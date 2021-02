Suomalaiset kävivät ahkerasti kauppaa Gamestopin osakkeella – nuoria piensijoittajia kiinnostavat nyt amerikkalaisyritykset

Moni suomalainen piensijoittaja joutui tammikuussa pyytämättä ja yllättäen mukaan pörssihuumaan, kun kursseja heilutellut sijoittajayhteisö Wallstreetbets (siirryt toiseen palveluun) otti kohteekseen Nokian osakkeen. Suomessa kansanosakkeen maineessa olevan Nokian hinta nousi Helsingin pörssissä muutamassa päivässä 3,4 eurosta 4,4 euroon. New Yorkin pörssissä nousu oli vieläkin voimakkaampaa.

Huuman ansiosta Nokian osake oli tammikuussa Helsingin pörssin ylivoimaisesti vaihdetuin osake kaupankäyntimäärillä mitattuna. Kaupankäynnin ollessa kiivaimmillaan toimeksiantoja tehtiin monikymmenkertainen määrä normaalipäivään verrattuna.

– Pääasiassa yksityissijoittajat ovat tammikuun lopussa myyneet Nokiaa pois niiden voimakkaiden kurssinousujen jälkeen, kertoo Nordnetin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Samanlaisen kuvan tilanteesta antavat Nordean tilastot. Pankin sijoitusasiakkaat myivät tammikuussa kolme kertaa enemmän Nokian osakkeita kuin ostivat niitä.

Danske Bankin asiakkaat sen sijaan ostivat tammikuussa enemmän kuin myivät Nokiaa.

Meemiosakkeet nousivat listojen kärkeen

Viime viikkojen pörssisirkuksessa Nokian osake on kuitenkin ollut sivuosassa. Pääroolissa on amerikkalainen pelikauppa Gamestop, jonka osakkeen hinta nousi muutamassa päivässä reilusta 60 dollarista yli 400 dollariin. Sittemmin osakkeen hinta on laskenut takaisin 60 dollarin tienoille.

Myös suomalaiset piensijoittajat innostuivat käymään kauppaa Gamestopin osakkeella. Innostus oli itse asiassa niin suurta, että Gamestop nousi kansainvälisten osakkeiden kärkipäähän jokaisen välittäjän listoilla. Esimerkiksi Nordealla se oli sekä ostetuin että myydyin ulkomainen osake tammikuussa. OP Ryhmän ja Danske Bankin kohdalla Gamestop oli vaihdetuin amerikkalaisyhtiö.

Nordean sijoituspalveluista vastaava Tanja Eronen huomauttaa, että Gamestopin osakkeella ei käyty juurikaan lainkaan kauppaa viime vuonna.

– Ainoastaan aivan satunnaisia kauppoja. Tämä koskee näitä muitakin Reddit-osakkeita, Eronen kirjoittaa Ylelle.

Muihin Reddit-osakkeisiin kuuluvat muun muassa kanadalainen mobiililaitevalmistaja Blackberry sekä amerikkalainen elokuvateatteriketju AMC. Myös nämä yhtiöt nousivat suosituimpien kansainvälisten osakkeiden listoille.

Vaikka Wallstreetbets-sivustolta nostetta saaneet yhtiöt ovat nyt nousseet listoille, suurin osa piensijoittajista on pysytellyt perinteisissä isoissa yhtiöissä.

Kaupankäynti siirtyy yhä enemmän ulkomaille

Meemiosakehuuma on kuitenkin nostanut esille jo pitkään jatkuneen kehityksen, jossa suomalaiset piensijoittajat tähyilevät yhä enemmän ulkomaille.

Nordnetin maajohtajan Suvi Tuppuraisen mukaan viime vuonna piensijoittajat lähtivät toden teolla oman pörssin ulkopuolelle. Kun vielä vuosi sitten noin 20 prosenttia Nordnetin välittämistä kaupoista tehtiin muualla kuin Helsingin pörssissä, niin nyt osuus on yli 40 prosenttia. Kehitys on ollut samanlaista myös sijoituspalveluita tarjoavien pankkien kohdalla.

Ulkomaisista pörsseistä kirkkaasti suosituin on New York.

Yksi syy tähän on Tuppuraisen mukaan suuret kurssivaihtelut, jotka voivat kiinnostaa tietyn tyyppistä sijoittajaa. Lisäksi New Yorkin pörssi on täynnä yhtiöitä, joiden palveluista on tullut koronapandemian aikana monelle tuttuja.

– Esimerkiksi Netflix tai Zoom-videopalvelu. Niiden käyttö itse asiassa lisäsi näiden yhtiöiden kiinnostavuutta, Tuppurainen sanoo.

Teknologiajättien lisäksi muun muassa lääkeyhtiöt kiinnostavat suomalaisia sijoittajia. Näiden osakkeita varten täytyy lähteä Helsingin pörssin ulkopuolelle.

Pörssi on toipunut koronasta ja piensijoittajia on enemmän kuin koskaan – "Ajattelin, että hyvin pitkään aikaan ei tule tällaista ostopaikkaa"

Nuoret hakevat kasvua kotimaisuuden sijaan

Muutaman vuoden osakesäästämistä harjoittanut espoolaisopiskelija Pekka Hämäläinen katsoo, että yksi syy ulkomaisten osakkeiden suosioon löytyy nuorten erilaisesta suhtautumisesta sijoittamiseen.

– Vanhempien sukupolvien sijoituskäyttäytymistä hallitsee aika paljon ajatus siitä, että pitäisi sijoittaa kotimaisiin osakkeisiin ja tuoda rahoitusta kotimaisille toimijoille, Hämäläinen sanoo.

Nuoret sen sijaan ovat kiinnostuneista uusista toimialoista ja vanhoja rakenteita ravistelevista yhtiöistä. Facebook, Amazon, Tesla, Hämäläinen luettelee nuorten suosimia osakkeita.

– Halutaan löytää nopean ja vauhdikkaan kasvun kasvuosakkeita ja päästä mukaan muuttamaan maailmaa näillä sijoituksilla eikä pelkästään hakemaan tasaista kassavirtaa, niin kuin ehkä vanhemmat sukupolvet enemmän, Hämäläinen pohtii.

Meemiosakkeet tarjosivat ainakin hetken vauhtia, mutta tähän ralliin Hämäläinen ei lähtenyt mukaan, vaikka pitääkin ilmiötä kiinnostavana.

– Tämä ei ole sellaista sijoittamista mistä mä olen itse kiinnostunut ja koen, että siinä kyllä piensijoittaja on se, jolla luu jää käteen helposti.

Ja näin tällä hetkellä näyttää käyvän. Gamestopin osakkeen hinta on viikossa laskenut noin 70 prosenttia.

