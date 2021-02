Maaliyhtiö Tikkurilan ostajaehdokkaita enää yksi – AkzoNobel luopuu ostoaikeistaan

Hollantilainen kemianteollisuuden yhtiö AkzoNobel on luopunut aikeistaan ostaa suomalainen maaliyhtiö Tikkurila.

Syynä päätökseen on AkzoNobelin mukaan kilpaileva, korkeampi tarjous. Hollantilaisyhtiö tarjosi Tikkurilasta 31,25 euroa osakkeelta, minkä jälkeen yhtiöstä niin ikään kiinnostunut yhdysvaltalaisjätti PPG Industries nosti aiempaa tarjoustaan 34 euroon osakkeelta.

AkzoNobel kertoo tiedotteessa uskovansa, että yhtiöiden yhdistymisessä olisi ollut enemmän synergioita kuin missä tahansa muussa yhdistymisessä Tikkurilalle. Suunniteltu hankinta ei kuitenkaan enää olisi ollut kilpailukykyinen yhtiön muihin vaihtoehtoihin nähden.

– Kurinalainen suoriutuminen on ollut keskeistä AkzoNobelin muuntautumisessa yhtiöksi, jolla on korkeampi kannattavuus ja vahva vapaa kassavirta. Tämä toimii hyvin meille ja on osa sitä, mitä me olemme, AkzoNobelin toimitusjohtaja Thierry Vanlancker sanoo tiedotteessa.

PPG Industries jätti ensimmäisen ostotarjouksensa Tikkurilasta joulun alla, ja on sittemmin korottanut tarjoustaan kahteen otteeseen.

PPG ja Tikkurila ovat sopineet joulukuussa solmitun yhdistymissopimuksen muutoksesta molemmilla kerroilla.

