Yhdysvaltain senaatti alkaa tänään syynätä Trumpin kapinasyytettä – seitsemän kysymystä ja vastausta virkarikosoikeudenkäynnistä

Yhdysvalloissa palataan tänään reilun kuukauden takaisiin kipeisiin muistoihin Washingtonin kongressitalolta. Senaatin tehtävänä on päättää, yllyttikö silloinen presidentti Donald Trumpin pääkaupunkiin kokoontuneita mielenosoittajia tunkeutumaan rakennukseen.

1. Mistä Trumpin virkarikossyytteessä on kyse?

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on saanut kaksi virkarikossyytettä. Hän on myös ensimmäinen presidentti, jonka syytettä käsitellään virkakauden päättymisen jälkeen. Yhdenkään presidentin virkasyyte ei ole toistaiseksi mennyt läpi senaatissa.

Trumpin ensimmäisessä virkasyytteessä presidentin epäiltiin muun muassa käyttäneen virka-asemaansa väärin vuonna 2019 painostamalla Ukrainaa tutkimaan nykyisen presidentin Joe Bidenin ja tämän pojan toimia. Silloin senaatti siis vapautti Trumpin.

Tämä toinen virkarikossyyte on ehkä vielä vakavampi. Edustajainhuoneen demokraattien alullepanemassa hankkeessa Trumpin syytetään lietsoneen kapinaa.

Trumpin oikeudenkäynnin syyttäjiksi nimetyt kongressiedustajat veivät virallisesti virkasyytteen senaattiin 25. tammikuuta Washingtonin kongressitalossa. Edellä kävelivät edustajainhuoneen pääkirjuri ja turvallisuuspäällikkö. Jim Lo Scalzo / EPA

2. Miksi syyte nostettiin?

Loppiaispäivänä eli 6. tammikuuta joukko mellakoijia tunkeutui väkivalloin Yhdysvaltain kongressitaloon Washingtonissa. Tapahtumat johtivat viiden ihmisen kuolemaan, heistä yksi oli poliisi. Tunkeutujat myös tärvelivät ja anastivat liittovaltion omaisuutta. Symbolisesti tunkeutuminen demokratian ytimeen oli vielä järisyttävämpi teko.

Virkasyytteen kannattajien mielestä Trump yllytti kannattajiaan kapinaan. Presidentti piti lähellä kongressitaloa puheen, jossa hän kiisti jälleen presidentinvaalin tuloksen ja kehotti yleisöä taistelemaan ja marssimaan kongressitalolle. Senaatti valmistautui tuolloin parhaillaan vahvistamaan Joe Bidenin valinnan presidentiksi.

Syytteessä viitataan myös kuukausia jatkuneisiin vaalivilppiväitteisiin ja vaaliviranomaisten painostamiseen erityisesti Georgian osavaltiossa.

Demokraattien mielestä kokonaisuus edellyttää, että Trump saa elinikäisen porttikiellon liittovaltion johtovirkoihin.

Lue täältä, miten kongressihyökkäys eteni: Trump kehotti kannattajiaan olemaan villejä ja siitä seurasi historiallinen mellakka, joka eteni näin

3. Mitä oikeudenkäynnistä tiedetään?

Oikeudenkäynnin tarkasta kulusta tai aikataulusta ei ole kerrottu vielä ainakaan julkisuuteen. Ukraina-syytteen käsittely kesti lähes kolme viikkoa, mutta tällä kertaa senaatin uskotaan toimivan nopeammin.

Todisteet ovat tässä tapauksessa pääosin julkisia, eikä pitkä vatulointi olisi kummallekaan puolueelle eduksi: Demokraatitkin haluavat nopeasti siirtyä edistämään uuden presidentin hankkeita.

Epäselvää on, tuleeko valmista vielä tällä viikolla, sillä oikeudenkäyntiin on jo sovittu tauko viikonlopulle juutalaisten sapatin takia Trumpin asianajajan pyynnöstä.

Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin puheenjohtajana toimii virkaiältään vanhin senaattori, demokraattien Patrick Leahy. Kuva on otettu valaseremoniassa senaatin vanhassa istuntosalissa Washingtonissa 4. helmikuuta. Selin kameraan varapresidentti Kamala Harris. EPA / Greg Nash

Todistajia paikalla on väistämättä runsaasti. Senaattorit olivat itse tapahtumien keskipisteessä, kun he joutuivat pakenemaan istuntosalista väkijoukon tunkeuduttua rakennukseen. Muuten todistajia ollaan tiettävästi kutsumassa vain vähän.

Syyttäjinä toimivat kongressiedustajat käyttänevät todistusaineistona enimmäkseen videomateriaalia niin Trumpin esiintymisestä kuin väkijoukon hyökkäyksestä kongressiin.

4. Miten Trump aikoo puolustautua?

Trumpin puolustus vedonnee mielipiteen- ja sananvapauteen ja esittänee presidentin puhuneen taistelusta vertauskuvallisesti. Uutistoimisto AP:n mukaan Trumpin puolustus aikoo muun muassa rinnastaa presidentin sanat demokraattipoliitikkojen ärhäkimpiin puheisiin.

Huomattavasti helpompi tie puolustukselle ja senaatin republikaaneille olisi, jos koko syytteen lainmukaisuus kyettäisiin kyseenalaistamaan. Republikaanipuolueesta on esitetty, että jo väistyneen presidentin tuomitseminen virkarikoksesta olisi perustuslain vastaista.

Demokraattien mukaan presidentin on kuitenkin vastattava teoistaan myös virkakauden jälkeen. Yhdysvaltalaiset perustuslakiasiantuntijat ovat asiasta erimielisiä.

5. Tuleeko Trump itse paikalle?

Donald Trumpia on pyydetty todistajaksi, mutta hän on ainakin toistaiseksi asianajajiensa välityksellä kieltäytynyt. Trump vetäytyi ennen Bidenin virkaanastujaisia Floridan-kotiinsa, eikä häntä ole juuri julkisuudessa näkynyt sen jälkeen.

Trumpin pääasiallinen tiedotuskanava Twitter sulki hänen käyttäjätilinsä tammikuussa kongressihyökkäyksen jälkeen. Yhtiö perusteli sulkua (siirryt toiseen palveluun) "väkivaltaan yllyttämisen uhalla".

6. Millaista päätöstä ennustetaan?

Ennakkoon näyttää siltä, että Trump vapautuu syytteestä. Langettava tuomio edellyttäisi kahden kolmasosan enemmistöä, ja puolueiden voimasuhteet ovat senaatissa täsmälleen tasan.

Virkarikostuomio vaatisi siis, että kaikki demokraatit ja 17 republikaania äänestäisivät sen puolesta.

Senaatissa äänestettiin jo viime viikolla republikaanisenaattori Rand Paulin esityksestä syytteen hylkäämisestä laittomana. Silloin vain viisi republikaania äänesti demokraattien mukana esitystä vastaan.

Kongressihyökkäyksen jälkimainingeissa republikaanien leirissäkin moitittiin Trumpin toimia, mutta virkarikostuomion puolesta äänestäminen voi olla vaikeampaa.

Trumpin tuomitseminen voisi merkitä puolueelle hänen kannattajiensa äänten menettämistä. Etenkin, jos demokraattien tahto menisi läpi, ja Trumpia estettäisiin enää asettumasta ehdolle liittovaltion vaaleissa

7. Mitä amerikkalaiset ajattelevat virkasyytteistä?

Kokonaisuutena Yhdysvallat näyttäisi kallistuvan demokraattien kannalle: Mielipidemittauksissa enemmistö on pitänyt Trumpia osasyyllisenä hyökkäykseen ja noin puolet kannattanut hänen tuomitsemistaan.

Trumpin toimien selvittelystä amerikkalaiset eivät pääse eroon virkarikosoikeudenkäynnin jälkeenkään. Uutistoimisto AFP:n mukaan Trumpiin kohdistuu ainakin yksi rikostutkinta, ja häntä vastaan on vireillä useita oikeusjuttuja.

