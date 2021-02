Israelin Netanjahu korruptiokäräjillä – pitää itseään syyttömänä ja puolustautuu trumpilaisittain: "Noitavaino!"

Koronaepidemia on siirtänyt oikeudenkäyntiä vaalien kynnykselle.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on vastannut maanantaiaamupäivänä olevansa syytön häntä vastaan nostettuihin korruptiosyytteisiin.

Hänet asetettiin syytteeseen viime vuonna kolmesta eri tapauksesta, joissa syyttäjä katsoi hänen ottaneen vastaan lahjuksia, syyllistyneen petokseen ja toimineen luottamusvirkansa vastaisesti.

Syyttäjän mukaan Netanjahu on asemaansa kuulumattomalla tavalla ottanut vastaan merkittäviä lahjoja varakkailta ystäviltään ja toisaalta tarjonnut vastapalveluksia vaikutusvaltaisille mediajohtajille, jotta näiden omistamat yhtiöt uutisoisivat hänestä suotuisaan sävyyn.

Viikonloppuna Netanjahu julkaisi videon, jota on kuvattu "trumpilaiseksi" puolustuspuheeksi. Siinä Netanjahu kutsui oikeudenkäyntiään noitavainoksi ja syytteitä perättömiksi.

Hän sanoi arvostavansa kannattajiensa tukea, mutta pyysi, etteivät nämä lähtisi osoittamaan mieltään koronatilanteen vuoksi.

Oikeudenkäynti aloitettiin kuukausi myöhässä koronarajoitusten takia.

Vaikutus vaaleihin arvoitus

Korruptio-oikeudenkäynti alkoi vain 43 päivää ennen Israelin parlamenttivaaleja. Vaalit ovat jo neljännet kahden vuoden sisällä, kun yksikään aiempi ei ole tuottanut vahvaan koalitioon perustuvaa hallituspohjaa.

Nytkin mielipidemittaukset ennakoivat Netanjahun Likud-puolueelle suurimman puolueen asemaa, mutta ei niin vahvaa, että hallituksen muodostaminen olisi edelliskertoja helpompaa.

Netanjahu toivoo, että oikeudenkäynti sytyttäisi hänen kannattajiensa palon ja toisi hänelle selvän vaalivoiton maaliskuun vaaleissa. Oikeudenkäynnissä Netanjahu itse oli salissa vain hetken vastaamassa syytöksiin ja pyrki seisomaan selin kameraan, jotta hänestä ei saataisi kunnon valokuvia tuomarin edessä.

Kansan mielipiteet ovat jakaantuneet jyrkästi, kuten edelliset vaalitkin osoittavat. Poliittisen painolastin lisäksi Netanjahua vastaan on koronapandemian aikana osoitettu toistuvasti mieltä hallituksen riittämättöminä pidettyjen toimien takia.

Jerusalemissa osoitettiin mieltä tammikuun lopussa pääministeri Benjamin Netanjahun hallituksen koronatoimien puutteita vastaan. STELLA Pictures / ddp

Vaikka Israel on rokotusohjelmallaan nyt edelläkävijä, itse epidemian hallinnassa on ollut puutteita ja yhteiskuntaa on jouduttu sulkemaan toistuvasti ankarin rajoitustoimin.

Sunnuntaina Israelin parlamentin knessetin puhemies Yariv Levin julkaisi poikkeuksellisen tiedotteen, jossa hän pyysi tuomareita siirtämään oikeudenkäynnin istunnot 23. maaliskuuta pidettävien vaalien jälkeen. Levinin mukaan oikeudenkäyntiä saatetaan muuten tulkita tuomareiden sekaantumiseksi politiikkaan.

Maanantain istunnon tarkoitus on päättää oikeudenkäynnin aikataulusta, eli siitä, milloin todisteita esitetään ja todistajia kuullaan.

Lähteet: AP, Reuters