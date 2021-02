Muskan "Kirjoita postikorttiin" -biisin ensiesityksestä 50 vuotta – "Se on laulettava jokaisella keikalla"

Marija ”Muska” Babitzin on Suomen ensimmäinen naispuolinen rocklaulaja.

Marija ”Muska” Babitzin on Suomen ensimmäinen naispuolinen rocklaulaja. Marja Väänänen / Yle

Helsingin Töölössä asuvan Marija ”Muska” Babitzinin ensisingle Kirjoita postikorttiin julkistettiin päivälleen 50 vuotta sitten 6. helmikuuta 1971. Kappale soi mainostelevision Katapultti-ohjelmassa samana päivänä, kun Apollo 14 teki kotiinlähtöä kuusta vuonna 1971.

Biisi on käännösbiisi kuten monet muutkin hitit. Alkuperäinen kappale on hollantilaisen yhtyeen Shocking Bluen esittämä Send me a Postcard, Darling.

– Minä tätä biisiä ehdotin, se oli lempikappaleeni ja kuulin sen joka päivä radiosta. Jaakko Salo oli tuottajana. Olin ollut koko vuoden Dannyn kanssa kiertueella eri puolilla Suomea, eri lavoilla, Muska kertoo.

Tuolloin 18-vuotiasta Muskaa oli kielletty laulamasta kurkkutulehduksen vuoksi, mutta hän ei piitannut siitä.

– Siitä se soundi lähti lauluääneen. En totellut kieltoa, siitä se lähti.

Muska aloitti uransa vuonna 1969. Häntä on pidetty Suomen ensimmäisenä naispuolisena rocklaulajana.

Muska kertoo, että pian myös rokkarit huomasivat uuden kappaleen ja pian Orfeus-yhtye tarjoutui taustabändiksi. Ensisigleä seurasi Krokotiilirock vuonna 1973.

– Olin innoissani. Oli ennenkuulumatonta, että nainen laulaa tuolla tyylillä noita juttuja, se herätti huomiota.

Suosikkibiisi soi jokaisella keikalla

Muska muutti miehensä kanssa 1980-luvun lopulla Yhdysvaltoihin, mutta palasi takaisin Suomeen vuonna 1994. Hän aloitti jälleen aktiivisen keikkailun. Hän osallistui kahdesti Syksyn sävel (siirryt toiseen palveluun) -kilpailuun ja levytti kaksi albumia.

Vuonna 1952 syntynyt Muska jatkaa edelleen keikkailua. Hänellä on rento asenne ja persoonallinen, käheä-ääninen soundi ovat säilyneet.

Nykyään Muska laulaa 50-vuotiaan Kirjoita postikorttiin-biisin yhden sävelaskeleen matalammalta, mutta suosio on säilynyt. Molemmat kappaleet, niin Kirjoita postikorttiin kuin Krokotiilirock on laulettava joka keikalla.

– Muita suosikkeja ovat muun muassa Jambalaya, Häämuistojen valssi ja Pidä kii.

Muska on musikaalisen suomenvenäläisen emigranttiperheen tytär. Hänen sisaruksiaan ovat myös musiikkialalla uraa luoneet vuonna 1973 kuollut Sammy, vuonna 2007 kuollut Kirka sekä Ykä ja Anna Babitzin.

Biisi soi jälleen myös tänään Entisten nuorten sävellahja -ohjelmassa, joka alkaa Radio Suomessa kello 16.15.

Lue myös:

Flinkkilä & Tastula: Kirjoita postikorttiin - nähdäänkö uudestaan?

Lenkkeilevä Kirka oli tuttu näky Kruununhaassa – näyttelijä Kalle Lindroth kohtasi legendan jo yläasteiässä

Kirkan tie kulki emigranttiperheen vesasta Suomen huipulle