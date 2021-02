Herätys: Tupakkafirmat joutumassa vastuuseen tumppien siivoamisen kuluista, lauluilta halutaan nyt toivoa, Pietarista tullut striimiseksin keskus

Kunnissa joudutaan pian penkomaan roskiksia, jotta sekava muovidirektiivi voidaan toteuttaa – tupakkafirmat joutuvat jatkossa tumppien siivoamisen maksajiksi

Tupakkafirmat ja muovipakkausten tuottajat joutuvat parin vuoden päästä maahan päätyneiden roskien maksumiehiksi, kun EU:n muovidirektiivi astuu voimaan. Direktiivi velvoittaa tuottajat maksamaan kunnille roskien siivoamisesta ja roska-astioiden ylläpidosta. Näiden kustannusten oikeudenmukainen jakaminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Miten sanoa "minä rakastan sinua" uudella tavalla? Sitä Sinikka Svärd miettii kirjoittaessaan artisteille iskelmähittejä

– Laulun sanojen pitää tarjota pakoa todellisuudesta, mutta samalla jotain kuulijalle tuttua. Mikael Rydenfelt

Iskelmäsanoittaja Sinikka Svärd tietää, miten menestyskappaleet syntyvät. Hän on tehnyt sanoituksia muun muassa Anna Erikssonille, Antti Ketoselle ja Lauri Tähkälle. Juuri nyt halutaan lauluja, joissa on toivoa. Svärd kertoo tekevänsä sanoituksia, jotka "nostavat tiskivesialtaan yläpuolelle, edes sentin".

Katja ja Jura ajautuivat töihin seksisivustoille – vain murto-osa suomalaistenkin asiakkaiden palkkioista päätyy venäläisnuorille, kun nettialustat ja studiot käärivät suurimmat voitot

Korona-aika on kasvattanut paitsi striimattavien seksipalveluiden kysyntää, myös seksityöläisten määrää. Nikolai Gontar

Pietarista on tullut striimiseksiä tarjoavien studioiden keskus. Korona on kiihdyttänyt nettiseksin kysyntää, ja Pietarista palvellaan myös suomalaisia asiakkaita. Asiakkaiden lisäksi seksityöläisten määrä on kasvanut.

Kuuba jatkaa yksityistämisen tiellä

Järeisiin toimiin maan on ajanut vakava talouskriisi, joka johtuu sekä koronaviruspandemiasta että Yhdysvaltojen asettamista pakotteista. Yander Zamora / EPA

Kommunistinen Kuuba ilmoitti lauantaina suuresta uudistuksesta maan talousjärjestelmään. Maassa tullaan jatkossa sallimaan yksityisten elinkeinojen harjoittamista – ainakin jossain määrin – lähes kaikilla aloilla. Hyväksyttyjen kaupallisten elinkeinojen lista paisuu reilusta sadasta yli 2 000:een.

Viikko päättyy poutaisessa pakkassäässä

Sää on sunnuntaina enimmäkseen poutainen. Yle

Yön aikana pakkanen on kiristynyt. Kylmintä on aamulla maan etelä- ja keskiosan selkeillä alueilla. Pohjoisessa on lauhempaa. Päivällä pakkanen heikkenee ja sää on enimmäkseen poutainen ja osassa maata myös aurinkoinen.

