Nohynek: tiedot Astra Zenecan rokotteen huonosta tehosta huolestuttavat – Maailman terveysjärjestö päättää rokotteen kohtalosta tänään

Koronaviruksen Etelä-Afrikan muunnos aiheuttaa huolta maailmalla. Etelä-Afrikassa löydettiin joulukuussa koronaviruksen virusmuunnosta, joka on koronan aiempaa versiota herkemmin tarttuva.

Julkisuuteen vuotaneen artikkelin mukaan kansanrokotteeksi ympäri maailmaa ajateltu Astra Zenecan rokote antaisi osittain rajallisen suojan muunnosta vastaan.

Asia mietityttää myös Suomessa. Myös täällä muita rokotteita helpommin säilyvästä Astra Zenecan rokotteesta on toivottu isojen ihmismassojen rokotetta.

– Onhan tämä huolestuttava uutinen. Meidän pitää kuitenkin ensin ymmärtää rokotteesta tehty tutkimusdata ja se, kuinka paljon rokotteen teho sen mukaan on alentunut, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek.

Nohynek muistuttaa, että tällä hetkellä asiasta puhutaan puutteellisin tiedoin. Asiantuntijat pääsevät tänään tutustumaan tarkemmin kyseiseen artikkeliin. Silloin pystytään tarkemmin katsomaan kuinka suuresta tehon vähenemästä ja minkä ikäisillä on kyse.

Maailman terveysjärjestö antaa suosituksen Astra Zenecasta tänään

Toistaiseksi vuotaneiden tietojen mukaan tutkimus tehtiin nuorilla aikuisilla, joilla koronaviruksen aiheuttama vakava tauti on erittäin harvinainen. Alustavien tietojen mukaan Astra Zenecan rokotteen teho olisi alentunut estämään lievää ja keskivaikeaa tautimuotoa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n rokotussuositustyöryhmä käsittelee Astra Zenecan rokotteen tehoa ja Etelä-Afrikan virusmuunnosta tänään kokouksessaan. Myös Hanna Nohynek osallistuu siihen.

– Kokouksessa annetaan suositus Astra Zenecan rokotteen käytöstä. Kokouksessa kuullaan Etelä-Afrikan tutkijoita ja rokotevalmistajien tekemiä tehotutkimuksia. Sen jälkeen meillä pitäisi olla riittävän paljon näyttöä, jotta voimme päättää, mitä asia merkitsee eri maille.

Vasta tarkemman tutkimustiedon jälkeen voidaan tehdä päätöksiä adenovirusvektorirokotteen käytöstä rokotusohjelmissa.

Suomessa Etelä-Afrikan virusmuunnosta vain vähän

Etelä-Afrikka on ilmoittanut toistaiseksi keskeyttävänsä Astra Zenecan rokotteen käyttämisen rokotusohjelmassaan. Suomessa vastaavanlaista päätöstä ei vielä ole nähty tarpeelliseksi tehdä.

– Suomessa on hyvin vähän tavattu Etelä-Afrikan virusmuunnosta. Täällä on tavattu enemmän Iso-Britannian varianttia, ja sitä kohtaan rokotteen teho on hyvä. Mutta jos meillä Etelä-Afrikan variantti lisääntyy, silloin tämä on huolen aihe, Nohynek sanoo.

THL:n nettisivujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa on 5.helmikuuta mennessä löydetty 17 Etelä-Afrikan muunnosvirustartuntaa.

Nohynek muistuttaa, että aiemmin myös Modernan rokotteen on todettu toimivan hieman huonommin Etelä-Afrikan virusmuunnokseen. Toistaiseksi asiantuntijoilla ei ole yksimielisyyttä siitä, onko tehon alenemalla käytännön vaikutusta.

Etelä-Afrikan oli alunperin määrä ottaa Astra Zenecan rokote käyttöön tänään ja aloittaa rokottamalla terveydenhuollon ammattilaisia. Maa oli vastaanottanut vastikään Intiasta noin miljoona annosta Astra Zenecan rokotetta.

Astra Zenecan rokote säilyy tavallisessa jääkaapissa, joten sen kuljettaminen ja rokotusten antaminen on muita rokotteita helpompaa myös köyhissä maissa.

– Tästä näkökulmasta ajatellen on huolestuttavaa, jos rokotteen teho ei olisikaan niin hyvä, pohtii THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

