ja osaltaan vauhdittajana toimi ministeri Haaviston tapauksen ympärillä käyty keskustelu valiokunnasta, sanoo Vehviläinen.

Perustuslakivaliokunnassa ei saa sekoittaa juridiikkaa ja politiikkaa

Vehviläisen mukaan viime vaaleissa eduskuntaan tuli paljon uusia edustajia ja nyt on tärkeää, että kaikilla edustajilla on riittävät tiedot perustuslakivaliokunnan merkityksestä koko lainsäädäntötyölle.

Periaate on, että juridiikka ja politiikka eivät saa mennä perustuslakivaliokunnassa sekaisin. Kansanedustajat ovat ennen kaikkea poliitikkoja, mutta tämä rooli pitäisi jättää perustuslakivaliokunnan ulkopuolelle.

–Kun katsomme pitkää aikajännettä, roolin vaihdossa lakiesitysten arvioinnin osalta ei ole ollut suurempia ongelmia. Näyttäisi siltä, että vaikeutta on saattanut tulla silloin harvoin, kun on käsittelyssä on ollut henkilöön (ministerivastuu) liittyvää oikeudellista harkintaa.

Lue lisää

Puhemies Vehviläinen moittii perustuslakivaliokunnan kansanedustajia Haavisto-tapauksesta: ”Meni juridiikka ja politiikka sekaisin” (siirryt toiseen palveluun)