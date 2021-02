Näyttelijä ja vanhin Oscar-voittaja Christopher Plummer on kuollut

Kanadalainen näyttelijä Christopher Plummer on kuollut 91-vuotiaana, kertoi Plummerin manageri ja ystävä Lou Pitt perjantaina.

Hän kuoli kotonaan Connecticutissa vierellään vaimonsa Elaine Taylor, kertoo Deadline Hollywood.

Plummer näytteli useissa näytelmissä, elokuvissa ja tv-sarjoissa uransa aikana. Vuosien varrella hänet nähtiin esimerkiksi elokuvissa Kaunis mieli, 12 apinaa ja The Insider – Sisäpiirissä.

Plummer muistetaan roolistaan Sound of music -musikaalielokuvassa (1965), jossa hän esitti kotiopettajattareen rakastuvaa perheenisää kapteeni Georg von Trappia. Vastanäyttelijänä oli Julie Andrews.

Plummerin kerrotaan aluksi vieroksuneen rooliaan musikaalissa ja pitäneen sitä "huumorintajuttomana ja yksiulotteisena". Myöhemmin hänen kerrotaan tulleen toisiin ajatuksiin ja olleen ylpeä elokuvasta.

Plummerin ura lähti nousuun vielä 70 ikävuoden jälkeen, kun monen näyttelijän ura alkaa hiipua.

Vuonna 2012 Plummerista tuli kaikkien aikojen vanhin Oscar-voittaja, kun hän sai 82-vuotiaana parhaan miessivuosan palkinnon roolistaan Beginners-elokuvassa.

Plummer sai Oscar-ehdokkuuden myös vuonna 2018 elokuvasta All the Money in the World. Hän oli tuolloin vanhin koskaan ehdolla ollut näyttelijä.

Lähteet: Reuters, STT