"Tulot leikkautuivat lähes kymmenesosaan" – legendaarinen Tavastia sinnittelee koronan kynsissä

Helsinkiläinen keikkapaikka Tavastia on ollut kiinni koko alkuvuoden. Maaliskuulle saattaa tulla jo jotain tapahtumia, jos koronarajoitukset sen sallivat.

Viime vuonna Tavastia-klubin liikevaihto supistui lähes kymmenesosaan. Liikevaihto putosi edellisvuoden 14 miljoonasta 1,5:een miljoonaan euroon.

– Tästä kärsivät myös kaikki alihankkijat, kuten äänentoisto, taiteilijat, miksaajat, DJ:t ja poket, jotka tulevat firman kautta. Tässä on aika paljon Tavastiaa pienempiä tahoja, jotka eivät ole saaneet valtion koronatukia, sanoo klubin toimitusjohtaja, yrittäjä Juhani Merimaa.

Tavastian kevään 2020 tapahtumat siirrettiin viime kesään, sitten syksyyn ja lopulta tälle tulevalle keväälle. Merimaan mukaan sovittuja ja myytyjä keikkoja on, mutta ei ole täyttä varmuutta, milloin ne voidaan pitää.

– Mikään ei ole edelleenkään varmaa, kun tästä koronaviruksesta ei koskaan tiedä. Siirtäminen ei ole yleisön kannalta millään tavalla hyvä, mutta ei ole muutakaan vaihtoehtoa.

Merimaa on ollut mukana myös Turun Ruisrockissa ja Helsingin Tuska-festivaalissa. Niiden tuotto hiipui kokonaan, kun tapahtumia ei voitu järjestää lainkaan. Tavastialla oli syksyllä joitakin tapahtumia, mutta koronarajoitusten vuoksi aiempaa pienimuotoisempina.

Kaikki järjestelyt tuottivat Merimaan mukaan viime vuonna tappiota ja toimintaa on pitänyt pyörittää säästöillä. Myös henkilöstöä oli lomautettava.

Merimaa itsekin on jo osin keventänyt työtaakkaansa.

– Henkilökohtaisesti olen vähentänyt töitä jonkin verran, mutta muut jatkavat. Yritys ei kuole siihen, jos minä siirryn hieman sivuun, Merimaa sanoo. Hän kuitenkin painottaa, että yrityksen tulevaisuudesta on pidettävä huolta.

Merimaa: Suhtaudun positiivisesti, mutta kaikki on epävarmaa

Tulevan kesän tapahtumiin Merimaa suhtautuu optimistisesti, järjestelyt esimerkiksi Ruisrockin osalta ovat jo pitkällä. Hän kuitenkin myöntää, että kaikkeen on varauduttava.

Esimerkiksi Englannissa järjestettävä Glastonbury, yksi Euroopan suurimmista festivaaleista, perui tulevan kesän tapahtumansa jo tammikuussa. Tapahtuma on kerännyt jopa 150 000 kävijää vuorokaudessa.

Kesätapahtumien järjestäjät Suomessakin joutuvat tekemään ratkaisuja viimeistään maaliskuussa, Merimaa arvioi.

– Näitä asioita joutuu pohtimaan aamuin illoin. Hankalimpia ovat lyhyellä ajalla tulevat peruuntumiset tai voimakkaat rajoitukset juuri ennen tapahtumaa. Järjestelykulut eivät poistu, vaikka tapahtuma ei toteutuisikaan, hän sanoo.

Myös tapahtumien siirtämiseen liittyy epävarmuutta. Kaikille artisteille siirto ei enää onnistu, eikä yleisökään ehkä pääse paikalle.

– Jos keikat toteutuvat vasta syksyllä, tulee patoutunut keikkojen suma. Kilpailu on kovaa, eikä kaikkiin ehkä riitä yleisöä. Osa voi myös arkailla ylöisötilaisuuksia korona-ajan jälkeen, Merimaa pohtii.

Merimaa uskoo, että tilanteen normalisoitumiseen menee muutama vuosi. Tapahtumia on vaikea suunnitella, sillä viruksen käyttäytymistä on hankala ennustaa.

– Kaikki ne skenaariot, joita itselläkin on ollut mielessä, ovat menneet pieleen. Ennustaminen on turhauttavaa, on elättävä tilanteiden mukaan, Merimaa sanoo.

Striimit eivät korvaa livekeikkoja

Toimitusjohtaja Merimaa ei usko striimauksista tulevan korviketta livekonserteille ja -tapahtumille. Striimauksista on ollut apua lähinnä yleisösuhteen säilyttämisessä.

– Jos bändi tekee 25–30 keikkaa, ei striimaaminen ole sama asia. Virtuaalisesti ei voi esittää monta kertaa samaa ohjelmistoa, vaan se pitäisi uudistaa joka kerta.

Tuottokaan ei striimeissä ole yhtä hyvä kuin livekeikoilla.

– Hinta on aivan toisenlainen, jonka yleisö on valmis maksamaan näistä striimauksista livekeikkoihin verrattuna. Verkkoympäristö on täynnä ilmaisia taltiointeja. Lisäksi kontakti ja fyysinen läsnäolo esiintyjien ja yleisön välillä on ihan erilainen.

Onnistuneita ratkaisuja on syntynyt silloin, kun mukana on ollut yhteistyökumppani, jonka markkinointiin tälläinen toiminta sopii, Merimaa toteaa.

Merimaan mukaan kiinnostavia keikkoja on ollut, mutta suurin into niiden toteuttamiseen on hiipunut. Striimauksista ei ole kenellekään tullut mitään suuria tulovirtoja tai taloudellista menestystä.

– Pienimuotoisesti tällainen toiminta voi jäädä, mutta se ei koskaan korvaa livekonsertteja.

