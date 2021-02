Lavarunoilija Samppa Varis ikävöi livetapahtumia – mitä sinä odotat eniten? Kerro meille, miten korona muutti kulttuuritottumuksiasi

Helsinkiläinen lavarunoilija Samppa Varis, 51, on tavattoman kiltti ihminen. Kulttuuritapahtumia koskevista koronarajoituksista hänellä on kuitenkin lähinnä painokelvotonta sanottavaa.

Sitten hän muotoilee diplomaattisesti uudelleen:

– Nettiin sriimatut tapahtumat pyllyyn! En jaksaisi enää yhtään. Kun on vuoden verran katsellut striimejä ja joutunut samalla kaipaamaan ihmisten läsnäoloa, se on raastavaa.

Varis kaipaa liveä ja läsnäoloa niin paljon, että kipeää tekee.

– Tietokoneen ruudun läpi ei vain kerta kaikkiaan välity se yhteisöllisyys, joka on huikeinta vaikkapa keikoilla tai runoklubeilla. Parasta livetapahtumissa on se, miten isolla porukalla jaetaan ainutlaatuinen kokemus. Kaipaan vuorovaikutusta; sitä, miten yleisön ja tekijöiden väliltä häviävät rajat ja kaikki ovat yhtä.

Variksen kokemus heijastelee tuntoja laajemminkin.

Muutamat virtuaaliset teatteriesitykset ja keikkojen livestriimit ovat vetäneet hyvin, mutta harva taiteilija on saanut niistä leipäänsä. Taiteilijat ja kulttuurilaitokset kamppailevat toimeentulonsa kanssa, moni on pakotettu harkitsemaan alanvaihtoa ja yleisö kaipaa katsomoihin.

Kulttuuri on ala, jonka osuus bruttokansantuotteesta on Opetus- ja kulttuuriministeriön raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan suurempi kuin vaikkapa metsäteollisuuden.

Lisäksi kulttuuri tutkitusti tuottaa hyvinvointia. Palveluiden rampautumisella on väistämättä seurauksia muuhunkin kuin talouteen.

– Kulttuuritapahtumissa tuntee eniten olevansa elossa ja yhteydessä muihin ihmisiin, tuttuihin ja tuntemattomiin, sanoo Varis. Jyrki Lyytikkä / Yle

Kulttuuria kymmenen iltaa kuukaudessa

Samppa Varis on paitsi kulttuurin suurkuluttaja, myös esiintyvä taiteilija, tapahtumatuottaja ja lavarunouden asiaa edistävän Helsinki Poetry Connection (siirryt toiseen palveluun) -yhteisön aktiivijäsen. Vaikka Varis ei elätä itseään kulttuurilla, hän elää kulttuurista.

Aikana ennen pandemiaa Varis laskeskelee käyttäneensä erilaisten kulttuuritapahtumien parissa kymmenkunta iltaa kuukaudessa milloin yleisönä, milloin järjestäjänä, milloin esiintyjänä.

Eikä se kymmenen iltaa edes riitä. Arki pyörii kulttuurin ympärillä myös silloin, kun ei ole varsinaisia tapahtumia.

– Elämä on seuraavien tapahtumien odottamista, edellisten muistamista ja tulevien juttujen suunnittelua. Se kaikki tuo valtavasti sisältöä ja merkitystä elämään.

Variksen odotukset kuluneelle vuodelle olivat suuret. Nyt sähköposti on täynnä käyttämättömiä lippuja tapahtumiin, jotka järjestetään sitten joskus, jos järjestetään. Kohokohdan piti olla Nick Cave and the Bad Seedsin konsertti Amsterdamissa. Siellä Variksen oli tarkoitus juhlistaa kihlaustaan yhdessä rakkaansa kanssa.

Sitten pandemia perui häät ja perui keikan.

– Vuoteen piti kuulua myös Hassisen Koneen 40-vuotisjuhlakeikka Ratinassa ja Ismo Alangon juhlakonserttisarja Tavastialla. Meillä oli liput neljään peräkkäiseen iltaan ja odotimme kunnon konserttiputkea. Oli henkilökohtainen katastrofi, kun kaikki isot jutut katosivat.

Varis suunnittelee toiveikkaana ensi kesän tapahtumia. – Se tuo toivoa ja valoa elämään. Jyrki Lyytikkä / Yle

"Pelko ei jää pysyväksi"

Se, että ihmisiä on kuollut ja sairastunut vakavasti on kauheaa, Varis toteaa. Hän ei missään nimessä halua vähätellä viruksen vaikutuksia terveyteen ja henkeen.

Varis kuuluu itsekin riskiryhmään perussairauksiensa takia. Varsinkin hänen viime vuoden kevättään leimasi jatkuva pelko sekä läheisten että omasta terveydestä. Muutaman kuukauden ajaksi hän lähes linnottautui kotiinsa.

Kun rajoitukset hieman hellittivät kesällä ja alkusyksystä, piti heti päästä keikoille. Se tuntui siltä kuin olisi saanut hetkeksi happinaamarin kasvoilleen.

– Joudun erityisesti varomaan ihmisten kohtaamista, mutta livetapahtumien nälkä oli niin suuri, että se painoi vaakakupissa enemmän. Menin keikoille heti kun pääsin, ja luotin siihen, että turvajärjestelyt on mietitty viimeistä piirtoa myöten. Olin myös järjestämässä runotapahtumia puistoon. Uskalsimme tehdä sen, kun ulkona ja turvavälein tartuntariski on niin paljon pienempi kuin tukkoisissa sisätiloissa.

Rajoitukset, jotka sulkevat keikkapaikat, mutta eivät kohtele yhtä rajusti baareja, ruokaravintoloita, kuntosaleja tai kauppakeskuksia, tuntuvat Variksesta koko ajan epäoikeudenmukaisemmilta.

Kulttuurialalla kytee kapina, ja oikeusoppineilta kysellään neuvoja.

– Tuntuu kohtuuttomalta, että laskettelukeskusten rinneravintoloissa biletetään, mutta itse ei saa järjestää runoklubeja. Joillekin on tärkeää päästä mäkeen ja dokaamaan, mutta minä kaipaan hengenravintoa. On iso ristiriita siinä, miten eri aloja kohdellaan.

Samppa Varis kihlattunsa Eveliina Koivun ja runoilija-tanssijaystävänsä Wilma-Emilia Kuosan kanssa Alppipuiston runotapahtumassa viime kesänä. Samppa Variksen kotialbumi

Kesä toivoa täysi

Hallitus ilmoitti viime viikolla, että ravintolatoimintaa koskevat rajoitukse (siirryt toiseen palveluun)t jatkuvat kesäkuulle. Se viittaa mahdollisesti siihen, että myöskään festivaaleja ja muita kulttuuritapahtumia koskevat kiellot eivät ole höllentymässä – elleivät rokotukset sitten saa nopeasti uutta vauhtia.

Kukaan ei vielä tiedä, onko edessä toinenkin kesä ilman tapahtumia, suuria tai pienempiä. Toivon ja valon takia Samppa Varis kuitenkin suhtautuu luottavaisesti tulevaan.

– Ensi kesän runotapahtumia suunnitellaan puistoihin täyttä päätä, vaikka tietenkin ne järjestetään vain, jos se on varmasti turvallista ja vastuullista. Tulevaan on pakko katsoa, että jaksaa kitkutella läpi kylmän kevään. Kun rajoitukset puretaan, aion olla kuin vasikka laitumella ja hieroa turpaani yhteen kulttuurin kanssa.

