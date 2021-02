Analyysi: Mitä Gamestop-huumasta jäi timanttikäsiin?

Videopelejä ostoskeskuksissa myyvän Gamestop-kauppaketjun osakkeen hinta oli vuoden alussa 19 dollaria. Kolmessa viikossa sen hinta nousi 60 dollariin ja tämän jälkeen muutamassa päivässä lähes 500 dollariin. Kun New Yorkin pörssi meni kiinni viime perjantaina, Gamestopin osakkeen hinta oli reilut 60 dollaria.

Kaksi viikkoa sitten New Yorkin pörssissä alkoi näytelmä, josta löytyvät lähes kaikki koukuttavan draaman ainekset. Tarinassa on altavastaaja, joka käy taistoon suurta sortajaa vastaan. On yllättäviä liittolaisuuksia, salaliittoja ja selkään puukottamista. Unelmia ja epätoivoa. Ja paljon rahaa.

Ei ihme, että Gamestop-huumasta on jo tekeillä elokuva ja televisiosarja. Rakkaustarina saadaan varmasti myös leivottua mukaan.

Jos et ole vielä kuullut Wallstreetbets-sivustosta (siirryt toiseen palveluun) ja Gamestopista, niin tässä lyhyt kertaus.

Gamestop on videopelikauppa, jonka liiketoiminta on kärsinyt niin koronapandemiasta kuin siitä, että yhä useampi asiakas ostaa pelinsä netistä. Tämä on tehnyt yhtiön osakkeesta erittäin shortatun, eli useat tahot ovat lyöneet vetoa osakkeen hinnan laskun puolesta.

Redditin Wallstreetbets-sijoittajayhteisö on muodostanut yhtiöstä toisenlaisen kuvan. Se näkee, että Gamestopilla on mahdollisuuksia muuttua internet-ajan pelikaupaksi. Kun miljardiomaisuuden lemmikkieläinruokaa verkossa myymällä tehnyt sijoittaja Ryan Cohen osoitti jakavansa tämän näkemyksen, WSB:n käyttäjät päättivät tarttua riskirahastojen vetoon.

Ja niin kävi, että riskirahastot hävisivät vedon ja tekivät miljardien dollarien tappiot. WSB-sivustolla käyttäjät jakoivat kuvia sijoitustiliensä saldoista. He hehkuttivat, miten Gamestopin osake on matkalla Kuuhun. He eivät aikoneet luopua osakkeistaan. Sivuston slangin mukaan heillä oli "timanttikädet".

Ja sitten Gamestopin hinta romahti.

Gamestop-meemi on tullut tiensä päähän

Osakemarkkinoilla tulee aina uusi päivä, mutta tällä hetkellä monen WSB-käyttäjän timanttikäsissä on erittäin kalliilla ostettuja osakkeita, joiden hinta tuskin enää nousee samalle tasolle.

Tämä on selvää, jos katsotaan Gamestopin ja muiden pyörityksessä olleiden yhtiöiden talouslukuja. Mutta niitä on turha katsoa. Perinteisillä näkemyksillä yhtiöiden kannattavuudesta ja liiketoiminnasta ei ole ollut mitään väliä viime viikkojen pörssihuumassa.

Sen sijaan Gamestopin kohdalla osakkeen hintaa pitää arvioida meemianalyysin avulla. Gamestopin osakkeen hinta on nimittäin sidottu sen meemipotentiaaliin.

On selvää, että Gamestopilla on ollut valtava meemipotentiaali. Koko Redditin viikon viidestä suosituimmista postauksesta neljä on Wallstreetbetsistä. Ykkösenä on Gamestop-hypen pääarkkitehdin, nimimerkki DeepFuckingValuen, helmikuun ensimmäinen päivä julkaisema kuva Gamestop-voitoistaan (siirryt toiseen palveluun), jotka tuolloin olivat yli 21 miljoonaa dollaria.

Mutta meemeillä on lyhyt säilyvyys. Istuva Bernie Sanders -meemi tuntuu ikivanhalta. Tiktokin merimieslauluista on kulunut ikuisuus. Kuka Trump?

Gamestopilla on nyt meemeilty kaksi viikkoa, mikä on 13 päivää enemmän kuin keskivertomeemin elinikä. Tämän yksinkertaisen matematiikan perusteella voidaan todeta, ettei Gamestop-huuma kestä enää kauaa. Jo nyt WSB:ssä on siirrytty tappiopornoksi kutsuihin julkaisuihin, joissa käyttäjät esittelevät sijoitustappioitaan.

Robinhoodin liiketoimintamalli joutui luupin alle

Näytelmä ei pääty Gamestop-raketin iskeytymiseen maahan. Yhdysvalloissa niin poliitikot kuin markkinavalvojat ovat vaatineet selvityksiä tapahtumista. Osa haluaa lisää sääntelyä, osa haluaa päitä vadille.

On kuitenkin epäselvää, kenen toimintaan Gamestop-huumassa olisi pitänyt puuttua. Wall Streetillä WSB-yhteisöä on syytetty kurssimanipulaatiosta, mutta sen todistaminen on vaikeaa. Kukaan ei johtanut ihmisiä harhaan vääristelemällä Gamestopin talouslukuja tai tulevaisuudennäkymiä. WSB:n käyttäjät vain päättivät yhdessä ostaa osaketta. Suursijoittajat ja riskirahastot ovat tehneet samanlaisia temppuja iät ja ajat.

Kun piensijoittajia ei saada nalkkiin, valtaapitävien katseet ovat kohdistuneet koko sirkuksen mahdollistaneeseen sijoitussovellus Robinhoodiin. Pörssikaupan ilman välityspalkkioita tarjoava Robinhood joutui voimakkaan kritiikin kohteeksi sen jälkeen, kun yhtiö keskellä kovinta huumaa esti kaupankäynnin suosituimmilla meemiosakkeilla.

Salaliittoteoriat alkoivat kiertää ympäri internetiä. Näytti siltä, että Robinhood suojeli riskirahastoja piensijoittajilta.

Vuorokauden hiljaisuuden jälkeen Robinhood antoi syyn Gamestop-kaupan keskeytykseen. Syynä oli Robinhoodilta vaadittujen vakuuksien voimakas nousu. Robinhoodin asiakkaat kävivät niin paljon kauppaa niin epävakailla osakkeilla, että kauppoja selvittävät yhtiöt nostivat Robinhoodin vakuuksia miljardilla dollarilla. Robinhoodin oli keskeytettävä kauppa ja neuvoteltava rahoittajiltaan lisärahoitusta. Kerättyään pikavauhdilla 3,4 miljardin dollarin lisärahoituksen yhtiö avasi vaiheittain kaupankäynnin myös meemiosakkeilla.

Vaikka kriisi näytti ratkenneen, se nosti esiin Robinhoodin liiketoimintamallin, jota yhtiö on yrittänyt vuosien ajan peitellä. Viime vuonna Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio määräsi Robinhoodille 65 miljoonan dollarin sakot (siirryt toiseen palveluun) harhaanjohtamisesta, kun se ei ollut kertonut asiakkailleen, miten yhtiö tekee rahansa.

Miten Robinhood sitten tekee rahansa, kun se ei kerää maksuja asiakkailtaan?

Yksinkertaistettuna Robinhood myy asiakkaidensa kaupat eteenpäin suuremmille välittäjille, jotka tekevät rahansa yhdistämällä nämä osakeostot ja -myynnit suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Nyt tämä toimintamalli on päätynyt poliitikkojen ja sääntelijöiden luupin alle.

Jos Gamestop-saagasta seuraa jotain muutoksia markkinoihin, ne todennäköisesti liittyvät tähän menettelytapaan.

Robinhoodin perustajat eivät kuitenkaan tunnu olevan huolissaan uhkaavasta sääntelystä. Yhtiö aikoo listautua pörssiin vielä tämän vuoden aikana. On mielenkiintoista nähdä, miten WSB suhtautuu uuteen ostokohteeseen.

Jaossa on myös poliittista pääomaa

Jotkin Gamestop-huuman seuraukset voivat näkyä vasta useiden vuosien päästä. Nämä seuraamukset ovat poliittisia.

WSB:n ympärille on muodostunut tekkimiljardöörien ryhmä, joka kannustaa rahvasta käymään taisteluun Wall Streetin miljardöörejä vastaan.

Esimerkiksi pääomasijoitusyhtiö Social Capitalin perustaja Chamath Palihapitiya on puolustanut ärhäkästi WSB-sivustoa. Hän on kuvaillut WSB:tä maailman suurimmaksi riskirahastoksi (siirryt toiseen palveluun), joka on täysin hajautettu ja täysin demokraattinen.

Tiistaina miljardöörisijoittaja Marc Cuban ilmestyi WSB-sivustolle (siirryt toiseen palveluun) vastaamaan muiden käyttäjien kysymyksiin ja kiittämään heitä taistelusta Wall Streetia vastaan.

Palihapitiyan ja Cubanin toiminnan voi nähdä poliittisen pääoman keräämisenä. Esittäytyessään WSB:n tukijoina he onnistuvat kohdistamaan viestinsä nuorille miehille, joita on muuten vaikea saavuttaa. Tämä suhde voi olla hyödyllinen, jos politiikka alkaa kiinnostaa.

Sekä Palihapitiya että Cuban ovat jo flirttailleet politiikkaan lähdöllä. Cuban harkitsi asiaa melko tosissaan vuonna 2015, kun hän mietti keinoja Trumpin presidenttiyden estämiseksi. Kuka tietää, ehkä Trump on taas ehdolla vuonna 2024.

Musk ja maailman suurin meemiosake

Poliittisten kannattajien kerääminen ei ole ainoa syy, miksi miljardöörit liehittelevät WSB:n piensijoittajia. Myös Teslan toimitusjohtaja ja maailman rikkain mies Elon Musk on kannustanut WSB:n sijoittajia taistelussa shorttaajia vastaan.

Musk ei ole syntyperältään Yhdysvaltain kansalainen, joten hän ei nykysääntöjen mukaan voi nousta maan presidentiksi. Ehkä sitten Marsin?

Täällä Maassa Muskin WSB-sympatioita selittää antipatia, jota hän tuntee shorttaajia kohtaan. Tesla on yksi shortatuimmista eli eniten lyhyeksi myydyistä osakkeista, mikä on mennyt pahasti Muskin ihon alle.

Tähän mennessä Musk on onnistunut voittamaan shorttaajat, ja Teslan kurssi jatkanut nousuaan. Teslaa voidaan itse asiassa pitää suurimpana meemiosakkeena. Sen hinta ei niinkään perustu tämänhetkisiin talouslukuihin, vaan arvostus muodostuu tarinasta, jota Musk kertoo mediassa ja Twitterissä – usein meemien avulla.

Musk tarvitsee WSB:n kaltaisia sijoittajia, jotka ovat valmiita sivuuttamaan liikevaihtoluvut sekä markkina-analyysit ja niiden sijaan keskittymään Muskin visioon. Twiittaamalla “Gamestonk (siirryt toiseen palveluun)” Musk osoittaa kiitollisuuttaan näille sijoittajille.

Tosin nyt Muskin vetoapu Gamestopin suhteen vaikuttaa hiipuneen. Hän on jo siirtynyt seuraavaan sijoituskohteeseen, kryptovaluutta Dogecoiniin. Miksi? Koska Dogecoinilla on vielä meemipotentiaalia jäljellä muutamaksi päiväksi.

Suurin häviäjä on Wallstreetbets itse

Mutta mitä tästä kaikesta jää timanttikäsiin? Tappioita, voittoja ja kadotettu yhteisö.

Kun Gamestop-huuma alkoi, WSB:llä oli vähän yli 2 miljoonaa käyttäjää. Nyt sivustolla on lähes 9 miljoonaa käyttäjää. Kun käyttäjämäärä kasvaa näin valtavasti ja näin nopeasti, sivuston kulttuuri ja käytännöt joutuvat helposti jyrätyiksi.

Internet-folkloriikassa tästä ilmiöstä puhutaan ikuisena syyskuuna. Tällä viitataan internetin alkuaikoihin, kun aina syksyisin uudet opiskelijat saivat koulujen kautta pääsyn internetin keskustelupalstoille. Uusilla käyttäjillä kesti oma aikansa opetella palstojen käytöstavat. Kun 90-luvun alussa internet-palveluntarjoaja AOL antoi kaikille asiakkailleen mahdollisuuden päästä keskustelupalstoille, alkoi ikuinen syksy. Nyt se alkoi WSB:ssä.

Lisäksi WSB:n moderointia repivät sisäiset ristiriidat, joissa nykyiset moderaattorit syyttävät vanhoja kollegoitaan selkäänpuukottamisesta ja ahneudesta. WSB-sivuston perustaja on jo myynyt elämäntarinansa tuotantoyhtiölle, mikä ei miellytä kaikkia sivuston ylläpitäjiä.

Moderoijien keskuudessa lentelee solvauksia ja tappouhkauksia (siirryt toiseen palveluun).

Ehkä ahneus ei ole aina hyväksi.

