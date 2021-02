Lumimyrsky ja pakkanen iskivät Keski-Eurooppaan

Pakkanen ja sankka lumisade iskivät eilen lauantaina Länsi- ja Keski-Eurooppaan.

Ankarimmin talvisää koettiin Hollannissa, missä koko junaliikenne pysäytettiin. Myös kaikki koronaviruksen testauspaikat suljettiin.

Hollannin ilmatieteen laitos KNMI julisti "punaisen varoituksen" koko maahan lumentulon ja kovan tuulen takia. Lunta on satanut enimmäkseen 5 – 10 senttiä, mutta paikoin jopa 30 senttiä.

KNMI:n mukaan kyseessä oli lumimyrsky, joka oli ensimmäinen kymmeneen vuoteen. Edellinen lumimyrsky maassa koettiin tammikuussa 2010.

Lapsia kelkkailemssa Rotterdamissa, Hollannissa 7.2. 2021. Pieter Stam de Jonge / EPA

Hollantiin ennustetaan pakkassäätä ainakin kymmeneksi päiväksi. Luistelu on Hollannissa ollut suosittu talviharrastus, mutta ilmaston lämmettyä se on käynyt mahdottomaksi, koska kanavat ja joet eivät ole jäätyneet.

Nyt maassa toivotaan, että pakkasjakso mahdollistaisi perinteisen Elfstadentocht-jäämaratonin järjestämisen. 200 kilometriä pitkä ja 11 kaupungin läpi kulkeva luistelutapahtuma on edellisen kerran voitu järjestää vuonna 1997. Koronaepidemia saattaa kuitenkin estää tapahtuman tänä vuonna.

Saksassa kolareita, mutta ei kaaosta

Hollannin naapurimaassa Belgiassa lunta ei ole satanut paljon, mutta lämpötilan odotetaan laskevan lähipäivinä selvästi.

Saksassa viranomaiset olivat varoittaneet liikennesään vaikeutumisesta. Osa maan junaliikenteestä pysäytettiin. Päivän aikana lumisade on aiheuttanut satoja kolareita, mutta mitään kaaosta ei ole syntynyt.

Lunta on tullut esimerkiksi Münsterin alueella läntisessä Saksassa 30 senttiä, mutta paikoin se on kinostunut jopa metriseksi hangeksi. Ambulanssit eivät ole päässeet ajamaan lumen peittämillä kaduilla.

Ihmiset leikkivät lumisotaa Rotterdamissa. Pieter Stam De Jonge / EPA

Lumisadealueen eteläpuolella taivaalta on tullut runsaasti alijäähtynyttä vettä. Eteläisimmässä Saksassa on sen sijaan ollut keväisen lämmintä.

Lumi on peittänyt myös Brittein saaret ja kylmän sään ennustetaan jatkuvan ainakin viikon puoliväliin. Pakkasjaksosta ei kuitenkaan ennusteta yhtä voimakasta kuin oli vuoden 2018 "Beast from the East", kertoo yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AFP, AP