Ruotsin akkutehdastyömaan ryppäästä levinnyt jo 16 tartuntaa Suomeen – THL:n arvio: Noin puolella tehtaalla sairastuneista virusmuunnos

Keski-Pohjanmaalla Soitessa oli maanantaiaamuun mennessä todettu jo 10 koronavirustartuntaa, joilla on yhteys Ruotsin akkutehdastyömaahan.

Keski-Pohjanmaalla Soitessa oli maanantaiaamuun mennessä todettu jo 10 koronavirustartuntaa, joilla on yhteys Ruotsin akkutehdastyömaahan. Kalle Niskala / Yle

Valtaosa Skellefteåån liittyvistä tartunnoista on todettu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Ylilääkäri pelkää, että tartuntoja on luvassa vielä lisää.

Suomessa on todettu maanantaina jo 16 koronatartuntaa, jotka liittyvät Ruotsin Skellefteån akkutehdastyömaan koronaryppääseen. Eniten tartuntoja on todettu Keski-Pohjanmaan alueella.

Tartuntoja on lisäksi todettu Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Vaasan ja HUSin alueilla.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan tapauksia on todettu jonkin verran lisää sunnuntain jälkeen. Eilen sunnuntaina kerrottiin, että testeissä oli todettu 10 tautitapausta. Virusseulontoja on tehty nyt noin 45 kappaletta.

– Olemme tämän ja eilisen päivän aikana selvitelleet urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Kaikkinensa siellä toimii 17 suomalaista yritystä.

Broaksen mukaan yritykset ovat jo tiedottaneet suurimmalle osalle työntekijöistä altistumisista ja ohjanneet heidät testeihin. Lisäksi tartuntatautiviranomaiset tulevat olemaan henkilökohtaisesti yhteydessä kaikkiin henkilöihin, jotka ovat viimeisen kahden viikon aikana työskennelleet Northvoltin akkutehtaalla.

Northvoltin tehtaalla Skellefteåssa työskentelee 1100 työntekijää eri puolilta maailmaa. Tehtaalla työskentelee myös noin 200 suomalaista.

Ruotsin akkutehtaalla koronaepidemia on levinnyt voimakkaasti: noin 1 000:sta työntekijästä 150 on todettu koronapositiiviseksi ja 27 niistä on muuntovirusta.

Tässä ei kannata odottaa selvittelyä, vaan lähteä siitä, että on täysin mahdollista, että heillä se muunnos on. Mika Salminen, THL

Keski-Pohjanmaalla pelätään, että tartuntoja tulee vielä lisää

Skellefteåån jäljitettyjä tartuntoja on todettu maanantaina Keski-Pohjanmaalla jo 10.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkosen mukaan nyt on olemassa pelko, että virusmuunnos leviää alueelle.

– Tässä on riski, että tarttuvampaa virusta on tullut jo Suomeen asti.

Eilen sunnuntaina koronatartunta todettiin neljällä Ruotsin akkutehdastyömaalta palanneella keskipohjalaisella. He ovat parista alueen yrityksestä.

Kuusi muuta tartuntaa on todettu viikon sisällä. Infektioylilääkäri ennustaa, että tartunnat eivät jää tähän, sillä työtekijöiden lähipiiriä on altistunut.

– Jatkotartuntoja tulee varmasti lisää, uskoo Rahkonen.

Ennen Ruotsin tuliaisia Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli todettu kaikkiaan 179 koronatartuntaa. Nyt lisänä tullut kymmenen tartunnan rypäs on isoin yhdestä paikasta lähtenyt ketju.

Lue lisää:

Työntekijät palaavat Suomeen keskeltä Ruotsin pahinta virusmuunnosryvästä – infektioylilääkäri: Ilman toimia virus voi levitä holtittomasti koko maahan

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen painottaa, että tärkeintä on, että ihmiset hakeutuvat uudelleen testiin, vaikka olisivat jo kertaalleen akkutehtaalla testissä käyneet.

Salmisen mukaan nyt ei kannata odotella tuloksia, onko kyseessä virusmuunnos.

– Tässä ei kannata odottaa selvittelyä, vaan lähteä siitä, että on täysin mahdollista, että heillä se muunnos on.

THL:n tietojen mukaan akkutehtaan covid-19-tautiin sairastuneista puolella on virusmuunnos. Salmisen mukaan oireiset ja tartuttavat täytyy asettaa karanteeniin.

– Ilman muuta ne, jotka alueelta palaavat ja riski tartunnalle voi olla, niin karanteenia tulee käyttää kuten aina normaalisti. Sitten lähipiirejä ja kontakteja täytyy tarkemmin selvittää ja katsoa pitääkö ihmisiä sielläkin karanteeniin osoittaa.

Lue myös: Skellefteåsta palanneilla todettu jo kymmenen koronavirustapausta – ensi viikolla selviää, onko kyse brittimuunnoksesta

Varotoimiin ryhdytty

Soitessa selvitetään parhaillaan, paljonko keskipohjalaistyöntekijöitä akkutehtaalla on töissä. Varotoimiin on ryhdytty ja työnantajiin ollaan yhteydessä.

– Olemme määränneet tartuntalain mukaiseen karanteeniin tähän mennessä 20 tehtaalla työskennellyttä ihmistä, vaikka heillä ei ole todettu koronaa, kertoo infektioylilääkäri.

Toistaiseksi virusmuunnosta ei ole tartunnoista löydetty. Testejä on lähetetty Helsinkiin virusmuunnoskartoitusta varten. Tuloksia saatanee tällä viikolla.

Tehtaalla tulleista suomalaistyöntekijöillä on todettu positiivisia koronatuloksia Keski-Pohjanmaan lisäksi Lapissa sekä Länsi-Pohjassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit pitävätkin yhteisen palaverin vielä tänä iltana Ruotsin tartuntaryppäästä vaikutuksista ja varotoimista.

Uutista päivitetään.

Lue lisää koronavirukseen liittyviä Ylen uutisia täältä.

Lue myös:Oulussa herättiin Skellefteån akkutehtaan tarjoamiin työmahdollisuuksiin

Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 23 saakka.