Himalajan jäätiköstä murtunut valtava lohkare aiheutti syöksytulvan Intiassa – jopa 150 ihmisen pelätään kuolleen

Ihmisiä on evakuoitu tulvineen joen alueelta Uttarakhandin osavaltiossa.

Intian pohjoisosissa useat alueet on asetettu sunnuntaina korkeaan hälytystilaan sen jälkeen, kun valtava lohkare Himalajan jäätiköstä aiheutti murtuessaan syöksytulvia.

Ihmisiä on alettu evakuoida Alaknanda-joen alueelta joen äkillisen tulvimisen vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Uutistoimiston mukaan kuitenkin 100–150 kateissa olevan ihmisen pelätään kuolleen tulvassa Uttarakhandin osavaltiossa.

Äkillinen vaara on kuitenkin osavaltion viranomaisten mukaan ohi. Joen vedenpinta on yhä noin metrin normaalia korkeammalla, mutta virtaus on hiipumassa.

