Pyörivään jäälauttaan halkesi railo, pipolätkää jatkettiin pienemmällä pelialueella – Helsingissä pelattiin ilmastoteemalla

Siitä se alkaa: kiekko jäähän ja peli käyntiin.

On aurinkoinen sunnuntaipäivä Helsingissä, Korkeasaaren ja Mustikkamaan välisellä meren jäällä. Pipolätkäottelu on alkanut.

Pipolätkässä taistellaan leikkimielisesti tosissaan. Tärkeintä on saada olla ulkona ja yhdessä kavereiden kanssa. Berislav Jurišić / Yle

Tempauksen taustalla on Save Pond Hockey -yhdistys (siirryt toiseen palveluun), jonka tarkoituksena oli muistuttaa ilmastonmuutoksesta. Luonnonjäille ei pääse joka talvi.

Pelaamassa on yhdistyksen jäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistys järjestää turnauksia ja tapahtumia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Turnaustuotot sijoitetaan paikallisiin ilmastonmuutoksen torjuntakampanjoihin.

Edellisen kerran vastaava toteutettiin pari vuotta sitten Töölönlahdella, jolloin myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli paikalla. Viime vuonna jäitä ei tullut.

– Haluamme hauskalla talvitempauksella muistuttaa, että nautitaan ulkoilemisesta ja talvesta. Vihdoinkin meillä on talvi myös Helsingissä, sanoo yksi tapahtuman puuhamiehistä Svante Suominen Save Pond Hockey -yhdistyksestä.

Turvallisuus on järjestelyissä tärkeintä, sanoo Svante Suominen Save Pond Hockey -yhdistyksestä. Berislav Jurišić / Yle

– Tämä oli mielenkiintoinen, haastava projekti. Täällä on erikoiset olosuhteet, ilmastonmuutosta vastaan taistellaan, sanoo puolestaan organisaattori Steven Baynes Save Pond Hockey -yhdistyksestä.

Save Pond Hockey -yhdistyksen organisaattori Steven Baynes on tyytyväinen pelin järjestymiseen, sillä viime vuonna ei ollut luonnonjäitä Helsingissä lainkaan. Berislav Jurišić / Yle

Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla on useita ihmisiä pelastettu alkuvuoden aikana jäistä. Viranomaiset ovat myös varoitelleet heikoista jäistä.

Suomisen mukaan turvallisuudesta on huolehdittu. Järjestäjät olivat testanneet jään kantavuuden etukäteen ja muistuttavat, että jäälle ei saa mennä yksin.

– Ehdottomasti pitää olla varma siitä paikasta, mihin jäälle uskaltaa mennä. Olemme mitanneet jään paksuuden huolella joka kohdasta. Olemme täällä isolla porukalla. Jos jotain tapahtuu, olemme heti auttamassa lätkämailojen kanssa. Myös naskalit ovat mukana.

Pyörivä jäälautta toi omat haasteensa iltapäivän pipolätkään. Maali siirtyi pelin edetessä aina uuteen paikkaan. Berislav Jurišić / Yle

Pyörivä, jäinen pelikenttä

Kiekon ja pelaajien lisäksi jäällä liikkuu myös pelikenttä. Ympyränmuotoon sahattu jäälautta pyörii karusellin tapaan. Sitä pyörittää pienitehoinen sähköinen perämoottori.

Jääkarusellin taustalla on tietokirjailija ja keksijä Janne Käpylehto, joka on tehnyt niitä jo noin 60 vuoden 2017 jälkeen. Pääosin jääkarusellit ovat olleet Suomessa, mutta joitakin Käpylehto on tehnyt myös Yhdysvalloissa.

Neljä kertaa hän on tehnyt maailman suurimman jääkarusellin. Suurin Käpylehdon tekemä jääkaruselli oli Tahkolla, halkaisijaltaan 186 metriä. Jään paksuus oli noin metrin.

Käpylehdosta on aina jännittävää ja innostavaa, kun lautan saa pyörimään. Tällä kertaa sahaamiseen meni noin puolitoista tuntia. Jää oli noin 17 senttiä paksu.

– Täytyy mitata tarkasti, muutenhan se ei pyöri. Tehoja ei tarvita paljon, noin kannettavan tietokoneen käyttämän tehon verran, eli noin muutama kymmenen wattia. Kelluva jääpala, kitka on mitätön, hän sanoo.

Tietokirjailija ja keksijä Janne Käpylehto on innostunut jääkaruselleista. Hän on toteuttanuit niitä jo noin 60. Berislav Jurišić / Yle

Tekemiseen tarvitaan mittaustyökaluja, esimerkiksi vaijeri tai tanko ja leikkaamiseen moottorisaha tai erikoisvalmisteinen pyörösaha. Lisäksi paikalla on hyvä olla useita avustajia putsaamassa leikattavaa uraa. Suurimmissa karuselleissa Käpylehto käyttää mittaamisee teollista laseria.

Seuraava Käpylehdon iso urakka on maailman suurimman jääkarusellin toteuttaminen Lappajärven, Alajärven ja Vimpelin kuntien kanssa yhteistyössä. Yli 250-metrisen jääkarusellin päälle tulee jäänveiston SM-kilpailut ja myös koronarajoitusten salliessa maailman ensimmäinen pyörivä pesäpallo-ottelu.

Peliä pyöriminen ei pahemmin häiritse. Pyöreä jääkenttä on noin 30 metriä halkaisijaltaan.

– Kyllä siinä vähän pää menee pyörälle. Täytyy katsoa maisemista, missä se oma maali olikaan, Suominen sanoo nauraen.

Välillä kiekko pulahtaa leikkauskohdasta jään alle. Mukana on oltava runsaasti varakiekkoja.

Pienen kentän ottelussa pelaajia on puolellaan 3 - 4, muut ovat vaihdossa. Berislav Jurišić / Yle

Peli keskeytyy, sillä jäälautta halkeilee railojen kohdalta useampaan palaan. Tilanne tarkastetaan ja varmistetaan ennen kuin peli pääsee jatkumaan suurimman lautan päällä.

Käpylehdon mukaan kentän halkeileminen ei ole yleistä. Hän on nähnyt vastaavan vain kerran aiemmin, kun suurempi lautta halkesi. Hän sitoi sen liinoilla yhteen.

Peliä jatketaan hymyissä suin.

Tunnelmat korkealla

– Parasta on ulkona oleminen ja yhdessäolo kavereiden kanssa. Olen aina valmis tällaisiin hullutuksiin, sanoo pipolätkän pelaaja Viktor Sevrjugin.

Sevrjugin on yhdistyksen kannattajajäseniä. Hän pelaa pipolätkää kerran viikossa maanantaisin Käpylän joukkueessa.

Tärkeintä on mukava yhdessä oleminen, sanoo Viktor Sevrjugin. Berislav Jurišić / Yle

– Tämä on ihanaa. Pipolätkän paras puoli on se, että kaikki saavat tulla mukaan. Ei tarvitse olla taitava tai kiekkoilija, että saa tulla tällaisiin pihapeleihin messiin, sanoo pelaaja Alexandra Naumanen, joka on ottelun ainoa nainen.

Naumasen mukaan joukkueet jaetaan tasapuolisesti, joten pelaajien erilaisilla valmiuksilla ei ole niin suurta merkitystä.

Pelasin joskus lapsena, välissä kuljetin omia lapsia urheilemaan. Nyt on taas aikaa pelata itsekin, sanoo pipolätkän pelaaja Alexandra Naumanen. Berislav Jurišić / Yle

Järjestäjien mielestä iltapäivä onnistui hyvin.

– Jää oli hyvä. Oli hauskaa pelata, vaikka jäälautta hajosi, sanoo mukana pelannut yhdistyksen aktiivi Steven Baynes.

Ottelu päättyy sinipaitaisten voittoon valkopaitaisista, mutta tulos ei ole tarkka. Ilmeisesti voitto tuli maalin erolla, mutta pipolätkässä niitä ei niin lasketa.

Seuraava ottelu on jo huomenna, mutta Käpylän tekojäällä.

Pelin päätteeksi kaikki pelaajat asettuvat yhteiskuvaan. Jäälautta pyörii, joten pelaajat kääntyvät katsomaan kuvaajia liikkeen mukaan. Berislav Jurišić / Yle

Save Pond Hockey on osa Käpylä maanantai -urheiluseuraa. Aktiiveja on noin parikymmentä ja kannatusjäseniä yli sata.

Käpylä maanantai -seurassa on jäseniä jo yli 200. Seuran kautta pelataan muun muassa pipolätkää ja jalkapalloa.

Pipolätkäpelin jälkeen päälle puetaan lämmikettä ja jäällä paistetaan makkaraa. Berislav Jurišić / Yle

Kello 19.24 Tarkennettu Janne Käpylehdon leipätekstiä välineistä. Lisäksi hän on tehnyt neljä kertaa maailman suurimman jääkarusellin, ei voittanut.