Kun kuvataiteilijana aloittanut Heikki Kännö ryhtyi kirjailijaksi, tuli sisäinen pakko viedä vanhat teokset kaatopaikalle

Historiaa ja fantasiaa kirjoissaan yhdistelevä Kännö on valmis joustamaan faktoissa, jos lause on oikein hyvä.

Kolmannen romaaninsa Runoilija viime vuonna julkaissut Heikki Kännö aloitti taideuransa kuvataiteilijana. Pikku hiljaa alkoi kypsyä ajatus, että ilmaisulaji onkin väärä.

– Muutokset tapahtuvat usein niin, että menettää uskon siihen mitä on tehnyt, ja tajuaa että oma seinä on tulossa vastaan. Minä yksinkertaisesti totesin, että minusta ei ole kuvataiteilijaksi. Se ei vastaa sitä mitä minä haluan tehdä, enkä pysty sanomaan asioita sitä kautta.

Myöhemmin Kännölle tuli tunne, että vanhoista töistä on päästävä eroon, ja han vei ne kaatopaikalle ja kierrätykseen.

– Ne matkustivat tylysti kaatopaikalle. Ja itse asiassa osa meni kierrätyskäyttöön. Annoin ystävälleni ison määrän kankaita ja kiilapuita, ja hän on toivoakseni maalannut taidettaan niiden päälle.

Kännölle tuli vahva tunne, että varastoon vanhat työt eivät ainakaan kuulu.

– Maailma on täynnä taiteilijoita, jotka säästävät taulujaan jossain varastohuoneissa. Minua alkoi ahdistaa ajatus siitä, miten paljon eri kaupungeissa ympäri maailmaa on huoneita, jotka on täytetty maalauksilla ja veistoksilla. Ja joku maksaa niiden huoneiden vuokran ja toivoo, että jonakin päivänä niistä vielä kuultaisiin. Minä en halunnut sitä omaa huonetta niiden jatkeeksi.

Kännön romaaneissa sekoittuvat historian oikeat henkilöt ja tapahtumat fantasiaan ja jännitystarinaan. Kaikissa on mukana taide ja mystiikka. Taustatyöt kirjoihin vievät useita vuosia, vaikka itse kirjoitusprosessi on melko nopea.

Tasapainoon faktan ja fiktion välillä Kännöllä on selkeä periaate:

– Joskus tulee kirjoittaneeksi hyvän lauseen joka on totuuden vastainen. Silloin joudun miettimään, että valehtelenko minä, vai korjaanko sen lauseen. Jos se lause on oikein hyvä, niin silloin minä mielelläni valehtelen.

Katso Heikki Kännön koko haastettelu: