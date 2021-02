Etukorttien vaihtajat ruuhkauttivat markettien asiakaspalvelupisteet – S-Pankki pyristelee eroon vanhanaikaisesta kortista

Kun S-Pankki tiedotti asiakkailleen, että S-Etukortti Debit muuttuu maksulliseksi, monet asiakkaat ryntäsivät heti vaihtamaan korttiaan maksuttomiin malleihin. Prismojen ja muiden S-kauppojen asiakaspalvelupisteisiin kertyi jonoja ja puhelinpalvelu ruuhkautui.

Debit-kortteja on liikkeellä 360 000.

– Ikävä kyllä on ollut ruuhkaa, S-Pankin korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell sanoo.

Maksu alkaa pyöriä kortista kuitenkin vasta huhtikuun alusta, joten kortin on vaihtamiseen on hyvin aikaa, Lundell korostaa.

S-Etukortti Debit maksaa jatkossa 3 euroa kuukaudessa, koska S-ryhmässä halutaan asiakkaiden vaihtavan toisiin uudempiin kortteihin.

– S-Etukortti Debit on vanhanmallinen, siruton kortti. Niiden jakelu uusille asiakkaille on päättynyt jo vuonna 2012. Sen jälkeen on eri tavoin pyritty kannustamaan kortinhaltijoita siirtymään uudempiin, turvallisempiin kortteihin, joissa on siru ja laajemmat käyttömahdollisuudet kuten lähimaksuominaisuus.

Debit-kortin lopettamisen takia ei tarvitse lähteä asioimaan tiskille vaan lopetuksen voi tehdä puhelimitse tai lähettämällä vapaamuotoisen ilmoituksen kirjeellä postitse.

Debit-kortin tilalle on tarjolla S-Etukortti Visa tai pelkkä käteiskortti, jota voi käyttää vain bonusten keräämiseen.

S-Etukortteja on kaikkiaan liikkeellä 3,8 miljoonaa. Näistä Debit-kortteja on 360 000 ja Visa-kortteja 2,4 miljoonaa.

Käteiskortin saa tilalle puhelimitse tai verkosta tilaamalla.

Sen sijaan S-Etukortti Visa vaatii vahvan tunnistautumisen, joten kortin voi tilata vain S-pankin verkkopankissa tunnuksilla tai menemällä asiointipisteeseen.

Ruuhkiin oli Lundellin mukaan varauduttu muun muassa rekrytoimalla asiakaspalveluun lisää henkilökuntaa tammikuussa. Lisäksi on koetettu antaa selkeitä ohjeita verkkosivuilla ja somekanavissa.

Koronariski on Lundellin mukaan pyritty huomioimaan. Asiakkaiden saamissa kirjeissä on suositeltu varaamaan etukäteen aika kortin vaihtamiseen.

– Aikoja on varattu paljon, eikä sitä ehkä ihan heti nyt saa, mutta aikaahan on maaliskuun loppuun.

Visa-kortti on pankkikortti

Vaikka Visasta tulee mieleen luottokortti, S-ryhmän S-Etukortti Visa voi olla pelkkä pankkikortti. Luotollinen kortti on vaihtoehto.

– Valtaosa korteista on pankkikortteja ilman luotollisuutta, sitä ei ole pakko ottaa.

Miten voi luottaa siihen, ettei Visa-kortistakin tule maksullinen?

– Meillä on ytimessä maksuttomat peruspankkipalvelut, joihin sisältyy pankkikortti eli S-Etukortti Visa. Siihen ei ole suunnitteilla muutoksia.

Vanhan teknologian Debit-korttia voi käyttää maksamiseen vain S-ryhmän toimipaikoissa. Visa-kortilla voi maksaa joka puolella kuten pankkikortilla.

Kortinvaihto-operaatioon liittyi myös kielisekoilu. Jotkut suomenkieliset asiakkaat saivat S-Etukorttiin liittyvän kirjeensä ruotsiksi.

S-Pankki pahoittelee tapahtunutta nettisivullaan: "S-Etukorttiin liittyvien kirjeiden postituksessa on sattunut valitettava virhe, jonka vuoksi osa asiakkaista on saanut ruotsinkielisen kirjeen suomenkielisen sijaan. Lähetämme sinulle uuden kirjeen suomenkielisenä."

Lue myös:

Uusi pääjohtaja valmistaa osuuskauppoja maailmanluokan peliin: S-ryhmä taistelee vihreällä kortilla Amazonia vastaan

S-ryhmä päästää asiakkaat käsiksi omiin ostostietoihinsa – 12 kysymystä ja vastausta uudesta palvelusta