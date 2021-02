Herätys: Milloin koronarokotukset vauhtiin, onko eduskunnan suuri sali oikea paikka pohtia ministerien syytesuojaa, tänään on saamelaisten kansallispäivä

Milloin koronarokotukset pääsevät vauhtiin? Katso tästä, miten rokotteita on luvassa EU:hun ja Suomeen – ja miten valikoima saattaa laajeta

Suomi pyrkii rokottamaan vappuun mennessä kaksi miljoonaa ihmistä. Rokotevalmistajat lupaavat kasvattaa tuotantoa. Katso tilannetta kuvaavat grafiikat, joista pääset kärryille, missä mennään.

Simon Elo kertoo uudessa kirjassaan entisten perussuomalaisten saamista tappouhkauksista

Simon Elo Mauri Ratilainen / AOP

Sinisten eduskuntaryhmän entinen ryhmyri Simon Elo kertoo kirjassaan perussuomalaisten jakautumisesta kahteen leiriiin ja lopulta kahteen puolueeseen. Elo kertoo päiväkirjamuistiinpanojen avulla muun muassa äärioikeiston retoriikan hiipimisestä eduskuntaan asti. Kirja tuo myös uutta tietoa perussuomalaisten hajaannuksen alkujuurista.

Puhemies Anu Vehviläinen: Onko eduskunnan suuri sali oikea paikka pohtia kansanedustajien syytteiden nostamista tai ministerien syytesuojaa?

Eduskunnan puhemieheksi uudelleen valittu Anu Vehviläinen puhemiehistön tiedotustilaisuudessa eduskunnassa tiistaina. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen on valmis pohtimaan sitä, onko eduskunnan suuri sali oikea paikka käsitellä ministerin syytteen nostamista tai kansanedustajan syytesuojaa. Puhemies Anu Vehviläinen on Seija Vaaherkummun haastateltavana TV1:n Ykkösaamussa klo 10.05.

Enemmistö saamelaisista asuu saamelaisalueen ulkopuolella – millaista se on?

Kolttasaamelaisen Laura Feodoroffin juuret ovat Mihkalijärvellä, mutta hän ei ole koskaan asunut Saamenmaalla. Kristiina Lehto / Yle

Nykyään arviolta kuusi kymmenestä saamelaisesta asuu saamelaisalueen ulkopuolella pitkin Suomea. Millaista on, kun juuret ovat pohjoisessa mutta elämä kaukana Saamenmaalta? Kolttasaamelaisen Laura Feodoroffin juuret ovat Mihkalijärvellä koltta-alueella, mutta hän ei ole koskaan asunut Saamenmaalla.

Tänään vietettävän saamelaisten kansallispäivän kunniaksi kerromme kahden saamelaisen tarinan neljällä kielellä.

Sää on aurinkoinen ja pakkanen paikoin purevaa

Korkeapaine on vahvana ja pohjoisvirtaus pitää pintansa, ja maan etelä- ja keskiosissa pakkanen on paikoin kireää. Päivällä on pakkasta -7...-15 astetta, mutta tuuli lisää hieman pakkasen purevuutta. Lauantaina on lännessä pilvisyys ajoittain runsasta ja lumikuurot ovat mahdollisia.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.