Herätys: Kotiin eristetyt nuoret uupuvat, Tampa Bay Buccaneers voitti Super Bowlin, korona vie monia uudelle uralle

Ylen kysely: Kotiin eristetty opiskelijanuori uupuu ja pahimmillaan lopettaa koulun

Ylen laaja kysely paljastaa, että kotiin eristetyt opiskelijanuoret ovat uupuneita. He kokevat, että opetuksen laatu on laskenut eikä apua ole saatavilla. Etäopiskelu on tehnyt nuorista myös katkeria päättäjiä kohtaan, ja osa on jopa lopettanut koulun. Toisaalta pieni osa nuorista nauttii etäkoulusta. Ylen kyselyyn vastasi reilut tuhat amislaista, lukiolaista ja heidän vanhempaansa.

Tampa Bay Buccaneers vei Super Bowl -mestaruuden

Buccaneersin Tom Brady valittiin viidettä kertaa Super Bowlin arvokkaimmaksi pelaajaksi. Patrick Smith/Getty Images

Tampa Bay Buccaneers on voittanut amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan mestaruuden. Buccaneers voitti 55. Super Bowlissa hallitsevan mestarin Kansas City Chiefsin lukemin 31–9 kotiareenallaan Tampa Bayssa. Tampasta tuli näin NFL-historian ensimmäinen joukkue, joka on voittanut mestaruuden kotikentällään.

Lentoyhtiöstä maskitehtaalle, ravintolasta ruokakauppaan – kun korona vie ja tuo töitä

Marko Penttinen valmistui lentäjäksi juuri kun korona iski, mutta uusi ura on löytynyt maskitehtaalta. Marja Väänänen / Yle

Marko Penttisen piti viime keväänä aloittaa lentoyhtiön perämiehenä, mutta nyt hän korjaa koneita maskitehtaalla. Moni on joutunut opettelemaan uusia taitoja pandemian aikana. Kriisi on myös luonut uusia mahdollisuuksia.

Espanjan suurimmassa korruptiovyyhdissä uusi käänne

Ex-pääministeri Mariano Rajoyn väitetään tuhonneen korruptioon liittyvää todistusaineistoa. Javier Cebollada / EPA

Espanjan kansanpuolueen entisen rahastonhoitajan Luis Bárcenasin mukaan hän katsoi vierestä, kun entinen pääministeri Mariano Rajoy laittoi silppuriin kirjanpidon, joka toimi todisteena puolueelle maksetuista lahjuksista. Bárcenas on syytettynä tänään maanantaina alkavassa oikeudenkäynnissä. Siinä hän vastaa muun muassa syytteisiin kirjanpitorikoksesta, joka liittyy kansanpuoluetta ravistelleeseen korruptiovyyhtiin.

Viikko alkaa aurinkoisena ja kylmänä

Maanantaina sää on poutainen. Aamulla pilvisyys on etelässä runsasta, pohjoisessa puolestaan on selkeää. Päivällä pilvisyys pysyy runsaampana lännessä ja pakkanen heikkenee koko maassa.

